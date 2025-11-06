Preskakanje srca (palpitacije) u većini slučajeva nije opasno, ali ponekad može biti znak ozbiljnijeg poremećaja - poput aritmije

Možda imate osećaj da srce lupa, podrhtava ili treperi, a te senzacije možete osetiti u grudima ili u vratu.

Uzroci preskakanja srca

Preskakanje srca (palpitacije) u većini slučajeva nije opasno, ali ponekad može biti znak ozbiljnijeg poremećaja - poput aritmije (nepravilnog srčanog ritma).

Najčešći uzroci su:

stres, anksioznost ili napadi panike

stimulansi poput kofeina, nikotina, metamfetamina, kokaina ili lekova sa pseudoefedrinom

povišena telesna temperatura

poremećaj rada štitne žlezde

hormonalne promene (posebno tokom trudnoće ili menopauze) Faktori rizika

Određena stanja i okolnosti povećavaju rizik od pojave preskakanja srca, među kojima su:

panični napadi i anksiozni poremećaji

stres

trudnoća

lekovi koji deluju stimulativno (npr. protiv prehlade ili astme)

pojačana funkcija štitne žlezde (hipertireoza)

ranije bolesti srca, uključujući srčani udar, operacije na srcu ili promene u strukturi srčanog mišića

Ako imate srčanu bolest i primetite da se epizode ponavljaju ili pogoršavaju, neophodno je da se obratite lekaru

Kada se obratiti lekaru?

Ako su preskoci srca kratkotrajni i retki, obično nisu razlog za brigu. Ali ako imate srčanu bolest i primetite da se epizode ponavljaju ili pogoršavaju, neophodno je da se obratite lekaru.

Takođe, odmah potražite medicinsku pomoć ako se preskakanje srca javlja zajedno sa:

gubitkom svesti

bolom ili nelagodom u grudima

jakom vrtoglavicom

teškim osećajem gušenja Supraventrikularna tahikardija

U nekim slučajevima preskakanje srca uzrokuje supraventrikularna tahikardija - ubrzani rad srca koji potiče iz gornjih delova srca (pretkomora). Srce tada može kucati vrlo brzo i nepravilno, što može izazvati vrtoglavicu i ubrzan puls.

Atrijalna fibrilacija

Atrijalna fibrilacija je najčešći oblik aritmije. Ona izaziva brz i nepravilan rad srca, koji nekada ne daje nikakve simptome, a ponekad izaziva bol u grudima, preskakanje srca ili otežano disanje.

Ovo stanje može ometati normalan protok krvi u srce i povećati rizik od stvaranja ugrušaka i moždanog udara.

Ventrikularna tahikardija

Ventrikularna tahikardija je aritmija koja nastaje u donjim srčanim komorama. Često je povezana sa strukturnim oštećenjima srca, a može dovesti do gubitka svesti, pa čak i srčanog zastoja ili iznenadne smrti, iako retko.

Moguće komplikacije

Ako su preskoci srca posledica srčanog oboljenja, mogu se javiti ozbiljne komplikacije kao što su:

nesvestica usled pada krvnog pritiska

srčani zastoj

moždani udar (posebno kod atrijalne fibrilacije)

srčana slabost, ako aritmija smanji sposobnost srca da pumpa krv

Ako postoji sumnja da su preskoci srca povezani sa srčanom bolešću, mogu biti potrebne dodatne analize

Kako se postavlja dijagnoza?

Lekar će najpre obaviti fizički pregled, a ako postoji sumnja da su preskoci srca povezani sa srčanom bolešću, mogu biti potrebne dodatne analize:

EKG (elektrokardiogram) – meri električnu aktivnost srca

Holter monitor – prenosivi EKG uređaj koji se nosi 24 sata ili duže

Event monitor – uređaj koji beleži srčani ritam kada se simptomi pojave (tokom 30 dana ili više)

Ehokardiogram – ultrazvučni pregled koji prikazuje rad srca u realnom vremenu Promene načina života koje mogu pomoći

U mnogim slučajevima preskakanje srca može se ublažiti jednostavnim promenama životnih navika, kao što su smanjenje stresa kroz relaksaciju, jogu ili duboko disanje kalo i izbegavanje stimulansa kao što su kafa, nikotin i lekovi protiv prehlade koji sadrže pseudoefedrin.