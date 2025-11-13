Slušaj vest

Mnogi povremeno imaju problema sa snom, što može biti izazvano stresom, anksioznošću, bolešću ili povredom.

Prekomerno razmišljanje je još jedan problem koji može otežati zaspevanje noću. Neurolog dr Bajbing Čen objasnio je više o nauci koja stoji iza ovog fenomena. Dr Čen, koji je na internetu poznatiji kao dr Bing, rekao je: „Ako ste jedna od onih osoba čiji se mozak ne želi isključiti noću kada pokušavate da zaspite i stalno previše razmišljate, ovo bi mogao biti jedan od razloga zašto.“

- Kao neurolog, ovo stalno viđam - ljudi koji imaju poteškoća da zaspu, osećaju se jako umorno, ali ne mogu da prestanu da razmišljaju kada konačno legnu. Dakle, noću prefrontalni korteks, deo koji filtrira vaše misli, počinje da usporava, ali vaša mreža podrazumevanog režima, koja je pozadinski procesor mozga, uključuje se i zamenjuje vaša sećanja i vaše brige.“

- I govorim čak i o dalekim sećanjima kao što su ona iz vrtića ili pre četiri godine kada ste vodili neprijatan razgovor sa tim kolegom. Očigledno nemaju svi ovaj problem, ali neki ljudi su jače pogođeni od drugih jer njihov sistem stresa ostaje duže aktiviran zbog stvari poput anksioznosti, perfekcionizma, traume ili dugotrajnog nedostatka sna.

Šta god da je, njihov mozak se nikada u potpunosti ne prebacuje sa režima borbe ili bekstva tokom dana na odmor i varenje tokom noći, tako da im se misli stalno vrte u krug i oni stalno razmišljaju.

Anksioznost otežava zaspivanje jer um ostaje aktivan, pa kvalitet sna opada i telo se ne odmara dovoljno Foto: Shutterstock

Kako da „isključite“ svoj mozak

Dr Bing je podelio nekoliko saveta kako da naterate svoj mozak da prestane da razmišlja kada vam je potreban san. - Dakle, ako ste jedna od tih osoba, evo nekoliko jednostavnih stvari koje možete da uradite.

Kao deo svog saveta, rekao je ljudima da izbegavaju ekrane i jako svetlo „sat vremena pre spavanja“. - Izbegavajte ekrane i jako svetlo oko sat vremena pre spavanja jer te stvari održavaju sistem uzbune u vašem mozgu aktivnim.

Ovo podržavaju stručnjaci iz Fondacije za san.

Oni su rekli: „Koliko god da je primamljivo koristiti računar ili telefon pre spavanja, studije su pokazale da ovi uređaji mogu ometati san suzbijanjem proizvodnje melatonina, prirodnog hormona koji se oslobađa uveče i pomaže vam da se osećate umorno i spremno za spavanje.

- Ovo dovodi do neurofizioloških uzbuđenja koja povećavaju osećaj budnosti kada bi umesto toga trebalo da se opustite. Da biste smanjili izloženost ekranima i svetlima pre spavanja, možete:

Uspostavite redovnu rutinu za spavanje

Pretvorite svoju spavaću sobu u zonu bez ekrana

Držite svetla u spavaćoj sobi prigušena

Koristite noćni režim na svojim uređajima

Pored ovog saveta, dr Bing je preporučio i druge metode koje će vam pomoći da smirite svoj um:

Zapišite šta vam je na umu pre spavanja

Usporite svoje disanje

Održavajte doslednu rutinu spavanja

Duboko disanje smiruje um, opušta telo i poboljšava cirkulaciju Foto: Profimedia

NHS preporučuje da potražite lekarski savet ako patite od nesanice i:

Vaši obrasci spavanja se nisu poboljšali uprkos promenama

Mesecima se borite sa nesanicom

Vaša nesanica utiče na vaš svakodnevni život do te mere da je teško nositi se s njom