Kako se pripremiti za analizu gvožđa? Greške koje mogu potpuno da izmene nalaz
Nizak nivo gvožđa jedan je od najčešćih uzroka umora, malaksalosti i bledila, a laboratorijska analiza krvi otkriva da li je organizmu potrebna terapija. Da bi rezultati bili tačni, važno je pravilno se pripremiti za test, jer i najmanja greška može da utiče na nalaz.
Određivanje gvožđa u krvi trebalo obaviti odmah ujutru, po ustajanju, jer dnevne aktivnosti troše gvožđe i mogu da utiču na rezultat. Analiza se radi na prazan stomak, nakon najmanje 12 sati bez hrane, kako bi rezultati bili pouzdani.
Nekoliko dana pre analize
Dva do tri dana pre vađenja krvi preporučuje se izbegavanje sledećih namirnica i napitaka kako bi se prikazalo realno stanje u organizmu.
- kupinovog vina
- hrane, sokova i suplemenata bogatih gvožđem
- alkohola
Važno je znati i da stres i nedostatak sna mogu privremeno da snize nivo gvožđa u krvi.
Kada vaditi krv ako ste na terapiji gvožđem
Pacijentima koji su na terapiji gvožđem krv se uzima u precizno određenim razmacima: mesec dana posle injekcija, 10 dana posle prestanka oralne terapije, tri dana nakon infuzije i četiri dana nakon transfuzije ili tretmana radioaktivnim medikamentima.
Gvožđe je ključni mineral koji pomaže da se kiseonik prenosi iz pluća do svih ćelija. Kada ga nema dovoljno, organizam ne može da stvara dovoljno hemoglobina, pa dolazi do anemije, smanjenog unosa kiseonika i pada energije.
Simptomi nedostatka gvožđa
Blagi manjak često prolazi neprimećeno, ali kako se rezerve iscrpljuju, javljaju se:
- umor i malaksalost
- bledilo kože i sluzokože
- vrtoglavice i glavobolje
- kratak dah i lupanje srca
- slabija koncentracija i razdražljivost
- lomljivi nokti i pojačano opadanje kose
- promene menstrualnog ciklusa kod žena
Šta uzrokuje manjak
Najčešći uzrok je gubitak krvi, bilo kroz obilne menstruacije, čireve, hemoroide, operacije ili povrede. Na smanjeno usvajanje gvožđa utiču i bolesti kao što su celijakija i Kronova bolest, koje oštećuju crevnu sluznicu.
Dugotrajan manjak gvožđa dovodi do sideropenične anemije, oblika malokrvnosti kod kojeg organizam nema dovoljno hemoglobina da prenosi kiseonik.
Povećane potrebe za gvožđem javljaju se u trudnoći, pri dojenju i u periodu rasta, kao i kod sportista.
Kako se nadoknađuje gvožđe
Lečenje zavisi od uzroka. U blažim slučajevima dovoljne su promene u ishrani - namirnice poput crvenog mesa, džigerice, ribe, jaja, sočiva, pasulja, spanaća, cvekle i suvog voća prirodno podižu nivo gvožđa.
Vitamin C (iz citrusa, kivija, paprike, kupusa) pomaže boljoj apsorpciji, dok kafa, čaj i mleko mogu da je smanje.
Ako su vrednosti izrazito niske, lekar propisuje suplementaciju ili injekcije gvožđa, ali isključivo nakon laboratorijskih analiza i pod stručnim nadzorom.