Bol u leđima je nelagodnost ili bol u donjem, srednjem ili gornjem delu kičme, često izazvan napetošću mišića, lošim držanjem ili spavanjem

Bol u donjem delu leđa je česta tegoba koja pogađa ljude svih uzrasta. Dugotrajno sedenje, loše držanje i nedostatak fizičke aktivnosti samo pogoršavaju problem.

Ono što mnogi ne znaju je da i položaj u kojem spavate ima veliki uticaj. Dušek, jastuci i poravnanje kičme direktno određuju kako će vam se leđa osećati ujutru. Ako se često budite ukočeni ili sa bolom, možda je vreme da promenite način spavanja.

Zašto je položaj spavanja važan za bol u donjem delu leđa

- Ako kičma nije pravilno poravnata, mišići i ligamenti u donjem delu leđa mogu se istegnuti, što s vremenom vrši pritisak na diskove i zglobove u lumbalnom delu, izazivajući jutarnji bol i dugoročna oštećenja. Spavanje u pravilnom položaju održava kičmu poravnanom, smanjuje napetost mišića i poboljšava protok krvi - rekla je dr Pudža Pilaj, konsultant–lekar.

Najbolji položaji za spavanje za sprečavanje bolova u donjem delu leđa

Stoga je dr Pilaj podelila najbolje položaje za spavanje kako bi se sprečio i ublažio bol u donjem delu leđa:

Spavanje na boku sa jastukom između kolena

Ako vam je spavanje na leđima previše nezgodno, alternativa je spavanje na boku. Međutim, to može iskriviti kičmu i opteretiti vas ako nije u savršenom poravnanju.

Tajna je u postavljanju čvrstog jastuka između kolena. Ovo pomaže da vaši kukovi, karlica i kičma budu u ravni, smanjujući pritisak na donji deo leđa. Takođe možete lagano povući noge ka grudima u položaj sličan fetalnom za dodatnu udobnost.

Jastuk između kolena poravnava kičmu i smanjuje pritisak na donji deo leđa Foto: Shutterstock

Spavanje na leđima sa jastukom ispod kolena

Ovo je obično idealan položaj za osobe sa bolovima u donjem delu leđa. Spavanje na leđima raspoređuje vašu težinu i eliminiše tačke pritiska. Mali jastuk ispod kolena će takođe pomoći da vaša kičma ostane u prirodnom položaju. Ovo sprečava kompresiju donjeg dela leđa uz dušek, dodajući potporu i udobnost.

Položaj fetusa kod diskus hernije

- Uvijanje u opušteni fetalni položaj korisno je za ljude sa hernijom diskusa. Spavanje u ovom položaju širi prostor i vrši manji pritisak na diskove kičme. Međutim, vodite računa da se ne uvijete previše čvrsto, jer to može ograničiti duboko disanje - dodala je.

Izbegavajte spavanje na stomaku

Iako neke osobe imaju tendenciju da prirodno spavaju na stomaku, to je jedan od najgorih položaja za bolove u donjem delu leđa. On komprimuje normalnu krivinu kičme i savija vrat ulevo ili udesno, stvarajući dodatni stres. Ako ne možete da se obuzdate, stavite tanak jastuk ispod karlice da biste poduprli donji deo leđa.

Dodatni saveti za san bez bolova

Evo još nekoliko saveta koje su odobrili stručnjaci kako biste se svakog jutra probudili bez bolova i osveženi:

Izaberite odgovarajući dušek: Obično se preporučuje dušek srednje tvrdoće kako bi se stabilizovao položaj kičme.

Obično se preporučuje dušek srednje tvrdoće kako bi se stabilizovao položaj kičme. Podrška jastuka je neophodna: Vaš jastuk treba da podržava vrat, ali ne da ga naginje unazad ili napred.

Vaš jastuk treba da podržava vrat, ali ne da ga naginje unazad ili napred. Istezanje pre spavanja: Opustite mišiće nežnim istezanjem i pomozite svom telu da se opusti pre spavanja.

Opustite mišiće nežnim istezanjem i pomozite svom telu da se opusti pre spavanja. Budite dosledni: Pripremite svoje telo da svake noći održava potporni položaj za dugotrajnu udobnost.

Najbolje je spavati u udobnom položaju uz podržanu i pravilno poravnatu kičmu Foto: Shutterstock

Idealan položaj za spavanje za sprečavanje bolova u donjem delu leđa je onaj koji vam je najudobniji, ali zlatno pravilo je da kičmu držite poduprtom i ispravljenom. Uz male izmene u vašim navikama spavanja i pažnju posvećenu izboru dušeka i jastuka, možete započeti dan osećajući se sveže, veselo i bez bolova.