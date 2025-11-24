da li ste znali

Nizak nivo gvožđa jedan je od najčešćih uzroka umora, malaksalosti i bledila, a laboratorijska analiza krvi otkriva da li je organizmu potrebna terapija. Da bi rezultati bili tačni, važno je pravilno se pripremiti za test, jer i najmanja greška može da utiče na nalaz.

Određivanje gvožđa u krvi trebalo obaviti odmah ujutru, po ustajanju, jer dnevne aktivnosti troše gvožđe i mogu da utiču na rezultat. Analiza se radi na prazan stomak, nakon najmanje 12 sati bez hrane, kako bi rezultati bili pouzdani.

Nekoliko dana pre analize

Dva do tri dana pre vađenja krvi preporučuje se izbegavanje sledećih namirnica i napitaka kako bi se prikazalo realno stanje u organizmu.

kupinovog vina

hrane, sokova i suplemenata bogatih gvožđem

bogatih gvožđem alkohola

Stres i nedostatak sna mogu privremeno da snize nivo gvožđa u krvi Foto: Shutterstock

Važno je znati i da stres i nedostatak sna mogu privremeno da snize nivo gvožđa u krvi.

Kada vaditi krv ako ste na terapiji gvožđem

Pacijentima koji su na terapiji gvožđem krv se uzima u precizno određenim razmacima: mesec dana posle injekcija, 10 dana posle prestanka oralne terapije, tri dana nakon infuzije i četiri dana nakon transfuzije ili tretmana radioaktivnim medikamentima.

Zašto je gvožđe toliko važno Gvožđe je ključni mineral koji pomaže da se kiseonik prenosi iz pluća do svih ćelija. Kada ga nema dovoljno, organizam ne može da stvara dovoljno hemoglobina, pa dolazi do anemije, smanjenog unosa kiseonika i pada energije.

Simptomi nedostatka gvožđa

Blagi manjak često prolazi neprimećeno, ali kako se rezerve iscrpljuju, javljaju se:

umor i malaksalost

bledilo kože i sluzokože

vrtoglavice i glavobolje

kratak dah i lupanje srca

slabija koncentracija i razdražljivost

lomljivi nokti i pojačano opadanje kose

promene menstrualnog ciklusa kod žena

Kratak dah i lupanje srca takođe mogu da budu simptomi Foto: Shutterstock

Šta uzrokuje manjak

Najčešći uzrok je gubitak krvi, bilo kroz obilne menstruacije, čireve, hemoroide, operacije ili povrede. Na smanjeno usvajanje gvožđa utiču i bolesti kao što su celijakija i Kronova bolest, koje oštećuju crevnu sluznicu.

Dugotrajan manjak gvožđa dovodi do sideropenične anemije, oblika malokrvnosti kod kojeg organizam nema dovoljno hemoglobina da prenosi kiseonik.

Povećane potrebe za gvožđem javljaju se u trudnoći, pri dojenju i u periodu rasta, kao i kod sportista.

Kako se nadoknađuje gvožđe

Lečenje zavisi od uzroka. U blažim slučajevima dovoljne su promene u ishrani - namirnice poput crvenog mesa, džigerice, ribe, jaja, sočiva, pasulja, spanaća, cvekle i suvog voća prirodno podižu nivo gvožđa.

Gvožđe se nadoknađuje pre svega ishranom, a po potrebi i suplementima pod nadzorom lekara Foto: Shutterstock

Vitamin C (iz citrusa, kivija, paprike, kupusa) pomaže boljoj apsorpciji, dok kafa, čaj i mleko mogu da je smanje.