Kosa vam pojačano opada? Doktor otkriva kada je to zapravo normalno
Dr Ejmi Vovler, specijalista za restauraciju kose i lekarka opšte prakse u Nacionalnoj zdravstvenoj službi Velike Britanije (NHS), ističe da ovakvo opadanje kose može biti potpuno normalna, sezonska pojava.
- Primećujete više dlaka na četki ove jeseni? Ne paničite, to može biti sezonsko linjanje - objasnila je na svom TikTok profilu (@thehair.gp), dr Vovler.
Kosa prirodno prolazi kroz faze rasta i opadanja, a tokom jeseni više vlasi ulazi u fazu opadanja. - Ovo je privremeno stanje i najčešće se spontano normalizuje.
Kako da podržite zdravlje svoje kose?
Dr Vovler savetuje sledeće korake za očuvanje zdravlja kose:
- Održavajte uravnoteženu ishranu
- Izbegavajte agresivne tretmane i prečesto stilizovanje toplinom
- Smanjite nivo stresa
- Ako primetite izraženo proređivanje kose, prekomerno opadanje ili pojavu ćelavih mrlja, obavezno se obratite dermatologu ili lekaru - naglasila je.
Ako primetite nagli ili neobični gubitak kose, posebno uz pojavu ćelavih mesta, nemojte oklevati da se obratite svom lekaru. Rano reagovanje može sprečiti dalji gubitak i pomoći u pronalaženju uzroka.
