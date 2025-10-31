Slušaj vest

Prijave putem Instagram stranice Fondacije Mozzart ili na pr@mozzartbet.com

U vremenu kada život postaje sve brži, a stres svakodnevni pratilac, često zaboravljamo koliko priroda može da nas isceli. Naturopatija nas upravo na to podseća — da je naše telo stvoreno da se samo obnavlja ako mu pružimo prave uslove i podršku. Upravo na ovu temu govoriće Dragana Blagojević Lombardelli u okviru predavanja „Naturopatija kao metoda lečenja” u utorak, 4. novembra, sa početkom od 18 časova. Predavanje, koje će biti besplatno za sve građane, biće održano u prostoru Fondacije Mozzart u Ulici cara Dušana 35, na Dorćolu, a prijave su obavezne putem LINKA.

Predavanje nije samo o biljkama, prirodnim preparatima ili zdravoj ishrani već o načinu života, o razumevanju povezanosti između tela, uma i duha. Ali i o povratku sebi, slušanju svoga tela i o poverenju u prirodu koja nas okružuje.

„Naturopatija nas ne uči samo kako da ’ne budemo bolesni‘, već kako da živimo svesno, u skladu sa sobom i prirodom. Zato vas pozivam da otvorenog uma zakoračimo u ovaj svet prirodnog isceljenja – svet u kojem zdravlje nije cilj, već način života”, istakla je Dragana Blagojević Lombardelli, koja je diplomirala holističku medicinu, psihosomatiku i naturopatiju, u Bolonji pri Institutu Riza u Milanu.