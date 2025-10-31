da li ste znali

Postoje trenuci kada osećamo da nam je srce "teško", iako nije reč o fizičkom, već o emocionalnom teretu. Taj osećaj često nastaje zbog stresa, tuge, brige ili potisnutih emocija koje se s vremenom nakupljaju. Ipak, ponekad može ukazivati i na fizički problem koji zahteva pažnju, kaže dr Šajleš Sing, kardiolog iz Fortis Escorts Heart Institute u Nju Delhiju.

- Izraz "teško srce" obično se odnosi na duboku tugu ili emocionalnu patnju. Ljudi ga često osećaju posle gubitka, razočaranja ili u trenucima neizvesnosti. Tada telo reaguje pojačanim lučenjem hormona stresa, poput adrenalina i kortizola, pa se javljaju fizičke manifestacije: pritisak u grudima, stezanje ili osećaj težine - objašnjava dr Sing i upozorava da se takav osećaj ne sme uvek tumačiti kao posledica emocija.

Kortizol i adrenalin najčešće stoje iza "teškog srca" Foto: Shutterstock

- Ponekad iza njega stoje srčane bolesti, refluks želuca ili anksiozni poremećaji. Ako se uz taj osećaj javi bol u grudima, otežano disanje, vrtoglavica ili preznojavanje, neophodno je odmah potražiti lekarsku pomoć - naglašava lekar.

Najčešći uzroci "teškog srca"

Prema rečima dr Singa, osećaj težine u grudima može da nastane iz različitih razloga:

Emocionalni stres i tuga : nakon gubitka, razočaranja ili preopterećenosti obavezama.

: nakon gubitka, razočaranja ili preopterećenosti obavezama. Anksioznost i napadi panike : ubrzan puls, površno disanje i napetost mišića mogu stvoriti utisak srčane tegobe.

: ubrzan puls, površno disanje i napetost mišića mogu stvoriti utisak srčane tegobe. Srčani problemi : sužene arterije i smanjen dotok krvi uzrokuju pravu fizičku težinu u grudima.

: sužene arterije i smanjen dotok krvi uzrokuju pravu fizičku težinu u grudima. Napetost mišića i loše držanje tela : dugotrajno sedenje ili fizičko naprezanje mogu izazvati zatezanje u predelu grudi.

: dugotrajno sedenje ili fizičko naprezanje mogu izazvati zatezanje u predelu grudi. Problemi s varenjem: gorušica i refluks nekad se manifestuju kao pritisak u grudima. Kako olakšati osećaj težine

Kada je uzrok emocionalne prirode, najvažnije je da prema sebi budemo nežni i svesni svojih osećanja, savetuje dr Sing, i dodaje da potiskivanje emocija samo produžava patnju, dok razgovor s bliskom osobom, pisanje ili meditacija donose olakšanje.

- Duboko disanje umiruje nervni sistem i smanjuje napetost, dok redovna fizička aktivnost oslobađa endorfine i ublažava stres. Povezanost s porodicom i prijateljima je ključna da se izbegne osećaj usamljenosti - savetuje doktor.

Duboko disanje umiruje nervni sistem i smanjuje napetost, Foto: Shutterstock

Kada emocionalni teret potraje, najbolje je potražiti stručnu pomoć, jer razgovor s terapeutom pomaže da osoba prepozna okidače i nauči kako da se s njima nosi.

Prevencija i kada potražiti pomoć

Dr Sing naglašava da se "teško srce" često može sprečiti brigom o mentalnom zdravlju i uravnoteženim načinom života. Odmor, zdrava ishrana i dovoljno sna jačaju i telo i um, dok redovno izražavanje emocija sprečava njihovo nakupljanje.

- Ako osećaj težine u grudima traje, pojačava se ili ga prate bol, otežano disanje i vrtoglavica, treba odmah posetiti lekara. Takvi simptomi mogu ukazivati na ozbiljnije stanje srca ili disajnih organa - upozorava on.