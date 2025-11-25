Osobe sa ekcemom mogu se tuširati ili kupati koliko žele, uz pravilnu hidrataciju kože

Nije tajna da osobe sa ekcemom često dobijaju kontradiktorne savete o kupanju, ali nova studija pokazuje da se mogu kupati koliko žele bez pogoršanja simptoma.

Ljudi sa ekcemom se dugo pitaju da li često kupanje ili tuširanje mogu iritirati njihovu već osetljivu kožu. Ali nova istraživanja sugerišu da se ljudi sa ekcemom mogu kupati koliko god žele.

- Imate slobodu da birate koliko često ćete se kupati, svakodnevno ili nedeljno, bez brige da će jedna opcija pogoršati vaš ekcem - kaže dr Tanja Evans, dermatolog koja nije bila uključena u novu studiju. Dr Evans je medicinski direktor Programa za rak kože u Medicinskom centru Sedlbek u Laguna Hilsu, Kalifornija.

Ekcem je opšti naziv za niz hroničnih stanja (najčešće je atopijski dermatitis) koja mogu učiniti kožu upaljenom, promenjenom bojom, suvom i svrabljivom. Iako ekcem uglavnom pogađa decu, mogu ga imati i odrasli.

Evo šta je studija otkrila, plus šta to znači za ljude koji žive sa ekcemom.

Studija otkriva da učestalost kupanja ne pogoršava ekcem

Istraživači sa Univerziteta u Notingemu i pridružene bolnice kreirali su „Studiju kupanja kod ekcema“ uz značajan doprinos ljudi koji žive sa ekcemom.

Naučnici su nasumično podelili više od 400 dobrovoljaca sa ekcemom u dve grupe: jednu koja se kupala svakodnevno i jednu koja se kupala nedeljno. Svakodnevno kupanje je značilo kupanje ili tuširanje šest ili više puta nedeljno, dok su se oni koji su se kupali nedeljno kupali ili tuširali jednom ili dva puta nedeljno.

Ekcem je hronično stanje kože koje izaziva crvenilo, svrab i suvoću, često pogoršano iritantima ili stresom Foto: Shutterstock

Nakon četiri nedelje studije, istraživači nisu zabeležili razliku u simptomima ekcema između osoba koje su se kupale svakodnevno i onih koje su se kupale ređe.

Ranije se smatralo da često kupanje može pojačati gubitak vode kroz kožu i dodatno isušiti kožu, ali nova istraživanja pokazuju da svakodnevno tuširanje ne pogoršava ekcem, naročito ako se odmah nakon kupanja nanese hidratantna krema.

Studije naglašavaju da je važnija dosledna nega kože nego striktno pridržavanje pravila o učestalosti kupanja. Ovo otvara mogućnost da osobe sa ekcemom biraju učestalost kupanja prema sopstvenoj udobnosti, bez straha da će pogoršati simptome.

Redovna hidratacija je ključna za ekcem

Evans naglašava da se ljudi sa ekcemom mogu kupati koliko god žele, u zavisnosti od toga šta im je prijatno. - Ključ je kako se kupaju - kaže ona. Evans preporučuje sledeće strategije:

Koristite mlaku (ne vruću) vodu.

Ograničite vreme u kadi ili tušu na 10 ili 15 minuta.

Koristite nežna sredstva za čišćenje bez mirisa.

Hidrirajte kožu odmah nakon kupanja dok je još blago vlažna kako biste zadržali vlagu.

Za osobe sa ekcemom ključna je redovna upotreba hidratantne kreme kako bi se koža održala vlažnom i smanjila iritacija Foto: Profimedia

- Specifična vrsta hidratantne kreme - krema, losion ili mast - u krajnjoj liniji zavisi od toga šta možete udobno i dosledno koristiti - kaže Asempa. Samo se fokusirajte na nežno čišćenje i održavanje hidratacije kože. To je ono što pomaže da ekcem bude pod kontrolom i da se vaša koža oseća prijatno.

Dugoročni efekti svakodnevnog kupanja na ekcem nisu jasni, jer utiču klima, sezonske promene, vlažnost, tvrdoća vode i individualne razlike u koži, zato stručnjaci savetuju opreznost.