Sa više od 820.000 pacijenata godišnje i čak 4,5 miliona analiza koji se obave svake godine, MediGroup laboratorije predstavljaju jednu od najrazvijenijih laboratorijskih mreža u regionu. O tome koje su prednosti ove mreže i zašto se poverenje pacijenata gradi pre svega kvalitetom, razgovaramo sa prim. dr sci. med. Vesnom Kovačević-Jovanović, načelnicom Centralne laboratorije MediGroup.

„U našim laboratorijama radi više od 50 specijalista iz različitih oblasti. To su lekari, biohemičari i molekularni biolozi koji svojim potpisom stoje iza svakog rezultata. To je garancija pouzdanosti i kvaliteta na koji pacijenti mogu da računaju“, ističe dr Vesna Kovačević-Jovanović, načelnica Centralne laboratorije MediGroup.

Više od 1.500 dostupnih analiza MediGroup laboratorije danas se nalaze na više od 80 lokacija širom zemlje, što korisnicima omogućava jednostavan pristup i dostupnost usluga bez obzira na to gde se nalaze. Pored široke rasprostranjenosti, sistem se ističe i po impresivnoj paleti od preko 1.500 analiza koje pokrivaju sve oblasti laboratorijske dijagnostike - od biohemije, mikrobiologije i imunologije, do patohistologije, genetike i citogenetike.

Centralna laboratorija kao tehnološko srce sistema

U središtu cele mreže nalazi se Centralna laboratorija MediGroup, opremljena aparatima poslednje generacije iz svih oblasti dijagnostike.

„Koristimo isključivo odobrene i registrovane reagense, a naš rad se zasniva na jasno definisanim i standardizovanim metodama ispitivanja. Pored visoke tehnologije, sistem funkcioniše uz strogu unutrašnju i spoljašnju kontrolu kvaliteta, što garantuje pouzdanost svakog pojedinačnog nalaza. Naš tim nadgleda sve procese – od prijema uzorka do izdavanja rezultata i to je ono što obezbeđuje da pacijent može da ima potpuno poverenje da sistem radi za njega“, objašnjava načelnica Centralne laboratorije MediGroup.

Prema njenim rečima, svaki uzorak prolazi kroz višestruku proveru - od stabilnosti i adekvatnosti do konačne tačnosti rezultata. Na taj način se obezbeđuje da pacijent na kraju dobije potpuno pouzdan nalaz, u koji može imati apsolutno poverenje.

Poverenje koje se ne meri samo brojkama



Iako se MediGroup laboratorije mogu pohvaliti impresivnim statistikama, najveća vrednost po rečima dr Kovačević-Jovanović ne može se izmeriti.

„Poverenje je najznačajnija vrednost svake laboratorije. Ono se ne iskazuje brojkama, već se gradi svakim tačnim, blagovremenim i jasno objašnjenim rezultatom. Upravo ta kombinacija stručnosti, komunikacije i pažnje prema svakom pacijentu čini da nam se korisnici uvek vraćaju. Možda pacijenti ne vide sve ono što se dešava iza kulisa, ali to poverenje koje gradimo itekako osećaju“, ističe dr Kovačević-Jovanović i dodaje da u MediGroup sistemu pacijent nikada nije samo broj, jer iako savremena tehnologija donosi efikasnost, a automatizacija ubrzavanje procesa, samo ljudska stručnost, pažnja i posvećenost garantuju poverenje.

Foto: Dot studio

„Zahvaljujući vrhunskim stručnjacima, najsavremenijoj tehnologiji i doslednoj kontroli kvaliteta, MediGroup laboratorije danas predstavljaju ključnu kariku između pacijenata i zdravstvenog sistema“, zaključuje dr Kovačević-Jovanović.