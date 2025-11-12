Dovoljno tek nekoliko sitnih, ali pametnih navika da biste se istinski odmoril

Slušaj vest

Svi znamo da ne bi trebalo piti kafu pred spavanje, ne visiti pred ekranom, ići u krevet u isto vreme. Ali šta ako kvalitet sna zavisi od nekoliko sitnica na koje nikada nismo obratili pažnju? Najnovija istraživanja pokazuju da postoje male, konkretne promene koje možete da uvedete već večeras i da se ujutru probudite odmorniji nego ikada.

Boje na tanjiru za bolji san

Nova istraživanja pokazuju da ljudi koji unose više voća i povrća tokom dana imaju kvalitetniji san te iste noći. Hrana bogata antioksidansima i biljnim vlaknima pomaže telu da uspostavi ravnotežu hormona i smanji upalne procese, pa je san dublji i stabilniji. Dakle, nije dovoljno samo da izbegavate kofein, nahranite telo bojama, a ono će vam uzvratiti mirnim snom.

Što više vlakana i antioksidanasa u toku dana, to mirniji san Foto: Shutterstock

Tegovi umesto trake

Možda zvuči neočekivano, ali trening snage ili otpora, što su vežbe s tegovima ili sopstvenom težinom, može da bude efikasniji za kvalitet sna od klasičnog kardio treninga. Istraživanja pokazuju da osobe koje vežbaju na ovaj način spavaju dublje, imaju manje buđenja i osećaju se odmornije. Idealno je vežbati dva do tri puta nedeljno, ali ne kasno uveče.

Kreirajte "signal za počinak"

Mozak voli rituale. Ako svake večeri ponavljate iste male korake - prigušite svetlo, popijete čaj, uradite laganu vežbu disanja, sklonite telefon - telo će naučiti da je to znak da je vreme za odmor. Istraživanja pokazuju da kombinacija prostornog, mentalnog i vremenskog signala stvara refleks sličan Pavlovljevom: čim uđete u spavaću sobu i prigušite svetlo, telo se automatski "prebacuje" u režim spavanja. Ako, ipak, ne možete da zaspite u roku od 20 minuta, ustanite, pređite u drugu sobu i vratite se tek kad osetite umor. Tako izbegavate nervozu i frustraciju koja samo pogoršava nesanicu.

Mozak voli rituale, krearajte znak da je vreme za odmor Foto: Shutterstock

Poruka za kraj