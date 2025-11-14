Slušaj vest

Nova studija kardiologa u Intermauntin Heltu u Solt Lejk Sitiju izveštava da personalizovani metod suplementacije vitaminom D3 može značajno smanjiti šanse za drugi srčani udar kod pacijenata koji su ga već doživeli. Stručnjaci naglašavaju da se efekti vitamina D3 razlikuju od pacijenta do pacijenta, te da je pravilno praćenje ključ za potencijalnu korist.

U velikom randomizovanom kliničkom ispitivanju otkriveno je da strategija „cilj za lečenje“, pri kojoj se rutinski prate nivoi vitamina D kod pacijenata i doze suplementa prilagođavaju da bi se postigao optimalni nivo, smanjuje rizik od ponovnog srčanog udara za 50 odsto.

Rezultati istraživanja su nedavno predstavljeni na naučnim sesijama Američkog udruženja za srce 2025. godine u Nju Orleansu.

Obećavajući su, rekla je dr Hajdi Mej, kardiovaskularni epidemiolog u Intermauntin Heltu i glavna istraživačica studije.

- Nismo primetili nikakve neželjene ishode kada smo pacijentima davali veće doze suplementacije vitaminom D3, a značajno smo smanjili rizik od ponovnog srčanog udara, što su uzbudljivi rezultati - rekla je dr Mej i dodala:

- Uzbuđeni smo ovim rezultatima, ali znamo da imamo još posla kako bismo potvrdili ove nalaze.

Ovo istraživanje ima širok značaj, jer se procenjuje da polovina do dve trećine svetske populacije ima nedovoljan nivo vitamina D.

Promena načina života i nedostatak vitamina D

U prošlosti su ljudi obično dobijali dovoljno vitamina D redovnim izlaganjem sunčevoj svetlosti. Danas, promene načina života i medicinski saveti usmereni na smanjenje rizika od raka kože doveli su do toga da mnogi provode manje vremena na suncu. Kao rezultat toga, održavanje zdravog nivoa vitamina D sada često zavisi od alternativnih izvora, uključujući suplemente vitamina D3.

Veće doze vitamina D3 nisu izazvale neželjene efekte, a značajno su smanjile rizik od ponovnog srčanog udara Foto: Shutterstock

Iako su brojne opservacione studije povezale nizak nivo vitamina D sa lošijim zdravljem srca, ranija klinička ispitivanja koja su koristila standardne doze suplemenata nisu pokazala poboljšanja u kardiovaskularnom riziku. To je navelo istraživače u Intermauntinu da se zapitaju da li bi postizanje određenog nivoa vitamina D u krvi moglo biti efikasnije od jednostavnog davanja jedinstvene doze suplemenata svim pacijentima.

- Prethodne studije su pacijentima samo davale suplemente bez redovnog proveravanja nivoa vitamina D u krvi kako bi se utvrdilo šta je suplementacija postigla - rekla je dr Mej. Sa ciljanim tretmanom, kada smo proverili kako tačno suplementacija deluje i napravili prilagođavanja, otkrili smo da je kod pacijenata rizik od ponovnog srčanog udara prepolovljen.

Studija Intermauntin, nazvana TARGET-D, obuhvatila je pacijente od aprila 2017. do maja 2023. godine i uključila je 630 pacijenata Intermauntin Helta koji su doživeli srčani udar u roku od mesec dana od uključivanja. Učesnici su praćeni do marta 2025. godine zbog pojave kardiovaskularnih događaja.

Kako je studija funkcionisala?

Istraživači su randomizovali pacijente u dve grupe: one koje nisu primale nikakvu terapiju vitaminom D3 u okviru studije i one koje su primale ciljanu terapiju vitaminom D3.

U grupi koja je primala vitamin D, cilj je bio da se nivo vitamina D u krvi podigne na više od 40 nanograma po ml (ng/ml). Od pacijenata sa srčanim udarom uključenih u studiju, 85 odsto je imalo nedovoljan nivo vitamina D3 (& 40 ng/ml).

Od onih koji su primili ciljanu terapiju, više od 50 odsto je zahtevalo početnu dozu vitamina D3 od 5.000 međunarodnih jedinica (IU), dok su trenutni predlozi za suplementaciju obično između 600 i 800 IU.

Vitamin D3 povoljno utiče na zdravlje srca i može smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti Foto: Shutterstock

Kod pacijenata u studiji koji su primali ciljanu terapiju, nivoi vitamina D u krvi su proveravani jednom godišnje kako bi se utvrdilo da li su iznad 40 ng/ml. Pacijenti čiji su nivoi vitamina D bili niži, testirani su svaka tri meseca uz prilagođenu dozu, a zatim svake godine nakon što bi dostigli 40 ng/ml.

Istraživači su potom pratili pacijente kako bi videli ko je imao praćene glavne srčane događaje (MACE), uključujući srčani udar, hospitalizaciju zbog srčane insuficijencije, moždani udar ili smrt.

Od 630 pacijenata uključenih u kliničko ispitivanje, 107 je doživelo veliki srčani događaj.

Istraživači nisu pronašli značajnu razliku u riziku od MACE između grupa. Međutim, otkrili su da je rizik od naknadnog srčanog udara smanjen za polovinu kod onih pacijenata koji su primali ciljanu terapiju vitaminom D.

Sledeći korak za istraživače je da sprovedu veće kliničko ispitivanje kako bi potvrdili ove nalaze.

- Veća studijska grupa će omogućiti istraživačima da adekvatno procene da li ciljano upravljanje vitaminom D smanjuje rizik od razvoja ili drugih kardiovaskularnih bolesti - rekla je dr Mej.