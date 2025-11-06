Deset stvari koje morate znati o nepravilnom radu srca: Evo kako da olakšate tegobe i kada je neophodno da se javite lekaru
Možda imate osećaj da srce lupa, podrhtava ili treperi, a te senzacije možete osetiti u grudima ili u vratu.
Uzroci preskakanja srca
Preskakanje srca (palpitacije) u većini slučajeva nije opasno, ali ponekad može biti znak ozbiljnijeg poremećaja - poput aritmije (nepravilnog srčanog ritma).
Najčešći uzroci su:
- stres, anksioznost ili napadi panike
- stimulansi poput kofeina, nikotina, metamfetamina, kokaina ili lekova sa pseudoefedrinom
- povišena telesna temperatura
- poremećaj rada štitne žlezde
- hormonalne promene (posebno tokom trudnoće ili menopauze)
Faktori rizika
Određena stanja i okolnosti povećavaju rizik od pojave preskakanja srca, među kojima su:
- panični napadi i anksiozni poremećaji
- stres
- trudnoća
- lekovi koji deluju stimulativno (npr. protiv prehlade ili astme)
- pojačana funkcija štitne žlezde (hipertireoza)
- ranije bolesti srca, uključujući srčani udar, operacije na srcu ili promene u strukturi srčanog mišića
Kada se obratiti lekaru?
Ako su preskoci srca kratkotrajni i retki, obično nisu razlog za brigu. Ali ako imate srčanu bolest i primetite da se epizode ponavljaju ili pogoršavaju, neophodno je da se obratite lekaru.
Takođe, odmah potražite medicinsku pomoć ako se preskakanje srca javlja zajedno sa:
- gubitkom svesti
- bolom ili nelagodom u grudima
- jakom vrtoglavicom
- teškim osećajem gušenja
Supraventrikularna tahikardija
U nekim slučajevima preskakanje srca uzrokuje supraventrikularna tahikardija - ubrzani rad srca koji potiče iz gornjih delova srca (pretkomora). Srce tada može kucati vrlo brzo i nepravilno, što može izazvati vrtoglavicu i ubrzan puls.
Atrijalna fibrilacija
Atrijalna fibrilacija je najčešći oblik aritmije. Ona izaziva brz i nepravilan rad srca, koji nekada ne daje nikakve simptome, a ponekad izaziva bol u grudima, preskakanje srca ili otežano disanje.
Ovo stanje može ometati normalan protok krvi u srce i povećati rizik od stvaranja ugrušaka i moždanog udara.
Ventrikularna tahikardija
Ventrikularna tahikardija je aritmija koja nastaje u donjim srčanim komorama. Često je povezana sa strukturnim oštećenjima srca, a može dovesti do gubitka svesti, pa čak i srčanog zastoja ili iznenadne smrti, iako retko.
Moguće komplikacije
Ako su preskoci srca posledica srčanog oboljenja, mogu se javiti ozbiljne komplikacije kao što su:
- nesvestica usled pada krvnog pritiska
- srčani zastoj
- moždani udar (posebno kod atrijalne fibrilacije)
- srčana slabost, ako aritmija smanji sposobnost srca da pumpa krv
Kako se postavlja dijagnoza?
Lekar će najpre obaviti fizički pregled, a ako postoji sumnja da su preskoci srca povezani sa srčanom bolešću, mogu biti potrebne dodatne analize:
- EKG (elektrokardiogram) – meri električnu aktivnost srca
- Holter monitor – prenosivi EKG uređaj koji se nosi 24 sata ili duže
- Event monitor – uređaj koji beleži srčani ritam kada se simptomi pojave (tokom 30 dana ili više)
- Ehokardiogram – ultrazvučni pregled koji prikazuje rad srca u realnom vremenu
Promene načina života koje mogu pomoći
U mnogim slučajevima preskakanje srca može se ublažiti jednostavnim promenama životnih navika, kao što su smanjenje stresa kroz relaksaciju, jogu ili duboko disanje kalo i izbegavanje stimulansa kao što su kafa, nikotin i lekovi protiv prehlade koji sadrže pseudoefedrin.
Izvor: webmd.com/zdravlje.kurir.rs
Devet neobičnih simptoma koji ukazuju na srčana oboljenja: Ukoliko ih osetite odmah se javite lekaru