Istraživanja pokazuju da bi nedostatak vitamina D trebalo lečiti kod pacijenata sa lupusom, ali da su efekti manje jasni kada su u pitanju pacijenti sa reumatoidnim artritisom

Vitamin D je jedan od ključnih hranljivih materija koje održavaju funkcionisanje vašeg imunog sistema.

- Vitamin D se vezuje za imune ćelije, jačajući i podržavajući njihovu funkciju - objašnjava dr Danijel Arkfeld, reumatolog sa Kek Medisin of UCC i dodaje:

- Imunom sistemu je potreban vitamin D da bi funkcionisao najbolje moguće - kaže on.

Imajući ovo u vidu, istraživači nastavljaju da istražuju da li povećanje nivoa vitamina D može pomoći pacijentima sa autoimunim bolestima, posebno onima kojima nedostaje vitamin D.

Da li bi trebalo uzimati suplement vitamina D za autoimune bolesti?

Šta istraživanja do sada pokazuju?

- Rezultati su pomešani. Na primer, pokazano je da bi nedostatak vitamina D trebalo lečiti kod pacijenata salupusom, ali da su efekti manje jasni kada su u pitanju pacijenti sa reumatoidnim artritisom - kaže dr Arkfeld.

Suplementacija vitaminom D neće izlečiti autoimunu bolest, niti će pružiti značajno olakšanje od njenih simptoma. Međutim, održavanje optimalnog nivoa vitamina D može pomoći u podršci vašoj celokupnoj strategiji blagostanja.

Istraživači nastavljaju da istražuju da li povećanje nivoa vitamina D može pomoći pacijentima sa autoimunim bolestima, posebno onima kojima nedostaje vitamin D Foto: Shutterstock

Kako se uzima vitamin D za autoimune bolesti

Neki lekari mogu preporučiti suplementaciju vitaminom D ne samo da bi se regulisao imuni sistem, već i zbog mnogih drugih prednosti, uključujući podršku zdravlju kostiju.

Koji nivo unosa vitamina D treba da ciljaju pacijenti sa autoimunim bolestima, bilo putem suplemenata, hrane koju jedu ili oboje?

- Opšte smernice za dnevni unos vitamina D su 600-800 IJ (internacionalnih jedinica). Pacijentima sa autoimunim bolestima, međutim, može se preporučiti da ciljaju na veći unos, u rasponu od 1.000-2.000 IJ.

Saveti za suplementaciju vitaminom D

Kada uzimate suplemente vitamina D, obavezno sledite uputstva za upotrebu kako biste osigurali da ga telo pravilno apsorbuje.

Takođe imajte na umu da prekomerno uzimanje vitamina D može dovesti do neželjenih efekata, upozorava dr Arkfeld:

- Na primer, pošto vitamin D povećava apsorpciju kalcijuma, previše unosa vitamina D može dovesti do kamena u bubregu.

Vaš lekar može da uradi brzu analizu krvi kako bi izmerio vaše trenutne nivoe vitamina D i utvrdio koliko suplementacije može pomoći, uzimajući u obzir vaše zdravstveno stanje i druge lekove koje možda uzimate Foto: Shutterstock

Konsultujte se sa svojim lekarom kako biste odredili odgovarajuću dozu vitamina D za vas. Vaš lekar može čak i da uradi brzu analizu krvi kako bi izmerio vaše trenutne nivoe vitamina D i utvrdio koliko suplementacije može pomoći, uzimajući u obzir vaše zdravstveno stanje i druge lekove koje možda uzimate. Takođe možete da uradite naknadne testove kako biste bili sigurni da dostižete terapeutske nivoe vitamina D, a da ne preterate.