Slušaj vest

Na društvenim mrežama sve češće se može videti savet da se u prvu jutarnju kafu doda malo magnezijuma. Ideja je da magnezijum "umiri" sve ono što kafa ponekad izaziva - ubrzan rad srca, drhtavicu, pad energije posle početnog naleta ili čak blagu anksioznost. Međutim, prema mišljenju stručnjaka, takav efekat nije potvrđen, a kombinovanje ova dva sastojka može da ima i sasvim drugačije posledice.

Stručnjaci objašnjavaju da teorijski ova kombinacija zvuči privlačno: kofein podiže energiju i stimuliše nervni sistem, dok se magnezijum smatra mineralom sa blagim opuštajućim dejstvom i često se navodi kao pomoć kod anksioznosti i problema sa spavanjem.

- Postoje kliničke studije koje ukazuju na to da magnezijum može da utiče na raspoloženje i san, ali su ti efekti uglavnom blagi - navodi nutricionistkinja Morgan Voker, predavač na Lebanon Valley koledžu.

Kada magnezijum zaista pomaže? Lekari izdvajaju tri stanja u kojima magnezijum dokazano donosi rezultate: grčeve u mišićima, koji kod trudnica i ležećih pacijenata obično popuste nakon nedelju dana terapije; zatim aritmije, gde deluje kao blaga zaštita za srce; i na kraju migrene, koje postaju ređe i slabijeg intenziteta uz redovnu suplementaciju ili kombinaciju sa propisanom terapijom.

Iako magnezijum može da doprinese opuštanju, za sada ne postoji nijedan dokaz da je u stanju da "poništi" dejstvo kofeina.

Magnezijum može da utiče na raspoloženje i san, ali su ti efekti uglavnom blagi Foto: Shutterstock

- Nema dovoljno istraživanja da bismo mogli da kažemo da magnezijum može da ublaži drhtavicu, napetost ili poremećaj sna koji nastaju posle jače kafe - ističe Voker.

Dodatni problem je u tome što ove dve supstance ne deluju istim tempom. Dok kofein počinje da deluje već posle pola sata, magnezijumu je potrebno četiri do šest sati da bi se apsorbovao, objašnjava Erin Baret, doktor nauka i stručnjak za naučna istraživanja u oblasti suplementacije.

Može li kombinacija da šteti?

Iako njihovo mešanje verovatno neće doneti nikakvu posebnu korist, postoji mogućnost da izazove neželjene efekte, pre svega smanjenu apsorpciju magnezijuma. Kofein deluje kao blagi diuretik, što znači da podstiče izbacivanje tečnosti iz organizma.

Kofein je diuretik, a megnezijum laksativ, baš kao i kafa Foto: Pixel-Shot/Shutterstock

- Neka istraživanja su pokazala privremeno povećano izlučivanje magnezijuma putem mokraće nakon unosa kofeina. Kod većine ljudi to nema veliki značaj, ali kod onih koji piju mnogo kafe i istovremeno unose premalo magnezijuma kroz ishranu, vremenom može da dovede do nižih vrednosti ovog minerala u organizmu - objašnjava Voker.

Osim toga, pojedini oblici magnezijuma, kao što su magnezijum-sulfat, citrat ili oksid, imaju blago laksativno dejstvo. Kada se spoje sa kafom, koja kod nekih ljudi ima isti efekat, rezultat može da bude vrlo brza reakcija creva, navodi Baret.

Kako pametno kombinovati kafu i magnezijum

Magnezijum je važan mineral za funkcionisanje mišića, rad nervnog sistema i stvaranje energije, pa mnogim ljudima zaista treba dodatni unos.

- Procenjuje se da više od polovine odraslih ne unosi preporučenu dnevnu količinu magnezijuma, a nizak unos povezuje se s većim rizikom od gojaznosti, dijabetesa tipa 2, bolesti srca, osteoporoze i drugih stanja - podseća Voker.

Najbolje je najpre povećati unos namirnica bogatih magnezijumom Foto: Shutterstock

Zbog toga stručnjaci savetuju da se magnezijum ne uzima zajedno s kafom, već u razmaku od nekoliko sati. Najbolje je najpre povećati unos namirnica bogatih magnezijumom: zeleno lisnato povrće, orašasti plodovi i semenke (posebno semenke bundeve), integralne žitarice, mahunarke i soja, uključujući tofu i edamame.

A ako vam kafa izaziva drhtavicu ili neprijatnu napetost, rešenje verovatno nije u magnezijumu, već u količini kofeina.