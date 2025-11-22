Kada kosti izgube čvrstinu i postanu porozne, povećava se rizik od preloma

Slušaj vest

Mnogi lekovi koji nam spašavaju život ili drže hronične bolesti pod kontrolom mogu da imaju i skrivene posledice. Jedna od njih je postepeno slabljenje kostiju. To ne znači da terapiju treba prekidati, naprotiv, većina lekova je nezamenljiva, ali je važno znati kako dugotrajno korišćenje može da utiče na gustinu kostiju i na vreme reagovati.

Zašto je gustina kostiju važna?

Kada kosti izgube čvrstinu i postanu porozne, povećava se rizik od preloma, naročito kičme, kuka i podlaktice. Osteoporoza se razvija tiho, bez simptoma, pa je prelom često prvi znak bolesti. Posledice znaju da budu ozbiljne, posle preloma mnogi postaju zavisni od tuđe pomoći, što predstavlja veliki zdravstveni i društveni teret.

Kalcijum i vitamin D imaju ključnu ulogu u izgradnji i očuvanju kostiju Foto: Shutterstock

Na gustinu kostiju utiču genetika, hormoni, ishrana i fizička aktivnost. Kalcijum i vitamin D imaju ključnu ulogu, ali presudna je i "najveća gustina kostiju" koju dostižemo između 20. i 30. godine. Što je početna zaliha veća, gubitak tokom starenja teče sporije. U većem riziku su žene u menopauzi, starije osobe, ljudi niske telesne mase, kao i oni koji koriste određene lekove ili vode pretežno sedentaran život.

Koji lekovi mogu da oslabe kosti?

Kortikosteroidi su među najpoznatijim "krivcima" kada je reč o lekovima. Koriste se kod astme, alergija, autoimunih bolesti ili bolova u zglobovima, ali dugotrajno smanjuju apsorpciju kalcijuma i ubrzavaju razgradnju kostiju. Sličan efekat mogu imati i lekovi protiv gorušice i refluksa ako se koriste mesecima, jer utiču na apsorpciju kalcijuma i magnezijuma.

Kortikosteroidi su među najpoznatijim "krivcima" kada je reč o lekovima Foto: Shutterstock

Antidepresivi takođe mogu blago da smanji gustinu kostiju, naročito kod žena u menopauzi. Lekovi za epilepsiju ubrzavaju razgradnju vitamina D, pa time i gubitak kalcijuma, dok neadekvatno dozirani hormoni štitne žlezde mogu da ubrzaju propadanje koštanog tkiva. Terapije koje smanjuju nivo estrogena ili testosterona, najčešće kod lečenja određenih maligniteta, takođe ubrzavaju gubitak koštane mase.

Kako zaštititi kosti tokom dugotrajne terapije? Najvažnije je ne prekidati propisane lekove na svoju ruku, već uz terapiju uvesti navike koje čuvaju kosti.

Pravilna ishrana sa dovoljno kalcijuma, vitamina D i proteina .

. Manje gaziranih pića, rafinisanog šećera, masne hrane, alkohola i previše kafe.

Prestanak pušenja, jer pušenje ubrzava gubitak koštane mase.

Vežbe snage, stabilnosti i ravnoteže dokazano čuvaju kosti Foto: Shutterstock

Redovna fizička aktivnost - vežbe snage, stabilnosti i ravnoteže dokazano čuvaju kosti i smanjuju rizik od padova.

- vežbe snage, stabilnosti i ravnoteže dokazano čuvaju kosti i smanjuju rizik od padova. Aktivniji stil života umesto dugotrajnog sedenja.

Prevencija padova u domu - dobro osvetljenje, uklanjanje prepreka, stabilna obuća.

- dobro osvetljenje, uklanjanje prepreka, stabilna obuća. Praćenje gustine kostiju uz savet lekara, posebno ako ste na dugotrajnoj terapiji.