Iscrpljenost, bolovi u mišićima, osetljivost na stres i osećaj hladnoće u telu često se pripisuju umoru ili godinama, ali iza tih tegoba neretko stoji nizak nivo koenzima Q10. Ovaj molekul se nalazi u svakoj ćeliji i ključan je za stvaranje energije i mada ga organizam sam proizvodi, to čini u sve manjoj količini kako starimo. Endokrinolog dr Tijana Dangubić na svom Instagram profilu objašnjava ko najčešće ima deficit i kada suplementacija ima opravdanje.

Prema njenim rečima, statini, lekovi koji se najčešće propisuju za snižavanje holesterola, značajno smanjuju stvaranje koenzima Q10 u organizmu.

- Zato se preporučuje da se koenzim Q10 uzima zajedno sa ovim lekovima. On poboljšava funkciju mitohondrija, povećava stvaranje energije i smanjuje bolove u mišićima koji se kod mnogih pacijenata javljaju tokom terapije statinima - objašnjava dr Dangubić.

Koenzim Q10 je posebno zastupljen u organima koji troše najviše energije, poput srca, mišića, jetre, bubrega i pankreasa, a namirnice koje ga sadrže su maslinovo ulje, zeleno povrće, ovas, soja, meso, goveđa jetra, riba (skuša, losos, sardina), kikiriki, pistaći, susam, peršun i kvasac. Ipak, kako ističe doktorka, apsorpcija iz hrane je spora i ograničena, pa mnogim pacijentima nije dovoljna.

Posle četrdesete

Manjak koenzima Q10 posebno je izražen posle četrdesete godine života, naglašava dr Dangubić.

- Osobe u četrdesetim imaju do 30 odsto manje Q10 u odnosu na mlade, a kod starijih od šezdeset godina nivo je niži za čak 60 do 80 procenata. Dokazano je da čak 75 odsto ljudi, bez obzira na terapiju statinima, ima snižen Q10 - navodi endokrinolog.

Smanjen nivo ovog koenzima čest je i kod osoba sa srčanom slabošću, a studije pokazuju da Q10 može da olakša tegobe kod angine pektoris, poveća fizičku izdržljivost i smanji verovatnoću opasnih aritmija kod pacijenata koji su preležali infarkt.

Deficit se javlja i kod ljudi pod hroničnim stresom, osoba koje uzimaju određene antidepresive ili beta blokatore, kao i tokom težih infekcija.

- Pokazalo se da Q10 može da pomogne i sportistima, kao i osobama sa sindromom hroničnog umora - dodaje doktorka.

Nivo šećera u krvi

Zahvaljujući jakom antioksidativnom dejstvu, koenzim Q10 usporava procese starenja na ćelijskom nivou, povoljno utiče na alergije i ima uticaja na imunitet.

- Kod osoba sa niskim nivoom Q10 često se javlja osećaj hladnoće i snižena telesna temperatura - sugeriše dr Dangubić i dodaje da koenzim ima značajnu ulogu i u metabolizmu, jer poboljšava osetljivost ćelija na insulin i utiče na nivo šećera u krvi.