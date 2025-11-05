Devojka sedi na krevetu i drži se za glavu i stomak od bola

Bol u stomaku je problem koji može pogoditi bilo koga. Ovaj bol se može javiti bilo gde između grudnog koša i prepona i može varirati po intenzitetu – od blage nelagodnosti do jakih grčeva. Može uticati na različite delove stomaka, uključujući želudac, slepo crevo, jetru, creva i druge organe.

Bol u stomaku često prate dodatni simptomi, kao što su:

gorušica

nadimanje

podrigivanje

mučnina i povraćanje

povraćanje kiseline i hrane

Uz pomoć kučnih sredstava, mnogi slučajevi stomačnih tegoba mogu se ublažiti, dok su u težim slučajevima dostupni lekovi koji se izdaju bez recepta i na recept.

Evo 12 dokazanih sredstava i načina koji pomažu kod stomačnih tegoba i lošeg varenja, zajedno sa detaljnim savetima i upozorenjima.

Voda

Voda je neophodna za varenje i apsorpciju hranljivih materija iz hrane i pića. Dehidracija otežava varenje i povećava rizik od stomačnih tegoba.

Pijenje vode takođe može pomoći u smanjenju gorušice. Opšta preporuka je osam čaša vode dnevno (oko 2 litra), ali stvarne potrebe zavise od fizičke aktivnosti, temperature, nadmorske visine, opšteg zdravstvenog stanja i telesne težine.

Izbegavajte ležanje

Ležanje odmah nakon obroka može pogoršati loše varenje i izazvati gorušicu jer olakšava želudačnoj kiselini da se popne u jednjak. Preporučuje se da ostanete uspravni najmanje nekoliko sati nakon jela.

Đumbir na prirodan način može pomoći u smanjenju mučnine i povraćanja Foto: Shutterstock

Đumbir

Đumbir na prirodan način može pomoći u smanjenju mučnine i povraćanja, posebno kod trudnica ili onih koji se podvrgavaju hemoterapiji.

Može se koristiti u hrani, piti kao čaj ili konzumirati u obliku napitaka. Neki prirodni napici od đumbira mogu sadržati dovoljno aktivnih sastojaka za ublažavanje nelagodnosti u stomaku.

BRAT dijeta

BRAT dijeta (banane, pirinač, sos od jabuka, tost) se često preporučuje za dijareju jer:

smanjuje broj stolica

ublažava iritaciju želuca i creva

obezbeđuje hranljive materije poput kalijuma i magnezijuma koje se gube kroz dijareju ili povraćanje

Hrana u ovoj dijeti je blaga i ne iritira želudac, grlo ili creva.

Izbegavanje pušenja i alkohola

Pušenje i alkohol mogu izazvati loše varenje i pogoršati gastrointestinalne probleme, uključujući GERB (gastroezofagealnu refluksnu bolest).

Prestanak pušenja i ograničavanje alkohola može poboljšati kvalitet vašeg života i smanjiti rizik od ozbiljnih bolesti poput raka.

Izbegavanje hrane koja se teško vari

Hrana koja može povećati rizik od lošeg varenja uključuje:

masnu ili prženu hranu

začinjenu hranu

kisele namirnice

proizvode od pšenice

Izbegavanje ove hrane može smanjiti bolove i nelagodnost u stomaku.

Soda bikarbona može smanjiti kiselost želuca i ublažiti gorušicu i loše varenje Foto: Shutterstock

Soda bikarbona

Soda bikarbona može smanjiti kiselost želuca i ublažiti gorušicu i loše varenje. Međutim, budite oprezni jer prekomerna konzumacija može izazvati:

plitko ili sporo disanje

grčeve i trzanje mišića

dijareju i povraćanje

razdražljivost Smokve

Smokve deluju kao prirodni laksativ i pomažu kod zatvora i podstiču zdravo varenje. Međutim, ljudi sa dijarejom treba da ih izbegavaju zbog njihovog laksativnog dejstva.

Aloe vera

Aloe vera može pomoći kod sindroma iritabilnog creva i kolitisa, iako dokazi nisu jaki. Uzimanje soka od aloe vere može pomoći u ublažavanju simptoma GERB-a:

gorušica

nadimanje i podrigivanje

mučnina i povraćanje

kiselina i povraćanje hrane

Međutim, konzumiranje aloe vere može izazvati grčeve i bolove u stomaku. Sok od aloe vere je široko dostupan u prodavnicama.

Bosiljak smanjuje gasove i im antiinflamatorna svojstva Foto: Shuterrstock

Bosiljak

Bosiljak može smanjiti gasove, a njegovi listovi sadrže linolensku kiselinu, koja ima antiinflamatorna svojstva.

Sladić

Čaj od korena sladića može pomoći u ublažavanju lošeg varenja. Čaj se može napraviti kod kuće mešanjem 1-2 kašičice praha korena sladića sa ključalom vodom.

Međutim, sladić može povisiti krvni pritisak i sniziti nivo kalijuma, što može biti opasno za ljude sa hipertenzijom, bolestima bubrega ili srčanim oboljenjima.

Pirinač

Običan beli pirinač pomaže kod bolova u stomaku izazvanih sindromom iritabilnog creva ili čestim prolivom. Pirinač je takođe sastavni deo BRAT dijete.