Bol u leđima je jedan od najčešćih zdravstvenih problema na globalnom nivou, koji pogađa čak 80 odsto pojedinaca u nekom trenutku njihovog života i rangira se među vodećim uzrocima invaliditeta u svim starosnim grupama. Stanje obuhvata širok spektar problema koji uključuju mišiće, ligamente, intervertebralne (međupršeljenske) diskove, nerve i sam kičmeni stub, što njegovo poreklo čini višefaktorskim i često teškim za tačno određivanje.

Njegov uticaj daleko prevazilazi individualnu nelagodnost - hronični ili ponavljajući bol u leđima doprinosi smanjenoj pokretljivosti, izgubljenim radnim danima i smanjenom kvalitetu života, što značajno opterećuje zdravstvene sisteme širom sveta.

Uprkos njegovoj uobičajenosti i dalje postoji nekoliko zabluda na tu temu. DrMegan Merfi, neurohirurg u zdravstvenom sistemu klinike Mejo u Mankatu, navodi pet najčešćih mitova i objašnjava šta naučni dokazi zapravo pokazuju.

Mit 1: Podizanje teških predmeta je glavni uzrok

Podizanje teških predmeta na pogrešan način može da doprinese bolovima u leđima, ali glavni krivci su sedentarni način života, loše držanje, gojaznost i genetski faktori.

Mit 2: Bol je uvek posledica ozbiljnog osnovnog stanja

Bol u leđima obično izazivaju istegnuća ili uganuća mišića, a ne ozbiljno stanje poput problema sa diskom (diskus hernija) ili pršljenovima. Većina bolova u leđima prolazi sama od sebe.

Degenerativne promene kičme javljaju se kod čak 95 odsto ljudi starijih od 50 godina Foto: Shutterstock

Mit 3: Izbegavajte vežbanje kada imate bolove

Vežbanje i kretanje su, u većini slučajeva, najbolji saveznici u borbi protiv bolova u leđima. Jačanje mišića trupa, posebno leđa i stomaka, zajedno s većom fleksibilnošću i održavanjem zdrave telesne težine, pomažu da kičma bude stabilnija i otpornija. Naravno, ako bol potraje ili se pogoršava,prilagodite intenzitet aktivnosti i potražite savet lekara - vaše telo najbolje zna kada mu je potrebna pauza, a kada pokret.

Mit 4: Čvrsti dušek je najbolji za ublažavanje bolova

Idealna čvrstina dušeka varira od osobe do osobe. Nekima će olakšanje pružiti čvrst dušek, dok će drugima odgovarati srednje čvrst ili mekan dušek. Kada kupujete novi dušek, potražite onaj koji pruža podršku za leđa i udobnost na osnovu vaših želja i potreba.

Mit 5: Loše držanje ne doprinosi bolovima u leđima

Mnogi ljudi provode sate pogrbljeno gledajući u računar ili mobilne telefone, što spušta pogled i krivi vrat. Ove navike mogu da opterete mišiće i zglobove, što vremenom uzrokuje bolove u telu. Vežbajte dobre navike držanja i koristite ergonomsku kancelarijsku opremu kako biste sprečili i ublažili bolove u leđima.

Kako da sačuvate zdravlje leđa?

Neki problemi sa leđima se ne mogu izbeći, poput onih izazvanih povredama, artritisom ili genetikom. Tri stvari koje možete učiniti da biste sačuvali zdravlje leđa su:

Prekomerna težina povećava opterećenje na sve zglobove Foto: Shutterstock

Održavajte idealnu telesnu težinu . Prekomerna težina povećava opterećenje na sve zglobove, uključujući i kičmu.

. Prekomerna težina povećava opterećenje na sve zglobove, uključujući i kičmu. Ojačajte svoje trbušne mišiće . Jači mišići trbuha, uključujući same trbušne mišiće i unutrašnje mišiće leđa, pomažu u smanjenju stresa koji trpi kičma.

. Jači mišići trbuha, uključujući same trbušne mišiće i unutrašnje mišiće leđa, pomažu u smanjenju stresa koji trpi kičma. Ostanite aktivni. Redovno kretanje je neophodno da bi vaše telo ostalo funkcionalno.