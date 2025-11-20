da li ste znali?

Ukoliko teško tonete u san, budite se tokom noći ili spavate previše, a opet ste umorni, razlog može da bude manjak nekoliko ključnih vitamina. Oni učestvuju u regulaciji hormona, radu mozga i stabilizaciji ritma spavanja, pa njihova neravnoteža lako remeti odmor.

Evo koja četiri vitamina najčešće prave problem.

Vitamini B kompleksa

Manjak vitamina iz B grupe vrlo često prati nesanica. Posebno su važni B3, B5, B6, B9 i B12, jer učestvuju u radu nervnog sistema i stvaranju melatonina, hormona koji određuje ritam spavanja i buđenja. Ako se melatonin ne stvara u dovoljnoj meri, san postaje isprekidan i plitak.

Gde ih ima: mleko, jaja, piletina, riba, meso, spanać, kelj, leblebije, sočivo, jogurt, semenke.

Vitamin C

Osim što jača imunitet, vitamin Cposredno utiče i na san. Česte infekcije, iscrpljenost i upale remete odmor, a dovoljno vitamina C stabilizuje organizam i smanjuje noćna buđenja. Antioksidansi iz ovog vitamina povoljno deluju i na nervni sistem, pa olakšavaju opuštanje pred spavanje.

Gde ga ima: citrusi, jagode, kivi, paprika, brokoli, paradajz, krompir, kupus.

Vitamin D

Nedostatak vitamina D danas je veoma čest, jer malo vremena provodimo na suncu. Istraživanja pokazuju da su osobe sa nesanicom ili apnejom često u značajnom deficitu. Vitamin D utiče na stvaranje više hormona koji regulišu rad tela, pa i ciklus spavanja.

Gde ga ima: stvara u koži pod uticajem sunčevih zraka, a naznatno ga ima i u ribi, jajima, mlečnim proizvodima.

Vitamin E

U menopauzi su česta noćna znojenja i valunzi koji prekidaju san. Vitamin E može da ublaži te tegobe i smanji broj buđenja noću. Zbog snažnog antioksidativnog dejstva povoljno utiče i na nervni sistem, pa pomaže stabilizaciju sna i kod drugih uzrasta.