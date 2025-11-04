Slušaj vest

Veliki napredak je napravljen u razumevanju bola i njegovog lečenja u poslednjoj deceniji. Bol koji se nekada smatrao beznadežnim sada je podnošljiv.

Medicinski dokazi pokazuju da su mnoga verovanja o bolu i ublažavanju bola pogrešna.

Evo šta stručnjaci kažu da bi trebalo da znate o 5 najčešćih mitova o ublažavanju bola:

Mit 1: Da bi bilo napretka, mora da boli

Ovaj mit i dalje postoji među bodibilderima i sportistima. Pa ipak, ne postoje dokazi koji podržavaju ideju da možete izgraditi snagu naprezanjem mišića do tačke bola. Srodno verovanje, „Radite kroz bol“, takođe je pongrešno.

Odmor je važan za oporavak mišića i smanjenje bola – možda ne deluje „mačo“, ali je pametan izbor. Ponekad je potrebno prilagoditi trening: ubaciti kros-trening, raditi češće ali lakše vežbe i nositi adekvatnu obuću.

Mit 2: "Sve je u mojoj glavi"

Bol je složen problem koji uključuje i um i telo. Na primer, bol u leđima u većini slučajeva nema poznati uzrok, a stresni životni događaji mogu ga pogoršati. Ali to ne znači da nije stvaran. Bol je nevidljiv problem koji drugi ne mogu videti, ali to ne znači da je sve u vašoj glavi.

Mit 3: Sa bolom se jednostavno mora živeti

Postoje bezbrojne opcije za ublažavanje bola. One uključuju tehnike opuštanja, vežbe, fizikalnu terapiju, lekove koji se izdaju bez recepta i na recept, operaciju, injekcije (u mišiće, zglobove ili leđa) i komplementarne tretmane poput akupunkture i masaže.

Možda nije uvek moguće potpuno se rešiti bola, ali možete koristiti mnoge tehnike koje će vam pomoći da ga mnogo bolje kontrolišete.

Fizikalna terapija pomaže u smanjenju bola, poboljšanju pokretljivosti i bržem oporavku tela Foto: Shutterstock

Mit 4: Samo osetljivi ljudi idu kod lekara radi ublažavanja bola

Starije odrasle osobe su sklonije nego njihova deca ili unuci da se „smeju i trpe“. Podneti povremenu glavobolju ili manje sportske povrede je jedna stvar. Ali, ako trpite hronični bol to može da naruši funkcionisanje i kvalitet života.

Može dovesti do depresije, umora od nedostatka sna, anksioznosti, nemogućnosti rada i narušenih odnosa.

Mit 5: Lekovi protiv bolova će rešiti problem

Zdravstveni radnici počinju sa konzervativnim pristupom ublažavanju bola i prepisuju lekove protiv bolova koji nisu narkotici i ne izazivaju zavisnost. Lekari mogu prepisati narkotike, kao što su kodein i morfijum, ako bol postane jak, kao što je slučaj sa lečenjem bola kod raka.

Zapamtite da bol može biti hronično stanje kao i svako drugo i može biti doživotni problem koji zahteva doživotne promene načina života.