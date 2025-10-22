Nutricionisti savetuju da se kokosovo ulje ne koristi kao dodatak ishrani bez saveta stručnjaka

Istraživanje brazilskih naučnika sa Državnog univerziteta u Kampinasu ukazuje na potencijalne zdravstvene rizike dugotrajne upotrebe kokosovog ulja. U eksperimentima na miševima, primećeni su poremećaji u ishrani, povećanje telesne mase, anksioznost i upale u mozgu, masnom tkivu i jetri.

Kod miševa koji su osam nedelja dobijali male doze ekstradevičanskog kokosovog ulja, oslabljeno je dejstvo ključnih hormona leptina i insulina – što može uticati na osećaj sitosti i regulaciju šećera u krvi. Ujedno su pojačani mehanizmi koji podstiču stvaranje masti.

- Iako se efekti javljaju tiho i postepeno, dugotrajna suplementacija kokosovim uljem može izazvati ozbiljne metaboličke promene i doprineti razvoju gojaznosti - upozorio je vodeći istraživač dr Marcio Alberto Torsoni.

Dugotrajna suplementacija kokosovim uljem može izazvati ozbiljne metaboličke promene i doprineti razvoju gojaznosti Foto: Profimedia

Zasićene masne kiseline koje čine oko 90% lipida u kokosovom ulju, mogu aktivirati inflamatorne puteve i izazvati oštećenja ćelija, slično kao i kod prekomerne konzumacije životinjskih masti.

Torsoni ističe da kokosovo ulje ne treba koristiti kao dodatak ishrani bez saveta stručnjaka.

Preporučuje se njegova upotreba isključivo u malim količinama, kao dodatak jelima, i to u okviru uravnotežene ishrane.

- Kokosovo ulje se ne preporučuje kao dodatak ishrani za lečenje bolesti ili oporavak zdravlja - rekao je Torsoni.