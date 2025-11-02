KORISNO JE DA ZNATE

Iako ishrana ne može izlečiti alopeciju, hrana koju jedete može napraviti značajnu razliku

Dr Ejmi Vovler, specijalista za restauraciju kose i lekarka opšte prakse u Nacionalnoj zdravstvenoj službi Velike Britanije (NHS), ističe da ovakvo opadanje kose može biti potpuno normalna, sezonska pojava.

- Primećujete više dlaka na četki ove jeseni? Ne paničite, to može biti sezonsko linjanje - objasnila je na svom TikTok profilu (@thehair.gp), dr Vovler.

Kosa prirodno prolazi kroz faze rasta i opadanja, a tokom jeseni više vlasi ulazi u fazu opadanja. - Ovo je privremeno stanje i najčešće se spontano normalizuje.

Kako da podržite zdravlje svoje kose?

Dr Vovler savetuje sledeće korake za očuvanje zdravlja kose:

Održavajte uravnoteženu ishranu

Izbegavajte agresivne tretmane i prečesto stilizovanje toplinom

Smanjite nivo stresa

- Ako primetite izraženo proređivanje kose, prekomerno opadanje ili pojavu ćelavih mrlja, obavezno se obratite dermatologu ili lekaru - naglasila je.

Ako kosa naglo opada, proređuje se ili se jave ćelave mrlje, obratite se lekaru Foto: Shutterstock

Kada potražiti pomoć? Ako primetite nagli ili neobični gubitak kose, posebno uz pojavu ćelavih mesta, nemojte oklevati da se obratite svom lekaru. Rano reagovanje može sprečiti dalji gubitak i pomoći u pronalaženju uzroka.