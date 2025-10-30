Japansko istraživanje sugeriše da bi pojava sede kose mogla biti pokazatelj da se naše telo prirodno štiti od raka

Seda kosa se često posmatra kao znak starenja, ali novo japansko istraživanje, kako piše ScienceAlert, sugeriše da bi to zapravo moglo biti pokazatelj da se naše telo prirodno štiti od raka.

Studija sprovedena na miševima pokazuje da je ljudsko telo evoluiralo način da se reši ćelija koje su u riziku od formiranja tumora, čak i ako to znači gubitak boje kose.

Uloga matičnih ćelija

Naše ćelije su svakodnevno izložene različitim faktorima okoline koji mogu oštetiti DNK. Ćelije kože su posebno osetljive jer deluju kao prva linija odbrane za naše unutrašnje organe. Oštećenje DNK može doprineti starenju ćelija, kao i razvoju raka.

Iako stručnjaci još uvek ne razumeju u potpunosti sve mehanizme koji povezuju oštećenje DNK sa fizičkim znacima starenja, nova studija pruža zanimljive uvide.

Istraživači su se fokusirali na melanom, oblik raka koji se najčešće javlja na koži, a nastaje u melanocitima – ćelijama koje proizvode melanin, pigment odgovoran za boju kože i kose. Melanociti se razvijaju iz matičnih ćelija melanocita (McSCs) koje se nalaze u folikulima dlake, gde redovno regenerišu pigmentaciju kože i kose.

Melanociti se razvijaju iz matičnih ćelija melanocita koje se nalaze u folikulima dlake, gde redovno regenerišu pigmentaciju kože i kose Foto: Profimedia

Studija na miševima

Proučavajući miševe, naučnici su analizirali ekspresiju gena kako bi pratili sudbinu McSC ćelija nakon različitih vrsta oštećenja DNK. U slučaju oštećenja poznatog kao dvostruki prekidi lanca, u kojima su oba lanca DNK prekinuta, McSC ćelije su se nepovratno diferencirale i nestale. Kao rezultat toga, dlaka miševa je posivela.

Ovaj proces se naziva diferencijacija indukovana starenjem, ili „starenje-diferencijacija“, i zasniva se na aktivaciji signalnog puta p53-p21 koji reguliše ćelijski ciklus. Na ovaj način, telo eliminiše ćelije koje bi mogle postati kancerogene, iako to dovodi do gubitka boje kose.

Međutim, izlaganje određenim kancerogenima izazvalo je drugačiju reakciju. Miševi su bili izloženi UVB zračenju i 7,12-dimetilbenz(a)antracenu (DMBA), snažnom kancerogenu koji se često koristi za indukovanje tumora u istraživanjima. Studija je pokazala da su MKSK zaobišle proces diferencijacije koji se dešava nakon dvostrukih prekida, iako su pretrpele oštećenje DNK.

Kancerogeni mogu promeniti sudbinu ćelija

Ovi nalazi ukazuju na to da ponekad „znanje kada treba prestati“ može biti ključ preživljavanja. Za MKSK, povlačenje i prestanak funkcionisanja kao odgovor na oštećenje DNK može biti korisno – iako gube pigment, telo se štiti od raka kože.

Kada su MKSK bile izložene UVB ili DMBA, zadržale su sposobnost samoobnavljanja i nastavile su da se kloniraju. Ovaj proces podržava faktor matičnih ćelija (FMŜ), citokin koji vodi melanocite do njihovih odgovarajućih lokacija u koži. FMŜ takođe suzbija starenje, što znači da oštećene MKSK mogu preživeti i nastaviti da se dele, povećavajući rizik od raka.

- Ista populacija matičnih ćelija može pratiti suprotne sudbine, bilo iscrpljivanje ili širenje, u zavisnosti od vrste stresa i signala iz mikrookruženja - kaže vodeća autorka Emi Nišimura, biolog sa Univerziteta u Tokiju.

Ona dodaje da otkriće menja način na koji razmišljamo o sedoj kosi i melanomu – ne kao o nepovezanim događajima, već kao o različitim ishodima odgovora matičnih ćelija na stres.

Ona dodaje da otkriće menja način na koji razmišljamo o o različitim ishodima odgovora matičnih ćelija na stres Foto: Profimedia

Nova perspektiva o složenoj ulozi matičnih ćelija

Iako ovo ne znači da sama seda kosa štiti od raka, istraživači ističu da je seda kosa rezultat zaštitnog procesa, diferencijacije sena, koji pomaže telu da eliminiše potencijalno opasne ćelije. Kada ovaj proces izostane, preživljavanje i proliferacija oštećenih McSC ćelija mogu povećati rizik od melanoma.

Iako je potrebno više istraživanja kako bi se otkrili svi mehanizmi i ispitao sličan fenomen kod ljudi, ovo istraživanje već predstavlja značajan napredak u razumevanju veze između starenja tkiva i raka.

Studija je objavljena u prestižnom časopisu Nature Cell Biology i pruža novu perspektivu o složenoj ulozi matičnih ćelija u zdravlju kože i kose.