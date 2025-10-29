Slušaj vest

Naučnici su ispitali skeniranje mozga i obrasce spavanja više od 27.000 odraslih osoba srednje i starije životne dobi iz Ujedinjenog Kraljevstva.

U studiji, čiji su rezultati objavljeni u časopisu eBioMedicine, koristili su napredno snimanje mozga i veštačku inteligenciju kako bi procenili „starost mozga“ na osnovu više od 1.000 karakteristika ovog važnog ljudskog organa.

U međuvremenu, da bi procenili kvalitet sna, posebno su uzeli u obzir pet faktora: da li je ispitanik jutarnja ili noćna osoba, koliko sati spava (pri čemu se sedam do osam smatra optimalnim), da li pati od nesanice, da li hrče i da li se oseća veoma pospano tokom dana.

Na osnovu ovih karakteristika, svakoj osobi su dali odgovarajući „rezultat spavanja“.

Kvalitet sna utiče na starost mozga

Ljudi sa četiri ili pet zdravih osobina sna klasifikuju se kao dobri spavači, oni sa dve do tri kao prosečni, a oni sa nulom ili jednom kao loši spavači.

Dakle, samo 41 odsto učesnika studije je klasifikovano kao osobe sa kvalitetnim snom, više od polovine je spadalo u prosečnu grupu, a oko tri odsto je klasifikovano kao osobe sa lošim navikama spavanja.

Prilikom procene sna, za svaki poen manje, razlika između starosti mozga i stvarne starosti se povećavala za približno pola godine.

Istraživači su povezali izgled mozga sa starijom starošću od stvarne starosti kod „noćnih sova“, ljudi koji previše ili premalo spavaju i onih koji hrču u snu.

Kvalitetan san obnavlja mozak i jača zdravlje Foto: Shutterstock

Saveti za kvalitetniji san

Uprkos svemu, ohrabrujuće je znati da se navike spavanja mogu poboljšati.

Kako poboljšati kvalitet sna i zaštititi zdravlje mozga:

Održavajte redovan ritam spavanja, idite na spavanje i budite se u približno isto vreme svakog dana.

idite na spavanje i budite se u približno isto vreme svakog dana. Izbegavajte kofein i alkohol u večernjim satima, oni mogu ometati prirodan ciklus spavanja.

oni mogu ometati prirodan ciklus spavanja. Smanjite izloženost ekranima pre spavanja, plavo svetlo sa telefona, računara i televizora usporava lučenje melatonina.

plavo svetlo sa telefona, računara i televizora usporava lučenje melatonina. Obezbedite mirno i zamračeno okruženje, tiha, tamna i prohladna prostorija podstiče dublji i kvalitetniji san.

tiha, tamna i prohladna prostorija podstiče dublji i kvalitetniji san. Uvedite opuštajuće rituale,topla kupka, lagana muzika ili čitanje knjige mogu pomoći telu i umu da se pripreme za odmor.