Kako da se rešite nadutosti i grčeva? 5 namirnica i 3 saveta koji najbrže otklanjaju neprijatnost
Nadut stomak je jedna od najčešćih digestive tegoba i javlja se i kod potpuno zdravih ljudi. Iako se mnogi okreću brzinskim rešenjima, pravi ključ je u navikama i pravilnom izboru namirnica, kaže na svom Instagram nalogu nutricionista Nataša Aleksić. Sledi najboljih pet aduta iz njene prakse.
Krastavac hidrira i smiruje creva
Krastavac sadrži mnogo vode i silicijuma, zbog čega smanjuje iritaciju i pomaže crevima da se smire. Kod nadutosti nastale posle teškog obroka ili gaziranih pića, nekoliko kolutova krastavca može da smanji osećaj "naduvanog balona" u stomaku. Blag je, lagan i brzo se vari.
Ananas sadrži bromelain, enzim koji pomaže varenje
Bromelain razgrađuje proteine, smanjuje gasove i olakšava nadutost koja nastaje zbog sporog varenja. Posebno pomaže kod osećaja težine u stomaku posle masnije hrane, savetuje nutricinista. Komad svežeg ananasa može da ubrza pražnjenje i smiri nelagodnost.
Brzo jedenje unosi puno vazduha u stomak, gazirani napici dodatno šire creva, a sirovo povrće poput kupusa, brokolija ili karfiola može da izazove gasove ako se jede u većim količinama. Nutricionista zato savete da se sporo jede, da se povrće koje "naduvava" stomak kratko barira ili dinsta, a kafa i mleko izbegnu ujutru ako izazivaju nelagodnost.
Grčki jogurt obnavlja crevnu floru
Grčki jogurt je bogat probiotskim kulturama koje vraćaju ravnotežu "dobrih" bakterija u crevima. Ove bakterije pomažu razgradnju hrane i sprečavaju prekomerno stvaranje gasova. Idealno je uzeti malu porciju posle obroka ili ujutru, posebno ako postoji sklonost ka nadutosti posle mlečnih proizvoda, jer većini ljudi upravo jogurt lakše "legne" nego mleko.
Banana smanjuje zadržavanje vode i smiruje grčeve
Bogata je kalijumom, koji uravnotežuje nivo natrijuma u telu i tako smanjuje osećaj nadutosti izazvane zadržavanjem vode u telu. Kalijum takođe pomaže mišićima da se opuste, pa banana može da ublaži i grčeve, posebno kod osoba koje imaju neredovne obroke ili piju mnogo kafe, sugeriše Nataša Aleksić.
Đumbir ublažava gasove, mučninu i grčeve
Đumbir je prirodni "antispazmatik", odnosno smanjuje kontrakcije mišića creva i olakšava izbacivanje gasova. Pomaže i kada nadutost prati mučnina. Mali komad svežeg đumbira ili šolja čaja može da smiri stomak za nekoliko minuta.
Nadutost može da bude i znak intolerancije na hranu, pre svega na laktozu, gluten, fruktozu ili pojedine aditive. Ako se tegobe javljaju svakodnevno ili traju duže, najbolje je porazgovarati sa izabranim lekarom ili nutricionistom kako bi se isključili ozbiljniji uzroci.