Časopis "Archives of Oral Biology" objavio je studiju koju su sproveli istraživači sa Stomatološkog fakulteta Araraquara pri Državnom univerzitetu São Paulo u Brazilu, o hemijskom jedinjenju pod nazivom morin.

Prema saopštenju istraživača, morin, koji se prirodno nalazi u namirnicama kao što su smokve,jabuke, guava i crni luk,pokazao je snažno antioksidativno i antiinflamatorno dejstvo protiv bakterija koje uzrokuju bolest desni.

Kako deluje na bakterije i upalu?

U okviru istraživanja, naučnici su testirali prah na bazi morina na bakterijama koje su simulirale efekte parodontopatije, poznate i kao bolest desni, kod pacijenata. Prah je zatim kombinovan sa formulacijama zasnovanim na „natrijum-alginatu i gelan gumi“ kako bi se „morin zaštitio od razgradnje, navedeno je u studiji.

Rezultati su pokazali da je prah morina značajno smanjio upalu, oksidativni stres i prisustvo bakterija povezanih sa različitim vrstama bolesti desni, kao što je Porphyromonas gingivalis.

Ipak, istraživači napominju da još uvek rade na razvoju proizvoda na bazi morina koji bi bio bezbedan za upotrebu i koji bi mogao pomoći u prevenciji bolesti desni.

- Takođe želimo da ponudimo alternativu proizvodima koji su trenutno dostupni na tržištu, a koji ne zadovoljavaju potrebe korisnika jer se kod nekih pacijenata javljaju neželjeni efekti kao što su promena ukusa, povećano stvaranje zubnog kamenca ili pojavljivanje mrlja na zubima prilikom duže upotreba - izjavila je Fernanda Lourensao Brigenti koja je učestvovala u studiji.

Mediteranska ishrana, bogata voćem, povrćem, mahunarkama i maslinovim uljem, može smanjiti rizik od bolesti desni i upala i do 65 odsto. Foto: Shutterstock

Mediteranska ishrana broj 1 u zaštiti desni

Istraživanja sve više potvrđuju da voće može pomoći u zaštiti zdravlja desni i smanjenju upalnih procesa. Nedavna studija objavljena u časopisu Journal of Periodontology pokazala je damediteranska ishrana, bogata voćem, povrćem, mahunarkama i maslinovim uljem, može smanjiti rizik od bolesti desni i upala i do 65 odsto.

Studija je takođe pokazala da ishrana bogata crvenim mesom može povećati rizik od razvoja ozbiljnih bolesti desni ili sistemskih upala. Pacijenti koji nisu dosledno pratili principe mediteranske ishrane imali su teže oblike bolesti desni, naročito oni koji su često konzumirali crveno meso.

- Naše istraživanje pokazuje potencijalni uticaj koji ishrana bogata biljnim namirnicama i hranljivim sastojcima može imati na unapređenje zdravlja desni. Postoje sve brojniji dokazi o ulozi koju uravnotežena ishrana može imati u održavanju zdravog stanja desni - rekao je profesor Luigi Nibali, glavni autor studije.

Simptomi bolesti desni uključuju crvene, otečene i bolne desni, kao i krvarenje Foto: Shutterstock

Simptomi bolesti desni mogu uključivati: crvene, otečene ili osetljive desni

krvarenje desni

bol pri žvakanju

ili bilo kakvu promenu u načinu na koji zubi naležu prilikom zagriza.

Najbolji načini za prevenciju su pranje zuba dvaput dnevno, svakodnevno korišćenje konca za zube i redovno profesionalno čišćenje kod stomatologa.