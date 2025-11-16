Slušaj vest

Nadut stomak je jedna od najčešćih digestive tegoba i javlja se i kod potpuno zdravih ljudi. Iako se mnogi okreću brzinskim rešenjima, pravi ključ je u navikama i pravilnom izboru namirnica, kaže na svom Instagram nalogu nutricionista Nataša Aleksić. Sledi najboljih pet aduta iz njene prakse.

Krastavac hidrira i smiruje creva

Krastavac sadrži mnogo vode i silicijuma, zbog čega smanjuje iritaciju i pomaže crevima da se smire. Kod nadutosti nastale posle teškog obroka ili gaziranih pića, nekoliko kolutova krastavca može da smanji osećaj "naduvanog balona" u stomaku. Blag je, lagan i brzo se vari.

Jutarnji napitak za ravan stomak napravite od mlake vode, kriški krastavca, limuna i đumbira Foto: Shutterstock

Ananas sadrži bromelain, enzim koji pomaže varenje

Bromelain razgrađuje proteine, smanjuje gasove i olakšava nadutost koja nastaje zbog sporog varenja. Posebno pomaže kod osećaja težine u stomaku posle masnije hrane, savetuje nutricinista. Komad svežeg ananasa može da ubrza pražnjenje i smiri nelagodnost.

Top tri saveta Brzo jedenje unosi puno vazduha u stomak, gazirani napici dodatno šire creva, a sirovo povrće poput kupusa, brokolija ili karfiola može da izazove gasove ako se jede u većim količinama. Nutricionista zato savete da se sporo jede, da se povrće koje "naduvava" stomak kratko barira ili dinsta, a kafa i mleko izbegnu ujutru ako izazivaju nelagodnost.

Grčki jogurt obnavlja crevnu floru

Grčki jogurt je bogat probiotskim kulturama koje vraćaju ravnotežu "dobrih" bakterija u crevima. Ove bakterije pomažu razgradnju hrane i sprečavaju prekomerno stvaranje gasova. Idealno je uzeti malu porciju posle obroka ili ujutru, posebno ako postoji sklonost ka nadutosti posle mlečnih proizvoda, jer većini ljudi upravo jogurt lakše "legne" nego mleko.

Banane kombinujete sa grčkim jogurtom Foto: Shutterstock

Banana smanjuje zadržavanje vode i smiruje grčeve

Bogata je kalijumom, koji uravnotežuje nivo natrijuma u telu i tako smanjuje osećaj nadutosti izazvane zadržavanjem vode u telu. Kalijum takođe pomaže mišićima da se opuste, pa banana može da ublaži i grčeve, posebno kod osoba koje imaju neredovne obroke ili piju mnogo kafe, sugeriše Nataša Aleksić.

Đumbir ublažava gasove, mučninu i grčeve

Đumbir je prirodni "antispazmatik", odnosno smanjuje kontrakcije mišića creva i olakšava izbacivanje gasova. Pomaže i kada nadutost prati mučnina. Mali komad svežeg đumbira ili šolja čaja može da smiri stomak za nekoliko minuta.