NATUROPATIJA KAO METODA LEČENJA: Besplatno predavanje Dragane Blagojević Lombardelli u Fondaciji Mozzart
Prijave putem Instagram stranice Fondacije Mozzart ili na pr@mozzartbet.com
U vremenu kada život postaje sve brži, a stres svakodnevni pratilac, često zaboravljamo koliko priroda može da nas isceli. Naturopatija nas upravo na to podseća — da je naše telo stvoreno da se samo obnavlja ako mu pružimo prave uslove i podršku. Upravo na ovu temu govoriće Dragana Blagojević Lombardelli u okviru predavanja „Naturopatija kao metoda lečenja” u utorak, 4. novembra, sa početkom od 18 časova. Predavanje, koje će biti besplatno za sve građane, biće održano u prostoru Fondacije Mozzart u Ulici cara Dušana 35, na Dorćolu, a prijave su obavezne putem LINKA.
Predavanje nije samo o biljkama, prirodnim preparatima ili zdravoj ishrani već o načinu života, o razumevanju povezanosti između tela, uma i duha. Ali i o povratku sebi, slušanju svoga tela i o poverenju u prirodu koja nas okružuje.
„Naturopatija nas ne uči samo kako da ’ne budemo bolesni‘, već kako da živimo svesno, u skladu sa sobom i prirodom. Zato vas pozivam da otvorenog uma zakoračimo u ovaj svet prirodnog isceljenja – svet u kojem zdravlje nije cilj, već način života”, istakla je Dragana Blagojević Lombardelli, koja je diplomirala holističku medicinu, psihosomatiku i naturopatiju, u Bolonji pri Institutu Riza u Milanu.
Autorka je i knjige „Naturopatija – priručnik za empatiju tela, uma i duha“, ali i prva koja se bavi ovom temom u Srbiji i regionu. Autorka priručnika koji će biti predstavljen tokom predavanja ističe da njena knjiga nije zamena za medicinske dijagnoze ili terapije, već predstavlja važnu podršku u razumevanju telesnih simptoma i emocionalnih stanja. Kroz jednostavne i praktične metode, poput upitnika za samoprocenu, priručnik omogućava čitaocima da bolje razumeju svoje fizičko i emotivno zdravlje i pruža alate za njihovo unapređenje.