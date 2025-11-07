Slušaj vest

Kako temperature padaju, ulazimo u doba godine kada počinjemo da šmrkćemo, kašljemo i borimo se sa raznim simptomima prehlade, gripa i drugih bolesti. Iako „obična“ prehlada obično nije dovoljan razlog za odlazak na bolovanje, može biti prilično frustrirajuće nositi se sa simptomima poput kašlja i začepljenog ili curеćeg nosa.

Ovi simptomi ponekad mogu biti uporni i trajati nedeljama, pa može biti teško znati kada treba da posetite lekara. Zato je otorinolaringolog dr Sina Džurabči objasnio šta znače različite boje sekreta iz nosa i kada je zaista vreme da posetite lekara.

Bistri sekret

Dr Džurabči kaže da je to najverovatnije normalno i zdravo, osim ako ga nema previše.

- Prekomerne količine bistrог sekreta mogu biti znak alergije – kaže lekarka, dodajući da je bistri sekret inače znak zdravog organizma, a luči se da bi navlažio nosne prolaze i zaštitio ih od patogena.

Međutim, prekomerna količina bistrог sekreta, posebno ako je praćena simptomima poput kijanja ili suzenja očiju, može ukazivati na alergiju, kao što je alergija na polen, ili na pojavu obične prehlade.

Prekomerne količine bistrог sekreta mogu biti znak alergije Foto: Shutterstock

Beli sekret

- Ako imate beli sekret, to može biti znak dve stvari. Ili ste dehidrirani ili je to rani znak prehlade ili virusne infekcije. Beli sekret je često normalan, ali povećana količina može biti i znak alergija, virusne infekcije ili neke vrste upale u plućima, kao što je bronhitis.

Gust i žilav beli sekret može ukazivati na bakterijsku infekciju koja zahteva lečenje.

Žuti sekret

- U ovom slučaju, nema sumnje da se vaše telo bori protiv nečega. Žuti ili zelenkasti sekret može biti znak infekcije, poput prehlade ili gripa, ili znak infekcije pluća. Iako bi mogao biti znak infekcije pluća ili sinusitisa, da biste to potvrdili, morali biste imati prisutne neke od simptoma, kao što su uporni kašalj, otežano disanje, bol u grudima ili visoka temperatura.

Dr Džurabči, napominje da ne postoji način da se sa sigurnošću utvrdi da li je u pitanju virusna ili bakterijska infekcija, ali je 100 odsto sigurno da se vaše telo bori protiv nečega. Ako simptomi potraju ili se pogoršaju, najbolje je da posetite lekara.

Zeleni sekret

Tu stvari postaju komplikovanije.

Zeleni sekret je jak pokazatelj bakterijske infekcije, ali postoje i druge stvari koje mogu biti uzrok. Zeleni sekret se može javiti i kod dugotrajne virusne infekcije. Iako može biti simptom bolesti poput sinusitisa, upale pluća ili bronhitisa, obično nestaje sam od sebe u roku od nekoliko nedelja.

Zeleni sekret je jak pokazatelj bakterijske infekcije, ali postoje i druge stvari koje mogu biti uzrok Foto: Shutterstock

Kada posetiti lekara?

- Ako se pitate da li treba da žurite kod lekara po antibiotike svaki put kada imate zeleni sekret, odgovor nije tako jasan. Trebalo bi da budete sumnjičavi, ali su vam potrebni i drugi simptomi koji potvrđuju bakterijsku infekciju i opravdavaju uzimanje antibiotika - kaže dr Džurabči.

Ako imate zeleni sekret i istovremeno groznicu ili druge simptome prehlade koji ne nestaju sami od sebe, verovatno je da se borite protiv bakterijske infekcije koju je potrebno lečiti antibioticima.