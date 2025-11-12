Slušaj vest

Jesen nosi priče, sećanja i emocije — od prvih hladnih jutara, do susreta uz šolju tople kafe i omiljene muzike koja greje dušu. Ali da bismo istinski uživali u svim tim trenucima, važno je da ih čujemo jasno.

Upravo zato, kompanija Audio BM, lider u rešenjima za slušne probleme u Srbiji već više od tri decenije, i ove jeseni nastavlja svoju misiju — da ljudima vrati zvuke koji život čine lepšim.

Zahvaljujući vrhunskim slušnim aparatima Bernafon i Unitron, stručnom timu, individualnom pristupu i podršci na svakom koraku, hiljade ljudi širom Srbije ponovo čuju muziku, glasove i uspomene koje su mislili da su izgubili.

Foto: Promo

Ovoga puta, kroz iskrene reči i iskustva deli nam ih i Slavko Banjac, poznati pevač i umetnik, koji je odlučio da javno govori o važnosti očuvanja sluha i podrži sve one koji preduzimaju korak ka boljem kvalitetu života. U nastavku donosimo deo razgovora sa njim:

P: Kada ste prvi put shvatili da možda imate problem sa sluhom?

S: „Sve je počelo davnih 90ih preko lekara moje majke. Ona je imala problem sa sluhom i operaciju, i za vreme njenog lečenja i oporavka sam vrlo često komunicirao sa njenim doktorom, koji me je jednog dana pitao: Banjac, da li si ikada testirao svoj sluh? Isprva nisam obraćao pažnju, ali sam polako počeo da primećujem da nešto ipak nije u redu. Tek posle godinu dana uradio sam prvi pregled i shvatio da problem postoji – i to ozbiljan.“

P: Kako ste reagovali kada ste saznali dijagnozu i kako je to uticalo na Vaš život?

S: „Kada sam saznao da problem postoji, bio sam potpuno zatečen i bespomoćan. Pristao sam na operaciju, ali nažalost, nije uspela. Posle toga sam se povukao u sebe, izbegavao prijatelje, porodicu, društvene situacije… Osećao sam tugu i frustraciju, kao da se svet oko mene smanjio i izgubio boje. Svaki dan je bio težak, jer nisam mogao normalno da komuniciram i gubio sam kontakt sa ljudima koji mi znače. Bio je to period velike unutrašnje borbe i osećaja izolacije.“

P: Kada ste počeli da razmišljate o slušnom aparatu?

S: „Dugo sam odbijao da se suočim s tim rešenjem. Iako su prijatelji sve češće govorili da bi mi to moglo pomoći, nisam želeo da prihvatim da postoji jednostavan način da vratim deo života koji sam gubio. Tek nakon konkretne preporuke za centar Audio BM, presekao sam – shvatio sam da je vreme da sebi vratim ono što sam izgubio. Bio je to trenutak kada sam odlučio da se otvorim i dam sebi šansu da ponovo čujem svet oko sebe.“

P: Kakav je bio Vaš prvi utisak kada ste došli u Audio BM i probali slušni aparat?

S: „Od prvog trenutka su me dočekali brižni, strpljivi i stručni ljudi. Prvi zvuk koji sam jasno čuo bio je moj sopstveni korak… Wow. Bio sam iznenađen, ali istovremeno sam osetio nadu i sigurnost. Znao sam da sam na pravom putu ka kvalitetnijem životu. Ponovo sam mogao da se smejem, da se povežem sa ljudima, i da uživam u svakodnevnim zvucima koje sam dugo propuštao.“

P: Šta biste poručili svima koji se prepoznaju u Vašoj priči?

S: „Želim da poručim svima da znam da nije lako priznati sebi da postoji problem, i to je potpuno normalno. Ali život je pun dragocenih zvukova koje ne treba propustiti. Kada sam ja napravio prvi korak, i poslušao svoje prijatelje da probam slušni aparat, ponovo sam mogao da čujem osmehe svojih prijatelja, šapat svojih voljenih, muziku koju volim… I to je dalo smisao svakom danu. Vredi se odvažiti i otvoriti sebi vrata ka tim malim, ali tako važnim radostima.“

Jasni tonovi, razgovori, muzika, smeh — to su zvuci života. A pravo vreme da brinemo o svom sluhu je sada. Zato svi koji do kraja novembra pozovu besplatan broj 0800 105 109 i obave pregled sluha dobijaju poklon vaučer od 10.000 dinara za kupovinu slušnih aparata.

1/4 Vidi galeriju Audio BM Foto: Promo

Uz to, korisnike u Audio BM centrima širom Srbije očekuju:

Ne dozvolite da jesenje priče prođu nečujno. Zakažite pregled, proverite sluh i otkrijte svet jasnih zvukova — jer nijedna melodija, reč ni emocija ne bi trebalo da ostane nečujna.

Jer život je lepši kada ga čuješ.

Audio BM

www.audiobm.rs

0800 105 109