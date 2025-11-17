Korišćenje iste daske ili noža za sirovu i kuvanu hranu bez pranja između upotreba povećava rizik od kontaminacije

Iako ih obično povezujemo sa nedovoljnim unosom tečnosti, seksualnim aktivnostima ili higijenskim navikama, jedno iznenađujuće istraživanje ukazuje na neočekivani izvor – kuhinju.

Novo istraživanje pokazuje da čak do 18% infekcija urinarnog trakta može poticati od kontaminiranog mesa, naročito živinskog, što naglašava da i način rukovanja hranom može doprineti ovom čestom zdravstvenom problemu. Evo šta kažr stručnjak dr Čet Džain, direktor Odeljenja za ginekologiju i akušerstvo u bolnici Cloudnine Group of Hospitals, sektor 14, Gurugram.

Mogu li infekcije urinarnog trakta zaista početi u kuhinji?

- Nedavne naučne studije pronašle su genetske sličnosti između sojeva bakterije Escherichia coli u sirovom mesu i onih koji se nalaze kod pacijenata sa infekcijama urinarnog trakta. To sugeriše da nedovoljno termički obrađeno ili nepropisno rukovano meso može biti skriveni izvor infekcije.

Unakrsna kontaminacija u kuhinji – na primer, korišćenje iste daske ili noža za sirovo meso i povrće – može preneti štetne bakterije na hranu koja se jede sirova. Ako te bakterije dospeju u urinarni trakt, mogu izazvati infekciju.

Iako zvuči neverovatno, naučni dokazi su jasni: E. coli iz creva (uključujući onu unetu kontaminiranom hranom) glavni je uzrok oko 80–90% svih infekcija urinarnog trakta“, objašnjava dr Džain.

Loša higijena u kuhinji može poslužiti kao most kojim bakterije iz hrane prelaze u vaš digestivni, a zatim i urinarni trakt. Foto: Shutterstock

Kako loša higijena u kuhinji može dovesti do infekcije?

Prema rečima dr Džain, loša higijena u kuhinji može poslužiti kao most kojim bakterije iz hrane prelaze u vaš digestivni, a zatim i urinarni trakt.

Ona navodi nekoliko primera:

Ako se ruke ne operu temeljno nakon rukovanja sirovim mesom, bakterije se lako prenose na drugu hranu ili površine.

Korišćenje iste daske ili noža za sirovu i kuvanu hranu bez pranja između upotreba povećava rizik od kontaminacije.

Konzumiranje nedovoljno pečenog mesa, naročito piletine, može uneti E. coli u creva, odakle bakterije mogu dospeti do urinarnog trakta.

Drugim rečima, kontaminirana hrana je prvi izvor izloženosti bakterijama, a loše kuhinjske navike omogućavaju njihov dalji razvoj i širenje.

Drugi uzroci i simptomi urinarnih infekcija

- Iako se sada i higijena u kuhinji prepoznaje kao jedan od mogućih faktora, većina infekcija urinarnog trakta nastaje kada bakterije – najčešće ešerihije koli – uđu u urinarni trakt kroz uretru - objašnjava dr Šri KR.

Ona navodi i druge česte uzroke:

Nedovoljna genitalna higijena

Zadržavanje mokraće predugo

Seksualni odnosi, naročito bez mokrenja nakon njih

Nošenje uskog ili nepropisnog donjeg rublja

Dehidratacija

Simptomi infekcije urinarnog trakta uključuju:

Peckanje pri mokrenju

Učestalu potrebu za mokrenjem

Zamućen ili neprijatan miris urina

Bol u karlici ili donjem delu stomaka

Ponekad i temperaturu ili groznicu, ako se infekcija proširi na bubrege

Operite ruke temeljno nakon rukovanja sirovim mesom Foto: Shutterstock

Kako sprečiti infekcije – saveti za higijenu

Dobra higijena, kako lična tako i u kuhinji, ima ključnu ulogu u prevenciji infekcija urinarnog trakta. Evo nekoliko jednostavnih saveta koje preporučuju stručnjaci:

U kuhinji:

Operite ruke temeljno nakon rukovanja sirovim mesom.

Koristite različite daske za sečenje sirove i kuvane hrane.

Dobro termički obradite meso, posebno piletinu.

Redovno dezinfikujte radne površine i pribor u kuhinji.

Lična higijena:

Pijte dovoljno vode da biste isprali bakterije iz urinarnog trakta.

Mokrite nakon seksualnog odnosa.

Ne zadržavajte mokraću duže nego što je potrebno.

Birajte pamučno donje rublje i menjajte ga svakodnevno.

Održavajte genitalnu higijenu i brišite se od napred ka nazad. Zašto su žene sklonije infekcijama?

- Žene su zaista sklonije infekcijama urinarnog trakta – i to nije mit. Anatomski, žene imaju kraću uretru, što znači da bakterije imaju kraći put do bešike. Uretralni otvor je bliži anusu, pa je prenos bakterija lakši. Osim toga, hormonske promene, trudnoća i menopauza mogu promeniti vaginalnu floru, što dodatno povećava rizik od infekcija - objašnjava dr Šri KR.