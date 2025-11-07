Krvne analize su ključni alat za rano otkrivanje zdravstvenih problema i praćenje opšteg stanja organizma.

Slušaj vest

Rutinške analize krvi su jedan od najlakših i najeffikasnijih načina za rano otkrivanje potencijalnih zdravstvenih problema. Redovni pregledi pružaju uvid u vaše opšte zdravlje pokazujući koliko dobro vaši organi funkcionišu, da li su vam nivoi hranljivih materija uravnoteženi i da li se razvijaju stanja poput visokog holesterola ili predijabetesa.

- Savremene bolesti poput kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa počinju tihim simptomima koji se ne razvijaju preko noći - objašnjava nutricionistkinja Loren Haris-Pinkus. Redovne analize krvi mogu pratiti promene i trendove tokom vremena kako bi se otkrili problemi pre nego što odu predaleko.

Dok se neki skriveni problemi mogu otkriti tokom standardnog rutinškog pregleda, drugi se mogu brzo razviti i zahtevati hitnu pažnju. Zdravstveni stručnjaci podelili su šest znakova da bi trebalo što pre da uradite analizu krvi.

Iznenadne i neobjašnjive promene telesne težine

Ako vam se težina naglo promeni, a niste promenili ishranu, vežbanje ili način života, to bi mogao biti znak problema. Brzo i neočekivano povećanje telesne težine može ukazivati na hormonski disbalans ili probleme sa štitnom žlezdom, srcem, bubrezima ili jetrom.

- Na primer, iznenadno i jako oticanje nogu može biti simptom srčane insuficijencije. Vaš lekar će verovatno preporučiti temeljnu procenu, uključujući analize krvi kako bi se proverila funkcija štitne žlezde, nivo šećera u krvi i drugi ključni indikatori. S druge strane, nagli gubitak težine – definisan kao nenamerno gubljenje više od pet procenata telesne težine tokom perioda od šest do dvanaest meseci – može ukazivati na metabolički, endokrini ili digestivni problem.

Rutinške analize krvi su jedan od najlakših i najeffikasnijih načina za rano otkrivanje potencijalnih zdravstvenih problem Foto: Shutterstock

Ako je praćen ekstremnim umorom, gubitkom apetita ili promenama u varenju (povećana stolica ili dijareja), posebno je važno potražiti medicinsku pomoć. Razgovor sa lekarom može vam pomoći da utvrdite koje su analize krvi potrebne da bi se utvrdio uzrok vaših naglih promena težine.

Ekstremni umor

- Umor zbog nedostatka sna, stresa ili kratkotrajne bolesti je normalan. Ali ako se osećate iscrpljeno iako jedete zdravu ishranu i dovoljno se odmarate, vreme je da uradite analizu krvi. Hronični umor može biti znak anemije, koja se može otkriti kompletnom krvnom slikom (KKS) i testovima nivoa gvožđa - objašnjava medicinska sestra i nutricionista Dženifer L. Armendariz.

Gvožđe je neophodno za transport kiseonika u telu, tako da kada su nivoi niski, ćelije ne dobijaju dovoljno kiseonika, što izaziva umor. Nedostatak vitamina B12 takođe može izazvati slične simptome. Umor takođe može biti rezultat hipotireoze, stanja u kojem štitna žlezda ne proizvodi dovoljno hormona koji regulišu metabolizam i energiju.

Vaš lekar će obično proveriti nivoe hormona TSH, T3 i T4 kako bi procenio funkciju štitne žlezde. Ponekad, ekstremni umor može biti i znak ozbiljnijih stanja, kao što su određeni karcinomi, autoimuni poremećaji, srčana oboljenja, dijabetes ili apneja u snu. Zato je važno potražiti lekarski savet i uraditi kompletan pregled.

Prekomerna žeđ i često mokrenje

Ako ste stalno žedni i morate često da mokrite, to su klasični znaci visokog šećera u krvi. Kada nivo glukoze poraste, vaše telo pokušava da se reši viška putem urina, što dovodi do gubitka tečnosti i povećane žeđi – začarani krug koji može ukazivati na dijabetes.

Vaš lekar može preporučiti testove poput testa glukoze na prazan stomak, testa HbA1c (koji pokazuje vaš prosečan nivo šećera u krvi u poslednja tri meseca) ili oralni test tolerancije na glukozu.

Ako ste stalno žedni i morate često da mokrite, to su klasični znaci visokog šećera u krvi Foto: Shutterstock

- Iako su ovi simptomi najčešće povezani sa dijabetesom, oni takođe mogu ukazivati na druge probleme, kao što je poremećaj prostate - napominje Armendariz. U tom slučaju, proveravaju se i nivoi vašeg PSA (prostata-specifičnog antigena).

Lako pojavljivanje modrica ili krvarenje

Ako lako dobijate modrice ili često krvarite, vaš lekar može tražiti kompletnu krvnu sliku i testove zgrušavanja kako bi proverio poremećaj trombocita. Takvi poremećaji mogu povećati rizik od prekomernog krvarenja ili stvaranja ugrušaka. Genetika, pušenje, alkohol i određeni lekovi mogu dodatno uticati na rizik.

- Tipično, profil gvožđa uključuje feritin, koji pokazuje da li osoba ima nedostatak gvožđa i da li joj je potrebna suplementacija - objašnjava dr Sintija Odogvu.

Gubitak kose

Privremeni gubitak kose može biti posledica stresa ili bolesti, ali dugotrajni može ukazivati na hormonski disbalans ili nedostatak gvožđa. Nedostatak proteina, vitamina D ili cinka takođe može prouzrokovati proređivanje kose.

- Lekar može preporučiti analize krvi za proveru nivoa gvožđa i vitamina, kao i testiranje TSH hormona kako bi se utvrdilo stanje štitne žlezde.

Osećaj vrućine ili hladnoće bez razloga

- Ako često osećate hladnoću ili vrućinu, iako drugi to ne osećaju, vreme je da proverite krvnu sliku i nivo gvožđa - savetuje dr Odogvu.

Stalni osećaj hladnoće, posebno u rukama i stopalima, može biti znak anemije usled nedostatka gvožđa, gde telo nema dovoljno hemoglobina za prenos kiseonika. S druge strane, ako često osećate vrućinu, to može biti znak hormonskog disbalansa povezanog sa menopauzom ili hipertireozom. Krvne analize koje mere hormone poput TSH, slobodnih T3 i T4, LH, estrogena i FSH mogu pomoći u dijagnostikovanju stanja.

Ako često osećate hladnoću ili vrućinu, iako drugi to ne osećaju, vreme je da proverite krvnu sliku i nivo gvožđa Foto: Shutterstock

- Idealnо je raditi analize krvi najmanje jednom godišnje, tokom rutinskog pregleda - kaže dr Odogvu. Pored redovnih pregleda, postoje situacije koje mogu zahtevati dodatne analize krvi, kao što su:

Uzimanje lekova - Neki lekovi utiču na apsorpciju hranljivih materija - na primer, metformin može smanjiti nivo vitamina B12, pa je važno redovno pratiti nivoe.

- Neki lekovi utiču na apsorpciju hranljivih materija - na primer, metformin može smanjiti nivo vitamina B12, pa je važno redovno pratiti nivoe. Početak uzimanja novog leka - Armendariz preporučuje da se analize krvi urade oko tri meseca nakon početka terapije za štitnu žlezdu, dijabetes ili holesterol kako bi se proverila efikasnost vašeg lečenja.

- Armendariz preporučuje da se analize krvi urade oko tri meseca nakon početka terapije za štitnu žlezdu, dijabetes ili holesterol kako bi se proverila efikasnost vašeg lečenja. Ako uzimate lekove GLP-1 - Pošto oni suzbijaju apetit, možda ne dobijate dovoljno hranljivih materija, pa bi trebalo da pratite nivoe gvožđa, vitamina B12 i D.

- Pošto oni suzbijaju apetit, možda ne dobijate dovoljno hranljivih materija, pa bi trebalo da pratite nivoe gvožđa, vitamina B12 i D. Ako uzimate suplemente - Stručnjaci preporučuju testiranje pre i tokom uzimanja vitamina ili biljnih suplemenata kako bi se sprečilo da nivoi postanu previsoki i zaštitila funkcija organa.

- Stručnjaci preporučuju testiranje pre i tokom uzimanja vitamina ili biljnih suplemenata kako bi se sprečilo da nivoi postanu previsoki i zaštitila funkcija organa. Ako ste u riziku od bolesti - Ako imate porodičnu istoriju srčanih bolesti ili dijabetesa, ranije i češće testiranje može pomoći u sprečavanju toga.

Redovno testiranje, pažljivo praćenje signala koje vam telo šalje i otvorena komunikacija sa vašim lekarom su najbolji načini da rano otkrijete probleme i ostanete zdravi na duži rok.