Imate bol u stomaku? Ovih 12 namirnica će vam olakšati tegobe bez lekova
Bol u stomaku je problem koji može pogoditi bilo koga. Ovaj bol se može javiti bilo gde između grudnog koša i prepona i može varirati po intenzitetu – od blage nelagodnosti do jakih grčeva. Može uticati na različite delove stomaka, uključujući želudac, slepo crevo, jetru, creva i druge organe.
Bol u stomaku često prate dodatni simptomi, kao što su:
Uz pomoć kučnih sredstava, mnogi slučajevi stomačnih tegoba mogu se ublažiti, dok su u težim slučajevima dostupni lekovi koji se izdaju bez recepta i na recept.
Evo 12 dokazanih sredstava i načina koji pomažu kod stomačnih tegoba i lošeg varenja, zajedno sa detaljnim savetima i upozorenjima.
Voda
Voda je neophodna za varenje i apsorpciju hranljivih materija iz hrane i pića. Dehidracija otežava varenje i povećava rizik od stomačnih tegoba.
Pijenje vode takođe može pomoći u smanjenju gorušice. Opšta preporuka je osam čaša vode dnevno (oko 2 litra), ali stvarne potrebe zavise od fizičke aktivnosti, temperature, nadmorske visine, opšteg zdravstvenog stanja i telesne težine.
Izbegavajte ležanje
Ležanje odmah nakon obroka može pogoršati loše varenje i izazvati gorušicu jer olakšava želudačnoj kiselini da se popne u jednjak. Preporučuje se da ostanete uspravni najmanje nekoliko sati nakon jela.
Đumbir
Đumbir na prirodan način može pomoći u smanjenju mučnine i povraćanja, posebno kod trudnica ili onih koji se podvrgavaju hemoterapiji.
Može se koristiti u hrani, piti kao čaj ili konzumirati u obliku napitaka. Neki prirodni napici od đumbira mogu sadržati dovoljno aktivnih sastojaka za ublažavanje nelagodnosti u stomaku.
BRAT dijeta
BRAT dijeta (banane, pirinač, sos od jabuka, tost) se često preporučuje za dijareju jer:
- smanjuje broj stolica
- ublažava iritaciju želuca i creva
- obezbeđuje hranljive materije poput kalijuma i magnezijuma koje se gube kroz dijareju ili povraćanje
Hrana u ovoj dijeti je blaga i ne iritira želudac, grlo ili creva.
Izbegavanje pušenja i alkohola
Pušenje i alkohol mogu izazvati loše varenje i pogoršati gastrointestinalne probleme, uključujući GERB (gastroezofagealnu refluksnu bolest).
Prestanak pušenja i ograničavanje alkohola može poboljšati kvalitet vašeg života i smanjiti rizik od ozbiljnih bolesti poput raka.
Izbegavanje hrane koja se teško vari
Hrana koja može povećati rizik od lošeg varenja uključuje:
- masnu ili prženu hranu
- začinjenu hranu
- kisele namirnice
- proizvode od pšenice
Izbegavanje ove hrane može smanjiti bolove i nelagodnost u stomaku.
Soda bikarbona
Soda bikarbona može smanjiti kiselost želuca i ublažiti gorušicu i loše varenje. Međutim, budite oprezni jer prekomerna konzumacija može izazvati:
- plitko ili sporo disanje
- grčeve i trzanje mišića
- dijareju i povraćanje
- razdražljivost
Smokve
Smokve deluju kao prirodni laksativ i pomažu kod zatvora i podstiču zdravo varenje. Međutim, ljudi sa dijarejom treba da ih izbegavaju zbog njihovog laksativnog dejstva.
Aloe vera
Aloe vera može pomoći kod sindroma iritabilnog creva i kolitisa, iako dokazi nisu jaki. Uzimanje soka od aloe vere može pomoći u ublažavanju simptoma GERB-a:
- gorušica
- nadimanje i podrigivanje
- mučnina i povraćanje
- kiselina i povraćanje hrane
Međutim, konzumiranje aloe vere može izazvati grčeve i bolove u stomaku. Sok od aloe vere je široko dostupan u prodavnicama.
Bosiljak
Bosiljak može smanjiti gasove, a njegovi listovi sadrže linolensku kiselinu, koja ima antiinflamatorna svojstva.
Sladić
Čaj od korena sladića može pomoći u ublažavanju lošeg varenja. Čaj se može napraviti kod kuće mešanjem 1-2 kašičice praha korena sladića sa ključalom vodom.
Međutim, sladić može povisiti krvni pritisak i sniziti nivo kalijuma, što može biti opasno za ljude sa hipertenzijom, bolestima bubrega ili srčanim oboljenjima.
Pirinač
Običan beli pirinač pomaže kod bolova u stomaku izazvanih sindromom iritabilnog creva ili čestim prolivom. Pirinač je takođe sastavni deo BRAT dijete.
Iako prekomerna konzumacija belog pirinča može povećati rizik od metaboličkog sindroma, umerena konzumacija za ublažavanje simptoma smatra se bezbednom.
