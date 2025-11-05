Slušaj vest

Bol u stomaku je problem koji može pogoditi bilo koga. Ovaj bol se može javiti bilo gde između grudnog koša i prepona i može varirati po intenzitetu – od blage nelagodnosti do jakih grčeva. Može uticati na različite delove stomaka, uključujući želudac, slepo crevo, jetru, creva i druge organe.

Bol u stomaku često prate dodatni simptomi, kao što su:

Uz pomoć kučnih sredstava, mnogi slučajevi stomačnih tegoba mogu se ublažiti, dok su u težim slučajevima dostupni lekovi koji se izdaju bez recepta i na recept.

Evo 12 dokazanih sredstava i načina koji pomažu kod stomačnih tegoba i lošeg varenja, zajedno sa detaljnim savetima i upozorenjima.

Voda

Voda je neophodna za varenje i apsorpciju hranljivih materija iz hrane i pića. Dehidracija otežava varenje i povećava rizik od stomačnih tegoba.

Pijenje vode takođe može pomoći u smanjenju gorušice. Opšta preporuka je osam čaša vode dnevno (oko 2 litra), ali stvarne potrebe zavise od fizičke aktivnosti, temperature, nadmorske visine, opšteg zdravstvenog stanja i telesne težine.

Izbegavajte ležanje

Ležanje odmah nakon obroka može pogoršati loše varenje i izazvati gorušicu jer olakšava želudačnoj kiselini da se popne u jednjak. Preporučuje se da ostanete uspravni najmanje nekoliko sati nakon jela.

shutterstock_2014858175.jpg
Đumbir na prirodan način može pomoći u smanjenju mučnine i povraćanja Foto: Shutterstock

Đumbir

Đumbir na prirodan način može pomoći u smanjenju mučnine i povraćanja, posebno kod trudnica ili onih koji se podvrgavaju hemoterapiji.

Može se koristiti u hrani, piti kao čaj ili konzumirati u obliku napitaka. Neki prirodni napici od đumbira mogu sadržati dovoljno aktivnih sastojaka za ublažavanje nelagodnosti u stomaku.

BRAT dijeta

BRAT dijeta (banane, pirinač, sos od jabuka, tost) se često preporučuje za dijareju jer:

  • smanjuje broj stolica
  • ublažava iritaciju želuca i creva
  • obezbeđuje hranljive materije poput kalijuma i magnezijuma koje se gube kroz dijareju ili povraćanje

Hrana u ovoj dijeti je blaga i ne iritira želudac, grlo ili creva.

Izbegavanje pušenja i alkohola

Pušenje i alkohol mogu izazvati loše varenje i pogoršati gastrointestinalne probleme, uključujući GERB (gastroezofagealnu refluksnu bolest).

Prestanak pušenja i ograničavanje alkohola može poboljšati kvalitet vašeg života i smanjiti rizik od ozbiljnih bolesti poput raka.

Izbegavanje hrane koja se teško vari

Hrana koja može povećati rizik od lošeg varenja uključuje:

Izbegavanje ove hrane može smanjiti bolove i nelagodnost u stomaku.

stockphotoseasaltstarchinthejarandwoodenspoonforrecipesofcosmeticsathomeonawhitewooden577880587.jpg
Soda bikarbona može smanjiti kiselost želuca i ublažiti gorušicu i loše varenje Foto: Shutterstock

Soda bikarbona

Soda bikarbona može smanjiti kiselost želuca i ublažiti gorušicu i loše varenje. Međutim, budite oprezni jer prekomerna konzumacija može izazvati:

  • plitko ili sporo disanje
  • grčeve i trzanje mišića
  • dijareju i povraćanje
  • razdražljivost

Smokve

Smokve deluju kao prirodni laksativ i pomažu kod zatvora i podstiču zdravo varenje. Međutim, ljudi sa dijarejom treba da ih izbegavaju zbog njihovog laksativnog dejstva.

Aloe vera

Aloe vera može pomoći kod sindroma iritabilnog creva i kolitisa, iako dokazi nisu jaki. Uzimanje soka od aloe vere može pomoći u ublažavanju simptoma GERB-a:

  • gorušica
  • nadimanje i podrigivanje
  • mučnina i povraćanje
  • kiselina i povraćanje hrane

Međutim, konzumiranje aloe vere može izazvati grčeve i bolove u stomaku. Sok od aloe vere je široko dostupan u prodavnicama.

shutterstock-1081470455.jpg
Bosiljak smanjuje gasove i im antiinflamatorna svojstva Foto: Shuterrstock

Bosiljak

Bosiljak može smanjiti gasove, a njegovi listovi sadrže linolensku kiselinu, koja ima antiinflamatorna svojstva. 

Sladić

Čaj od korena sladića može pomoći u ublažavanju lošeg varenja. Čaj se može napraviti kod kuće mešanjem 1-2 kašičice praha korena sladića sa ključalom vodom.

Međutim, sladić može povisiti krvni pritisak i sniziti nivo kalijuma, što može biti opasno za ljude sa hipertenzijom, bolestima bubrega ili srčanim oboljenjima.

Pirinač

Običan beli pirinač pomaže kod bolova u stomaku izazvanih sindromom iritabilnog creva ili čestim prolivom. Pirinač je takođe sastavni deo BRAT dijete.

Iako prekomerna konzumacija belog pirinča može povećati rizik od metaboličkog sindroma, umerena konzumacija za ublažavanje simptoma smatra se bezbednom.

Izvor: ordinacija.vecernji.hr/zdravlje.kurir.rs

