U noći između subote i nedelje, 26. oktobra, u 2 časa posle ponoći, kazaljke se pomeraju unazad za jedan sat, čime počinje zimsko računanje vremena. Za većinu ljudi to znači sat više sna, ali stručnjaci upozoravaju da i ovoj promeni naš unutrašnji biološki sat mora da se prilagodi, što može da potraje nekoliko dana, ali i nedelja.

Prema podacima Euronews Health i Mayo Clinic News Network, pomeranje sata, čak i unazad, može privremeno da poremeti naš cirkadijalni ritam, prirodni unutrašnji sat koji upravlja spavanjem, koncentracijom, lučenjem hormona i raspoloženjem.

Organizam reaguje na svetlost, pa prelaskom na zimsko vreme dobijamo svetlija jutra, ali kraće dane i raniji mrak, što pomera naš prirodni ritam buđenja i spavanja, ali i nedostatak vitamina D. Stručnjaci objašnjavaju da zbog toga mnogi tokom jeseni i zime osećaju umor, razdražljivost i manjak energije.

Najčešći simptomi su umor, razdražljivost i manjak energije Foto: Shutterstock

Zato je izuzetno važno da legnemo u krevet u isto vreme kao i obično, kao i prethodnih noći, savetuju.

Na udaru osobe sklone depresiji

Kod meteoropata i osoba sklonih depresiji, kraći dani mogu da pogoršaju raspoloženje i izazovu simptome sezonskog afektivnog poremećaja.

Svako pomeranje sata je stres za organizam Svako pomeranje sata predstavlja stres za organizam. Iako su ozbiljniji kardiovaskularni problemi češći posle prolećnog pomeranja sata, i jesenja promena može da dovede do: *rasejanosti

*pospanosti

*glavobolje

*smanjene produktivnosti

- Ključni način da se ublaže ovi efekti jeste da se po buđenju izložimo prirodnom svetlu, prošetamo, raširimo zavese i što više vremena provedemo napolju, čak i oblačno vreme pomaže - savetuje neurolog i specijalista medicine spavanja dr Sureš Kotagal.

Najvažnija higijena sna

Pored svetla, važni su i redovan ritam spavanja, fizička aktivnost i zdrava ishrana, o čemu je za naš portal ranije govorila primarijus i specijalista opšte medicine dr Biserka Obradović.

Pomeranje sata najviše pogađa hronične bolesnike, jer su navikli da piju terapiju u određeno vreme Foto: Shutterstock

- Pomeranje sata najviše pogađa hronične bolesnike i ljude u poznim godinama, jer su navikli da piju terapiju u određeno vreme. Ove osobe bi trebalo bi da ležu 10 minuta ranije kako bi se prilagodile promeni vremena. Na taj način, za šest dana mogu da nadoknade sat vremena kraćeg dana i vrate se redovnoj upotrebi - savetuje doktorka i dodaje:

- San je preduslov za dobar imunitet i opšte funkcionisanje, jer se biološki sat sada ne poklapa sa ovim satom, a onda nam je veoma bitno da se lepo uspavamo. To svakako nećemo uspeti pored televizora ili telefona, jer njihova svetlost usporava uspavljivanje. Trebalo bi pred spavanje da se izbegava jaka hrana i kafa - sugeriše dr Obradović.