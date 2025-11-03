Kašalj nastaje kada pluća i disajni putevi reaguju na iritaciju, izbacujući vazduh da je očiste.

Slušaj vest

U proseku, zdrave osobe kašlju oko 18 puta dnevno, dok se tokom bolesti broj kašlja može povećati i do 275 puta. Kako se približava zima, sve češće čujemo različite vrste kašlja – od suvog i hrapavog do dubokog, visokog i promuklog.

Ipak, za razliku od narodnih verovanja, kašalj – baš kao i bol u grlu koji ga često prati nije izazvan hladnoćom ili spavanjem sa mokrom kosom.

- To je i dalje veoma čest zdravstveni mit koji često čujem kako roditelji govore svojoj deci u klinici - kaže dr Nisa Aslam, lekarka opšte prakse i glavna medicinska službenica u Inuviji. Ali to jednostavno nije istina. Istraživanja pokazuju da samo izlaganje hladnoći ne izaziva ove bolesti.

Umesto toga, najčešći uzroci kašlja uključuju viruse (poput prehlade, gripa i COVID-a), bakterije (poput upale pluća i streptokokne upale grla) koje se prenose direktnim kontaktom sa pljuvačkom ili sluzi, alergene, zagađivače iz životne sredine, pa čak i želudačni refluks.

Šta vam kašalj govori o vašem zdravlju?

- Kašalj je zapravo zaštitni refleks i obično ukazuje na to da pluća i imuni sistem rade svoj posao - objašnjava dr Aslam. Kada živci u disajnim putevima otkriju problem, mozak pokreće snažno izbacivanje vazduha odnosno kašalj, kako bi se očistili iritanti poput sluzi, prašine, dima ili klica.

Vrste kašlja i šta otkrivaju o vašem zdravlju: Suvi kašalj

Golićanje ili iritacija duboko u grlu, praćena iznenadnim nagonom za kašljem, znak je suvog kašlja. Često se pogoršava noću. - Ova vrsta kašlja ne uključuje sluz i najčešće je izazvana virusnim infekcijama poput prehlade ili gripa - kaže Kiran Džouns, klinički farmaceut u Oxford online apoteci.

Golićanje ili iritacija duboko u grlu, praćena iznenadnim nagonom za kašljem, znak je suvog kašlja Foto: Shutterstock

Dodaje i da uporan kašalj može biti izazvan izlaganjem dimu, prašini, zagađenju ili kao simptom astme. Najbolji tretman za takav kašalj su supresanti, posebno noću.

Nadražujući kašalj

- Ovo je specifična vrsta suvog kašlja gde ljudi osećaju stalnu iritaciju ili golićanje u grlu, što ih dovodi do čestog kašljanja - objašnjava Džouns. Najčešći uzroci su respiratorne infekcije, alergije ili suv vazduh. Najbolji tretman: Lekovi koji smanjuju iritaciju i suzbijaju refleks kašlja.

Produktivan kašalj

- Produktivan kašalj proizvodi sluz kako bi očistio pluća i disajne puteve. To je prirodni odgovor tela na infekcije poput prehlade ili bronhitisa - kaže Džouns. Može biti neprijatno, pa čak i bolno, ali je važan deo oporavka kod težih infekcija.

Najbolji tretman: Ekspektoransi – lekovi koji razređuju sluz i olakšavaju iskašljavanje.

Vlažan kašalj

- Zvuk kašlja jasno ukazuje da nije suv – najverovatnije se radi o sluzi ili sekretu koji se proizvodi, obično zbog respiratorne infekcije ili postnazalnog curenja - objašnjava dr Aslam.

Najbolji tretman: Ekspektoransi – lekovi koji razređuju sluz i olakšavaju iskašljavanje.

Veliki kašalj (hripavac)

- Hripavac je veoma zarazna bakterijska infekcija koja izaziva nasilne napade kašlja i karakterističan ‘hripavac’ zvuk pri udisanju - kaže Džouns. Ako primetite ove simptome, odmah se obratite lekaru jer je infekcija posebno opasna za odojčad i malu decu, ali može uticati i na odrasle.

Hripavac je veoma zarazna bakterijska infekcija koja izaziva nasilne napade kašlja Foto: Shutterstock

Najbolji tretman: Ne koristiti lekove bez recepta – potrebni su antibiotici koje je prepisao lekar.

Hronični kašalj

- Svaki kašalj koji traje duže od osam nedelja smatra se hroničnim kašljem. Za razliku od drugih kašljeva koji nestaju posle nekoliko dana ili nedelja, uporan kašalj može ukazivati na ozbiljniji zdravstveni problem“, upozorava dr Aslam.

Najbolji tretman: Uvek se konsultujte sa lekarom – bez samolečenja.

Kako lekovi protiv kašlja deluju?

Nisu svi kašljevi isti, zato je važno prepoznati koju vrstu kašlja imate da biste izabrali pravi lek.

Lekovi protiv kašlja

Supresori kašlja smanjuju refleks kašlja delujući na centar u mozgu, što posebno pomaže kod upornog suvog kašlja i omogućava bolji san.

Ekspektoransi razređuju sluz u disajnim putevima i olakšavaju iskašljavanje, ali ne leče osnovni uzrok kašlja.

Kombinovani lekovi sadrže antitusive, ekspektoranse, dekongestive, antihistaminike i analgetike. „Mogu pomoći ako se vrsta kašlja menja, ali nisu uvek neophodni“, kaže dr Aslam. Poseta apoteci je dobar prvi korak za izbor odgovarajućeg leka, dodaje Džouns.

Prirodni izvori pomoći

Napitak od meda i limuna ublažava bol u grlu, hidrira i ima blago antibakterijsko dejstvo. Med može smanjiti kašalj, posebno noću.

Sirupi protiv kašlja sadrže biljne ekstrakte i eterična ulja koja smiruju grlo, hidrira sluzokožu i olakšavaju iskašljavanje. Ne preporučuju se deci mlađoj od 7 godina, trudnicama, dojiljama i osobama alergičnim na pčelinje proizvode.

Sirupi protiv kašlja sadrže biljne ekstrakte i eterična ulja koja smiruju grlo Foto: Shutterstock

Bilje i eterična ulja: beli slez, islandski lišaj, bockvica, timijan, jagorčevina, eukaliptus, menta, ruzmarin i limun pomažu u smanjenju iritacije i olakšavanju disanja.

Grgljanje slanom vodom ublažava otok i olakšava čišćenje sluzi iz grla.

Inhalacija parom smiruje disajne puteve i pomaže kod iskašljavanja. - Para je kratkoročna mera i treba je koristiti uz druge tretmane - upozorava Džouns.

Čaj od nane sadrži mentol koji olakšava disanje i smiruje iritaciju, ali je efikasan samo kod blažih simptoma.

Kada bi trebalo da se javite lekaru?

Dr Aslam ističe da većina kašlja nije opasna, ali uporan, jak ili neobičan kašalj može ukazivati na astmu, HOBP, srčane probleme ili psihogen poremećaj kod dece. Kašalj duži od osam nedelja smatra se hroničnim. Česte infekcije mogu ukazivati na oslabljen imuni sistem, posebno kod stresa ili hroničnih bolesti.

Kašalj koji traje duže od tri nedelje ili se pogoršava može biti znak raka pluća. Tonzilitis je često virusnog porekla, a antibiotici se koriste samo kod potvrđene bakterijske infekcije.

Simptomi koji zahtevaju lekarski pregled: Kašalj duži od 3–4 nedelje, jak ili bolan kašalj, krv u sputumu, neobjašnjiv gubitak težine, noćno znojenje, groznica, otežano gutanje, promuklost ili iznenadne promene u obrascu kašlja.