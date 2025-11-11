Da li vitamin D pomaže kod autoimunih bolesti? Evo šta kažu lekari i koje su preporučene doze
Vitamin D je jedan od ključnih hranljivih materija koje održavaju funkcionisanje vašeg imunog sistema.
- Vitamin D se vezuje za imune ćelije, jačajući i podržavajući njihovu funkciju - objašnjava dr Danijel Arkfeld, reumatolog sa Kek Medisin of UCC i dodaje:
- Imunom sistemu je potreban vitamin D da bi funkcionisao najbolje moguće - kaže on.
Imajući ovo u vidu, istraživači nastavljaju da istražuju da li povećanje nivoa vitamina D može pomoći pacijentima sa autoimunim bolestima, posebno onima kojima nedostaje vitamin D.
Da li bi trebalo uzimati suplement vitamina D za autoimune bolesti?
Šta istraživanja do sada pokazuju?
- Rezultati su pomešani. Na primer, pokazano je da bi nedostatak vitamina D trebalo lečiti kod pacijenata salupusom, ali da su efekti manje jasni kada su u pitanju pacijenti sa reumatoidnim artritisom - kaže dr Arkfeld.
Suplementacija vitaminom D neće izlečiti autoimunu bolest, niti će pružiti značajno olakšanje od njenih simptoma. Međutim, održavanje optimalnog nivoa vitamina D može pomoći u podršci vašoj celokupnoj strategiji blagostanja.
Kako se uzima vitamin D za autoimune bolesti
Neki lekari mogu preporučiti suplementaciju vitaminom D ne samo da bi se regulisao imuni sistem, već i zbog mnogih drugih prednosti, uključujući podršku zdravlju kostiju.
Koji nivo unosa vitamina D treba da ciljaju pacijenti sa autoimunim bolestima, bilo putem suplemenata, hrane koju jedu ili oboje?
- Opšte smernice za dnevni unos vitamina D su 600-800 IJ (internacionalnih jedinica). Pacijentima sa autoimunim bolestima, međutim, može se preporučiti da ciljaju na veći unos, u rasponu od 1.000-2.000 IJ.
Saveti za suplementaciju vitaminom D
Kada uzimate suplemente vitamina D, obavezno sledite uputstva za upotrebu kako biste osigurali da ga telo pravilno apsorbuje.
Takođe imajte na umu da prekomerno uzimanje vitamina D može dovesti do neželjenih efekata, upozorava dr Arkfeld:
- Na primer, pošto vitamin D povećava apsorpciju kalcijuma, previše unosa vitamina D može dovesti do kamena u bubregu.
Konsultujte se sa svojim lekarom kako biste odredili odgovarajuću dozu vitamina D za vas. Vaš lekar može čak i da uradi brzu analizu krvi kako bi izmerio vaše trenutne nivoe vitamina D i utvrdio koliko suplementacije može pomoći, uzimajući u obzir vaše zdravstveno stanje i druge lekove koje možda uzimate. Takođe možete da uradite naknadne testove kako biste bili sigurni da dostižete terapeutske nivoe vitamina D, a da ne preterate.
Sarađujući sa svojim zdravstvenim timom na rešavanju potencijalnog nedostatka vitamina D, preuzimate aktivnu ulogu u podržavanju svog zdravlja.
Izvor: keckmedicine.org/zdravlje.kurir.rs
