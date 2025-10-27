Iako sama kafa ne sadrži holesterol, može da utiče na njegov nivo

Za milione ljudi širom sveta jutro ne počinje bez šolje crne kafe koja podiže energiju, popravlja fokus i raspoloženje. I dok se ova navika često hvali zbog antioksidativnog dejstva i sposobnosti da ubrza metabolizam, mnoge i dalje zanima da li crna kafa utiče na nivo holesterola u krvi i koliko je zapravo dobra za srce?

Dr Vikram Vor, specijalista za javno zdravlje objašnjava šta nauka zaista kaže o vezi između kafe i holesterola.

Kafa i holesterol, gde je veza?

Holesterol je vrsta masti u krvi koja je neophodna za stvaranje hormona i normalno funkcionisanje ćelija. Problem nastaje kada se poveća nivo LDL-a ili "lošeg holesterola", jer on doprinosi stvaranju naslaga u krvnim sudovima i povećava rizik od srčanih bolesti.

Povišen holesterol često prolazi neprimećeno jer sam po sebi ne izaziva tegobe Foto: Shutterstock

- Iako sama kafa ne sadrži holesterol, određene supstance u njenom sastavu, pre svega kafestol i kahveol, mogu da utiču na njegov nivo. To su prirodni diterpeni koji se nalaze u ulju kafe, a istraživanja pokazuju da mogu da podignu LDL holesterol tako što remete prirodnu ravnotežu u njegovom metabolizmu - napominje dr Vora.

Način pripreme menja sve

Zanimljivo je da efekat crne kafe na holesterol zavisi od načina pripreme. Na primer, domaća (turska) koja je najzastupljenija kod nas spada u nefiltrirane napitke, jer se kuva direktno u vodi, pa uljani sastojci iz kafe (kafestol i kahveol) ostaju u šolji. Ako se takva kafa pije u većim količinama može da dođe do blagog porasta LDL holesterola.

S druge strane, filtrirana kafa (ona pripremljena u aparatima sa papirnim filterima) te sastojke uglavnom zadržava, pa ima znatno manji uticaj na masnoće u krvi.

Filtrirana kafa ima znatno manji uticaj na masnoće u krvi Foto: Shutterstock

Studija objavljena u časopisu American Journal of Clinical Nutrition pokazala je da ispijanje pet šolja nefiltrirane kafe dnevno tokom nekoliko nedelja može da poveća ukupan holesterol, dok umereno ispijanje filtrirane crne kafe nema takav efekat.

Zdravstvene koristi crne kafe

Ipak, crna kafa u umerenim količinama ima i svoje prednosti, ističe dr Vora.

Bogata je antioksidansima , kao što je hlorogenska kiselina, koja smanjuje upalu i oksidativni stres - faktore rizika za bolesti srca.

, kao što je hlorogenska kiselina, koja smanjuje upalu i oksidativni stres - faktore rizika za bolesti srca. Podstiče metabolizam i pomaže u sagorevanju masti.

i pomaže u sagorevanju masti. Štiti jetru - istraživanja pokazuju da umereno ispijanje kafe može da smanji rizik od masne jetre i ciroze.

- istraživanja pokazuju da umereno ispijanje kafe može da smanji rizik od masne jetre i ciroze. Poboljšava koncentraciju i raspoloženje, jer kofein povećava budnost i mentalnu oštrinu.