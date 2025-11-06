Slušaj vest

Možda imate osećaj da srce lupa, podrhtava ili treperi, a te senzacije možete osetiti u grudima ili u vratu.

Uzroci preskakanja srca

Preskakanje srca (palpitacije) u većini slučajeva nije opasno, ali ponekad može biti znak ozbiljnijeg poremećaja - poput aritmije (nepravilnog srčanog ritma).

Najčešći uzroci su:

  • stres, anksioznost ili napadi panike
  • stimulansi poput kofeina, nikotina, metamfetamina, kokaina ili lekova sa pseudoefedrinom
  • povišena telesna temperatura
  • poremećaj rada štitne žlezde
  • hormonalne promene (posebno tokom trudnoće ili menopauze)

Faktori rizika

Određena stanja i okolnosti povećavaju rizik od pojave preskakanja srca, među kojima su:

  • panični napadi i anksiozni poremećaji
  • stres
  • trudnoća
  • lekovi koji deluju stimulativno (npr. protiv prehlade ili astme)
  • pojačana funkcija štitne žlezde (hipertireoza)
  • ranije bolesti srca, uključujući srčani udar, operacije na srcu ili promene u strukturi srčanog mišića
srce shutterstock_2418541113.jpg
Ako imate srčanu bolest i primetite da se epizode ponavljaju ili pogoršavaju, neophodno je da se obratite lekaru Foto: Shutterstock

Kada se obratiti lekaru?

Ako su preskoci srca kratkotrajni i retki, obično nisu razlog za brigu. Ali ako imate srčanu bolest i primetite da se epizode ponavljaju ili pogoršavaju, neophodno je da se obratite lekaru.

Takođe, odmah potražite medicinsku pomoć ako se preskakanje srca javlja zajedno sa:

  • gubitkom svesti
  • bolom ili nelagodom u grudima
  • jakom vrtoglavicom
  • teškim osećajem gušenja

Supraventrikularna tahikardija

U nekim slučajevima preskakanje srca uzrokuje supraventrikularna tahikardija - ubrzani rad srca koji potiče iz gornjih delova srca (pretkomora). Srce tada može kucati vrlo brzo i nepravilno, što može izazvati vrtoglavicu i ubrzan puls.

Atrijalna fibrilacija

Atrijalna fibrilacija je najčešći oblik aritmije. Ona izaziva brz i nepravilan rad srca, koji nekada ne daje nikakve simptome, a ponekad izaziva bol u grudima, preskakanje srca ili otežano disanje.

Ovo stanje može ometati normalan protok krvi u srce i povećati rizik od stvaranja ugrušaka i moždanog udara.

Ventrikularna tahikardija

Ventrikularna tahikardija je aritmija koja nastaje u donjim srčanim komorama. Često je povezana sa strukturnim oštećenjima srca, a može dovesti do gubitka svesti, pa čak i srčanog zastoja ili iznenadne smrti, iako retko.

Moguće komplikacije

Ako su preskoci srca posledica srčanog oboljenja, mogu se javiti ozbiljne komplikacije kao što su:

  • nesvestica usled pada krvnog pritiska
  • srčani zastoj
  • moždani udar (posebno kod atrijalne fibrilacije)
  • srčana slabost, ako aritmija smanji sposobnost srca da pumpa krv
ekg-srca-shutterstock-1919282816.jpg
Ako postoji sumnja da su preskoci srca povezani sa srčanom bolešću, mogu biti potrebne dodatne analize Foto: Shutterstock

Kako se postavlja dijagnoza?

Lekar će najpre obaviti fizički pregled, a ako postoji sumnja da su preskoci srca povezani sa srčanom bolešću, mogu biti potrebne dodatne analize:

  • EKG (elektrokardiogram) – meri električnu aktivnost srca
  • Holter monitor – prenosivi EKG uređaj koji se nosi 24 sata ili duže
  • Event monitor – uređaj koji beleži srčani ritam kada se simptomi pojave (tokom 30 dana ili više)
  • Ehokardiogram – ultrazvučni pregled koji prikazuje rad srca u realnom vremenu

Promene načina života koje mogu pomoći

U mnogim slučajevima preskakanje srca može se ublažiti jednostavnim promenama životnih navika, kao što su smanjenje stresa kroz relaksaciju, jogu ili duboko disanje kalo i izbegavanje stimulansa kao što su kafa, nikotin i lekovi protiv prehlade koji sadrže pseudoefedrin.

Izvor: webmd.com/zdravlje.kurir.rs

