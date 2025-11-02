Slušaj vest

Dr Ejmi Vovler, specijalista za restauraciju kose i lekarka opšte prakse u Nacionalnoj zdravstvenoj službi Velike Britanije (NHS), ističe da ovakvo opadanje kose može biti potpuno normalna, sezonska pojava.

- Primećujete više dlaka na četki ove jeseni? Ne paničite, to može biti sezonsko linjanje - objasnila je na svom TikTok profilu (@thehair.gp), dr Vovler.

Kosa prirodno prolazi kroz faze rasta i opadanja, a tokom jeseni više vlasi ulazi u fazu opadanja. - Ovo je privremeno stanje i najčešće se spontano normalizuje.

Kako da podržite zdravlje svoje kose?

Dr Vovler savetuje sledeće korake za očuvanje zdravlja kose:

- Ako primetite izraženo proređivanje kose, prekomerno opadanje ili pojavu ćelavih mrlja, obavezno se obratite dermatologu ili lekaru - naglasila je.

opadanje kose shutterstock_1068513638.jpg
Ako kosa naglo opada, proređuje se ili se jave ćelave mrlje, obratite se lekaru Foto: Shutterstock

Kada potražiti pomoć?

Ako primetite nagli ili neobični gubitak kose, posebno uz pojavu ćelavih mesta, nemojte oklevati da se obratite svom lekaru. Rano reagovanje može sprečiti dalji gubitak i pomoći u pronalaženju uzroka.

Izvor: Mirorr.co.uk/Zdravlje.Kurir.rs

Opada vam kosa i lome se nokti? Nutricionista otkriva koje vam vitamine i minerale telo traži

Ne propustiteBolestiMože li gubitak kose da ukaže na probleme sa bubrezima? Obratite pažnju na ove dodatne simptome
bubrezi.jpg
ZdravljeKako loš rad creva ostavlja trag na koži i kosi? 7 načina da to preokrenete
koza problem shutterstock_2164207153.jpg
Zdravlje ženaRani znaci hormonskog disbalansa koje ne smete zanemariti: Lako ih pomešamo sa stresom, nesanicom ili starenjem
glavobolja anksioznost hormonski disbalans shutterstock_1126190459.jpg
ZdravljeZašto vam kosa pojačano opada pod tušem? Dermatolog sa Klivlend klinike otkriva najčešće greške koje pravite
opadanje kose shutterstock_1068513638.jpg