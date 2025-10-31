Kada srce postane “teško”: Kardiolog objašnjava šta tačno podrazumeva taj osećaj
Postoje trenuci kada osećamo da nam je srce "teško", iako nije reč o fizičkom, već o emocionalnom teretu. Taj osećaj često nastaje zbog stresa, tuge, brige ili potisnutih emocija koje se s vremenom nakupljaju. Ipak, ponekad može ukazivati i na fizički problem koji zahteva pažnju, kaže dr Šajleš Sing, kardiolog iz Fortis Escorts Heart Institute u Nju Delhiju.
- Izraz "teško srce" obično se odnosi na duboku tugu ili emocionalnu patnju. Ljudi ga često osećaju posle gubitka, razočaranja ili u trenucima neizvesnosti. Tada telo reaguje pojačanim lučenjem hormona stresa, poput adrenalina i kortizola, pa se javljaju fizičke manifestacije: pritisak u grudima, stezanje ili osećaj težine - objašnjava dr Sing i upozorava da se takav osećaj ne sme uvek tumačiti kao posledica emocija.
- Ponekad iza njega stoje srčane bolesti, refluks želuca ili anksiozni poremećaji. Ako se uz taj osećaj javi bol u grudima, otežano disanje, vrtoglavica ili preznojavanje, neophodno je odmah potražiti lekarsku pomoć - naglašava lekar.
Najčešći uzroci "teškog srca"
Prema rečima dr Singa, osećaj težine u grudima može da nastane iz različitih razloga:
- Emocionalni stres i tuga: nakon gubitka, razočaranja ili preopterećenosti obavezama.
- Anksioznost i napadi panike: ubrzan puls, površno disanje i napetost mišića mogu stvoriti utisak srčane tegobe.
- Srčani problemi: sužene arterije i smanjen dotok krvi uzrokuju pravu fizičku težinu u grudima.
- Napetost mišića i loše držanje tela: dugotrajno sedenje ili fizičko naprezanje mogu izazvati zatezanje u predelu grudi.
- Problemi s varenjem: gorušica i refluks nekad se manifestuju kao pritisak u grudima.
Kako olakšati osećaj težine
Kada je uzrok emocionalne prirode, najvažnije je da prema sebi budemo nežni i svesni svojih osećanja, savetuje dr Sing, i dodaje da potiskivanje emocija samo produžava patnju, dok razgovor s bliskom osobom, pisanje ili meditacija donose olakšanje.
- Duboko disanje umiruje nervni sistem i smanjuje napetost, dok redovna fizička aktivnost oslobađa endorfine i ublažava stres. Povezanost s porodicom i prijateljima je ključna da se izbegne osećaj usamljenosti - savetuje doktor.
Kada emocionalni teret potraje, najbolje je potražiti stručnu pomoć, jer razgovor s terapeutom pomaže da osoba prepozna okidače i nauči kako da se s njima nosi.
Prevencija i kada potražiti pomoć
Dr Sing naglašava da se "teško srce" često može sprečiti brigom o mentalnom zdravlju i uravnoteženim načinom života. Odmor, zdrava ishrana i dovoljno sna jačaju i telo i um, dok redovno izražavanje emocija sprečava njihovo nakupljanje.
- Ako osećaj težine u grudima traje, pojačava se ili ga prate bol, otežano disanje i vrtoglavica, treba odmah posetiti lekara. Takvi simptomi mogu ukazivati na ozbiljnije stanje srca ili disajnih organa - upozorava on.
Na kraju, dr Sing podseća da razlikovati emocionalni teret od fizičke bolesti ključno je za naše zdravlje. Razumevanje, odmor i blag odnos prema sebi najvažniji su koraci ka unutrašnjem miru i zdravom srcu.
Izvor: Onlymyhealth.com/Zdravlje.kurir.rs
