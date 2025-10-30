Slušaj vest

Povremeni bol u leđima, vratu ili nogama pogađa gotovo svakog od nas. Međutim, kada je pravi trenutak da se obratimo lekaru i šta nas zapravo čeka u ordinaciji neurohirurga? Strah od operacije često odlaže ono što može biti brzo i efikasno rešenje. U novoj epizodi serijala „MediGroup preporuka”, dr sci.med. Marko Marković, specijalista neurohirurgije iz MediGroup sistema i pionir minimalno invazivne hirurgije u Srbiji i regionu, otkriva kako izgleda put pacijenta od pojave bola pa do potpunog oporavka, kada je operacija neophodna, i zašto danas ni najdelikatnije intervencije na kičmi više nisu razlog za strah.

Dr Marko Marković, specijalista neurohirurgije Foto: Nebojša Babić

Sa kojim simptomima pacijenti najčešće dolaze kod vas i kada je pravi trenutak da se obrate lekaru?

Najčešći razlog zbog kog nam se pacijenti javljaju je bol u leđima ili vratu, koji se često širi dalje ka ruci ili nozi. Treba imati u vidu da je umeren i kratkotrajan bol normalna stvar i sastavni deo života svakog od nas. Međutim, ukoliko ta bol potraje ili je takva da remeti normalno funkcionisanje čoveka, ona jeste prvi signal da je potrebno obratiti se lekaru. Najčešće se prvo odlazi kod lekara specijaliste fizikalne medicine, međutim, ako se tegobe nastave ili se pogoršavaju, neophodno je upućivanje na pregled specijalsite neurohirurgije ili ortopedije.

Postoji uvreženo mišljenje da odlazak kod neurohirurga znači sigurno zakazivanje operacije. Koliko je to zapravo tačno?

Ne, nikako. Pregled neurohirurga se ne završava nužno zakazivanjem operacije. Naša uloga je da identifikujemo najbolji mogući način lečenja, a operacija je samo jedna od opcija i to isključivo onda kada procenimo da je to najbolja odluka za pacijenta. Odluka se uvek donosi nakon detaljne dijagnostike, najčešće magnetne rezonance i analize stanja pacijenta. Nakon utvrđivanja da je operacija najbolje moguće rešenje, pacijentu se uvek objašnjavaju detalji o stanju, pripremi za intervenciju, ali i procesu oporavka nakon planirane intervencije. Odluku o načinu lečenja na kraju uvek donosi pacijent, a mi smo tu da predložimo najbolje rešenje.

U kojim slučajevima je operacija neizbežna i kako se odlučuje koja metoda će biti primenjena?

Ključni faktori su lokalizacija i obim problema, kao i opšte zdravstveno stanje pacijenta. Ako se problem nalazi na jednom ili dva segmenta kičme i nema drugih komplikacija, minimalno invazivna hirurgija je idealna. Međutim, kod težih trauma, velikih tumora ili deformiteta, pristup mora biti širi i zahteva klasičnu hirurgiju.

Šta zapravo znači „minimalno invazivna hirurgija“ i kako se razlikuje od klasične?

Minimalno invazivna hirurgija podrazumeva operaciju kroz rez veličine nekoliko milimetara, bez oštećenja okolnih tkiva. Vizualizacija se postiže pomoću optike i kamere, a sve se radi precizno i ciljano. Za razliku od klasične hirurgije, nema potrebe za širim otvaranjem, gubitak krvi je minimalan, a oporavak značajno brži.

Koje su prednosti minimalno invazivne hirurgije za pacijenta i kako izgleda oporavak nakon intervencije?

Minimalno invazivna hirurgija kičme donosi brojne prednosti - pacijenti najčešće ostaju u bolnici samo jedan dan, oporavak je veoma brz, a povratak svakodnevnim aktivnostima moguć je kroz svega nekoliko dana. Intervencija se obavlja gotovo bez reza, odnosno kroz ubodnu ranu veličine nekoliko minimetara što omogućava minimalnu traumatizaciju okolnog tkiva, manje krvarenja i značajno manje mogućnosti stvaranja ožiljnog tkiva. Zahvaljujući savremenoj opremi koja se koristi, preciznost je na izuzetno visokom nivou, a radikalnost ove metode omogućava da se problem u potpunosti reši jednom intervencijom. Posebno je važno istaći da se intervencije minimalno invazivnim metodama jednako jednostavno i efikasno izvode i kod gojaznih pacijenata, koji su ponekad izazov za klasičnu hirurgiju.

MediGroup jedan od 20 Centara izvrsnosti u svetu U okviru Odeljenja hirurgije Opšte bolnice MediGroup, uspešno se primenjuje minimalno invazivna hirurgija kičme - metoda koja uz minimalnu traumatizaciju tkiva donosi odlične rezultate u 80 do 90 odsto slučajeva. Ove procedure izvodi dr sci.med. Marko Marković, pionir ove metode u Srbiji, a bolnica je danas jedna od svega 20 Centara izvrsnosti u svetu za kompletno-endoskopsku hirurgiju kičme.

Koji su vaši saveti za prevenciju problema sa kičmom? Postoje li jednostavni koraci koje pacijenti mogu da preduzmu kako bi sačuvali zdravu i stabilnu kičmu?

Najvažnije je redovno jutarnje vežbanje koje jača mišiće trupa. Takođe, važno je pravilno držanje tela, naročito kod kancelarijskih poslova, kao i svest o tome da mišići moraju raditi. Stres treba izbegavati koliko god je moguće, a pozitivan stav i volja su ključni za očuvanje zdravlja.

Na kraju, koju poruku biste uputili pacijentima koji se suočavaju sa bolom u leđima i strahom od neurohirurgije?

Nema razloga za strah. Neurohirurgija danas, naročito minimalno invazivna, predstavlja efikasan, precizan i bezbedan način rešavanja problema. Bol treba rešavati na vreme. Kada se operacija obavi stručno i u pravom trenutku, rezultati su izvanredni. Važno je imati poverenje - u lekara, u proces i u mogućnost oporavka.