Evo šta bi trebalo da znate o vitaminu D - gde se nalazi i kako da proverite unos.

Zašto se vitamin D naziva „sunčev vitamin“?

Vitamin D dobija svoj nadimak zahvaljujući činjenici da ga naše telo može proizvoditi kada je koža izložena suncu. Osim što je važan za kosti, neka istraživanja ga povezuju i sa boljim raspoloženjem.

U pregledu iz 2022. godine objavljenom u časopisu Critical Reviews in Food Science and Nutrition, istraživači su otkrili da su osobe koje su uzimale suplemente vitamina D prijavile smanjenje simptoma depresije. Drugi pregledi manje su konzistentni, ali izgleda da posebno osobe sa težom depresijom imaju koristi od dodatnog vitamina D.

Nutricionistkinja Marisa Mur objašnjava:

- Neka istraživanja pokazuju da nivo vitamina D može uticati na kognitivne funkcije, a suplementacija može pomoći u ublažavanju simptoma depresije kod ljudi koji već imaju njegov nedostatak.

Ko sve ne unosi dovoljno vitamina D?

Oko 40% ljudi ne unosi dovoljno vitamina D. Količina zavisi od više faktora, uključujući mesto stanovanja. Ljudi koji žive severnije često ne mogu da apsorbuju dovoljno vitamina D iz sunčeve svetlosti.

Vitamin D prirodno se nalazi u malom broju namirnica:

* masnoj ribi (losos, tuna)

* nekim vrstama pečuraka

* manjim količinama u žumancima, siru i goveđoj džigerici

Veći deo vitamina D u ishrani dolazi iz obogaćenih namirnica kao što su kravlje mleko, biljne alternative mleku (sojino, ovseno) i brojne žitarice.

Kako da znate da li imate manjak vitamina D?

Potrebna je analiza krvi.

Rezultat 30 nmol/L ili manje smatra se preniskim.

Preko 125 nmol/L je previsoko.

Optimalna vrednost je oko 50 nmol/L ili nešto više, prema Kancelariji za dijetetske suplemente (ODS).

Test iz krvi koji pokazuje nivo vitamina D u organizmu

Veći rizik od nedostatka vitamina D imaju:

* osobe tamnije kože (melanin smanjuje sintezu vitamina D)

* ljudi koji su netolerantni na laktozu (mleko je važan izvor vitamina D)

* Afroamerikanci, Hispanoamerikanci/Latinoamerikanci, američki Indijanci i Azijsko-amerikanci

* starije osobe (koža slabije sintetiše vitamin D)

* osobe sa gojaznošću

* svi koji imaju probleme sa apsorpcijom masti (celijakija, inflamatorne bolesti creva, operacija gastričnog bajpasa)

* ljudi koji malo borave napolju

Da li bi trebalo uzimati suplemente vitamina D zbog depresije?

Prema preporukama ODS-a, odrasli od 19 do 70 godina treba da unose 15 mikrograma (600 IU) vitamina D dnevno. Mnogi ovu količinu već dobijaju kroz multivitamin.

Pre početka suplementacije važno je posavetovati se sa lekarom i proveriti nivo vitamina D u krvi. Prekomeran unos može izazvati:

* mučninu

* slabost mišića

* konfuziju

* gubitak apetita

* pojačano mokrenje i žeđ

* stvaranje bubrežnih kamenaca

Ako je potreban dodatak, i vitamin D2 i D3 mogu biti efikasni, a ponekad je potrebno 1.500–2.000 IU dnevno. Kod ekstremnog nedostatka, lekari mogu propisati injekciju od 50.000 IU jednom nedeljno osam nedelja.

Pre početka suplementacije važno je posavetovati se sa lekarom i proveriti nivo vitamina D u krvi

Kako poboljšati prirodni unos vitamina D?

* Više boravka na suncu (uz oprez zbog UV zračenja).

* Više obogaćenih namirnica poput biljnih mleka i žitarica.

Konzumiranje vitamina D uz izvor masti, što poboljšava apsorpciju.