Slušaj vest

Da li ste primetili da se svako jutro budite otečeni ili bez energije, iako ste spavali dovoljno? Mnogi takve promene pripisuju stresu, godinama ili promeni vremena, ali prema rečima dr Kavje Dendukuri, one mogu da budu rani znak da jetra više ne obavlja svoje funkcije kako treba.

- Jetra je ključni organ za detoksikaciju, regulaciju hormona i održavanje metabolizma. Kada se preoptereti, telo počinje da šalje signale, samo bi ih trebalo prepoznati - objašnjava ona.

Najčešći znaci da vam jetra “govori”

Prema njenim rečima, postoji pet simptoma koji jasno ukazuju da jetra traži pomoć:

Mučnina i gubitak apetita . Ako nemate volju za hranom ili vam je često muka bez vidljivog razloga, to može da bude znak da jetra teško obrađuje toksine i masti.

. Ako nemate volju za hranom ili vam je često muka bez vidljivog razloga, to može da bude znak da jetra teško obrađuje toksine i masti. Nakupljanje masnoće u predelu stomaka . Kod i muškaraca i žena, masne naslage u središnjem delu tela mogu da ukažu na metabolički disbalans povezan s funkcijom jetre.

. Kod i muškaraca i žena, masne naslage u središnjem delu tela mogu da ukažu na metabolički disbalans povezan s funkcijom jetre. Promene na koži . Tamne mrlje, pigmentacija na licu, vratu ili pazuhu često su posledica poremećaja u radu jetre i hormonske neravnoteže.

. Tamne mrlje, pigmentacija na licu, vratu ili pazuhu često su posledica poremećaja u radu jetre i hormonske neravnoteže. Blaga nelagodnost u gornjem desnom delu stomaka . Taj deo tela odgovara mestu gde se nalazi jetra, pa ponavljana nelagodnost ili osećaj pritiska može da bude znak zapaljenja.

. Taj deo tela odgovara mestu gde se nalazi jetra, pa ponavljana nelagodnost ili osećaj pritiska može da bude znak zapaljenja. Stalni umor. Ako ste iscrpljeni čak i posle odmora ili godišnjeg odmora, a nemate drugi jasan razlog, uzrok može da bude jetra koja ne uspeva više da preradi toksine i obezbedi stabilan nivo energije.

Neobjašnjiv umor je jedan od simptoma Foto: Shutterstock

Put ka zdravlju

Dr Dendukuri naglašava da se ovi simptomi ne smeju posmatrati izolovano, već kao deo šire slike.

- Kada se jetra oporavi, sve funkcije u telu se postepeno vraćaju u ravnotežu, od hormona, do kože i varenja - navodi ona.

Kako poručuje, put ka zdravoj jetri počinje jednostavnim koracima koji uključuju pravilnu ishranu, dovoljno sna, izbegavanje alkohola, šećera i prerađene hrane, kao i redovne provere krvne slike i enzima jetre.

Namirnice bi trebalo da budu što približnije svom izvornom obliku Foto: Shutterstock