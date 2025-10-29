Slušaj vest

U vremenu kada je poverenje važnije nego ikad, postoje mesta u koja se ljudi vraćaju jer znaju da će tamo dobiti sigurnost, stručnost i brigu koja traje. Samo u tri ustanove koje posluju u okviru MediGroup sistema, najvećeg privatnog zdravstvenog sistema u Srbiji, tokom protekle godine zabeleženo je više od 200.000 pregleda i procedura. Reč je o Opštoj bolnici MediGroup, Specijalnoj ginekološkoj bolnici MediGroup Jevremova i MediGroup Klinici Miloš – bolnicama koje su postale sinonim za poverenje i vrhunsku negu u svojim oblastima. Kako bismo otkrili zbog čega se sve više ljudi odlučuje upravo za njih i šta stoji iza njihovog uspeha, razgovarali smo sa ključnim lekarima iz ovih ustanova.

Opšta bolnica MediGroup – sve na jednom mestu, 24 sata dnevno

Samo u prethodnoj godini, kroz vrata Opšte bolnice MediGroup prošlo je više od 120.000 pacijenata, izvedeno je više od 6.000 operacija i obavljeno preko 175.000 medicinskih procedura.

Kako navodi prof. dr Slavko Matić, specijalista opšte hirurgije i direktor Opšte bolnice MediGroup, iza tih brojki stoji tim vrhunskih stručnjaka koji pokrivaju gotovo sve oblasti hirurgije - opštu, digestivnu, neurohirurgiju, ginekološku, akušersku, spinalnu, urološku i ortopedsku hirurgiju.

„Naš fokus je jednostavan - vrhunski medicinski kvalitet i zadovoljstvo pacijenata. Trudimo se da u svakom segmentu tima imamo najistaknutije stručnjake iz svojih oblasti, jer znamo da samo tako možemo pružiti najbolju uslugu“, ističe dr Matić.

Jedna od najvećih prednosti ove bolnice jeste činjenica da pacijentima pruža sve nivoe medicinske zaštite - 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji, tokom cele godine, pa i praznicima. Sve se nalazi na jednom mestu, uz maksimalno skraćeno vreme dijagnostike i mogućnost brzog reagovanja u hitnim slučajevima.

Bolnica raspolaže i najsavremenijom dijagnostičkom i hirurškom opremom - među retkima u Srbiji poseduje magnetnu rezonancu snage 3 Tesla, uz dodatni aparat od 1.5 Tesla, multislajsni skener, angiosalu i savremene operacione sale opremljene prema najvišim standardima.

„Teško je opisati našu bolnicu u samo tri reči, ali ako bih morao, rekao bih pouzdanost, odgovornost i posvećenost, svaki dan, svakom pacijentu“, zaključuje prof. dr Slavko Matić, direktor Opšte bolnice MediGroup.

Specijalna ginekološka bolnica Jevremova – tri decenije poverenja i hiljade novih početaka

Kako ističe doktorka Milica Janićijević, specijalista ginekologije i akušerstva i subspecijalista za fertilitet i sterilitet u Specijalnoj bolnici MediGroup Jevremova, tri decenije postojanja u oblasti reproduktivne medicine same svedoče o kontinuitetu poverenja i rezultata. Samo tokom jedne godine, u Jevremovoj se obavi oko 2.000 procedura vantelesne oplodnje i više od 18.000 pregleda.

„Brojevi jesu važni, ali ono što pacijente zaista opredeljuje jeste poverenje. Sa svakim parom zajedno pravimo plan - od prvog pregleda do trenutka kada dobijemo onu najlepšu vest. Upravo ta posvećenost, timski rad i emocija koja se deli sa pacijentima čine Jevremovu posebnom. Ono što je dodatno izdvaja jeste činjenica da sprovodi procenu kvaliteta jajnih ćelija - proceduru koja se ne radi ni u jednoj drugoj ustanovi u Srbiji, a omogućava dodatnu selekciju embriona sa najvećom šansom za uspešnu trudnoću”, otkriva dr Janićijević.

Dr Janićijević dodaje i da je svaki par jedinstven. Od trenutka kada par zakorači kroz vrata, svi članovi tima - od pacijent - navigatora i sestara do laboratorije, upoznati su sa njihovom pričom. Svaki par dobija individualan pristup, a pažnja i podrška tima jačaju poverenje i doprinose željenom uspehu.

Klinika Miloš – pionir u inovacijama i novim tehnologijama u oftalmologiji

Već 26 godina, Klinika Miloš važi za jednu od vodećih ustanova u oblasti oftalmologije. Na prostoru od 2.500 kvadratnih metara, sa pet operacionih sala, godišnje se obavi oko 27.000 pregleda i više od 6.300 operacija oka.

Prema rečima prof. dr Zore Ignjatović, lekara specijaliste oftalmologije i direktorke Očne bolnice MediGroup Klinika Miloš, ova ustanova funkcioniše kao centar izvrsnosti zahvaljujući vrhunskoj opremi i stručnjacima sposobnim da leče i one najkomplikovanije očne slučajeve - od trauma oka i komplikovanih katarakti preko transplantacija rožnjače, do složenih dečjih patoloških stanja.

“Svaki pacijent ima lični pristup i brigu celog tima - od oftalmologa, hirurga, anesteziologa do medicinskih sestara. Mi ne lečimo samo oko, mi lečimo čoveka. Stalo nam je do svakog pacijenta i svakog ishoda. Uvek postupamo etično, nikada ne radimo ono što nije u interesu pacijenta“, ističe prof. dr Ignjatović i dodaje da savremena medicina i oftalmologija stalno unapređuju rezultate lečenja, a u Klinici Miloš prate se svi najnoviji trendovi kako bi pacijenti dobili vrhunsku negu - istu kakvu bi očekivali u Beču ili Parizu.

Tri bolnice, jedan cilj – zdravlje sa poverenjem

Iako različite po specijalnostima, Opšta bolnica MediGroup, Jevremova i Klinika Miloš povezuje ista filozofija - da pacijent uvek bude u fokusu. Njihov zajednički cilj je da savremenu medicinu, vrhunsku opremu i posvećenost stručnjaka objedine u jedno ime: MediGroup – sistem kojem ljudi ukazujuju svoje poverenje.