Kod uvećane prostate lekovi su privremeno rešenje problema sa mokrenjem
Mnoge muškarce nakon 50. „pritiskaju“ svakodnevne tegobe nastale zbog uvećane prostate. U početku, lekovi pomažu u procesumokrenja, ali ne mogu da zaustave rast prostate. A njenim daljim rastom, tegobe se pogoršavaju. Operativnom uklanjanju žlezde najčešće se pribegava u naprednom stadujumu oboljenja, što podrazumeva mnogobrojna noćna ustajanja, nagone na mokrenje koji ne mogu da se odlože, zadržavanje velikih količina rezidualnog urina u bešici, kao i nemogućnost da se on izmokri, zbog čega se nalaže kateterizacija.
S Tulijum laserom od 200 vati ne postoji veličina prostate koja ne može da se ispari. Laserska operacija je najsavremeniju metodu, a Tulijum laser od 200 vati je maksimalno usavršena tehnologija impozantne preciznosti – samo 0,2mm pronicanja u tkivo. Laser uklanja prostatu od njenog jezgra prema kapsuli koja je obavija i to ga čini potpuno bezopasnim za okolna tkiva. Nakon intervencije akt mokrenja se vraća sa parametrima mladog muškarca. Mlaz je ponovo jak, neisprekidan i ističe bez teškoća. Bešika se potpuno prazni i ne zadržava rezidualni urin. Noćna ustajanja se progresivno smanjuju i vremenom iščezavaju. A ako je postavljen stalni kateter, isti se trajno uklanja, omogućavajući muškarcu ponovo pun kvalitet života.
U LASER MEDu Beograd PO CENI KONSULTACIJE radi se KOMPLETAN PREGLED PROSTATE, koji obuhvata: konsultaciju sa urologom, merenje obima prostate, merenje rezidualnog urina, tumor marker PSA.
NOVO
U Srbiji ► Fusion/ fuzijska biopsija prostatesa virtualnim navigatorom.
Automatizovana je tehnologija najviše klase u svojoj oblasti, koja pruža konačnu dijagnozu. Objedinjuje mogućnosti 2 metode: magnetne rezonance i ultrazvučnog skeniranja. Slike se spajaju (fuzija) i stepen osetljivosti otkrivanja karcinoma u početnom stadijumu je veći, jer su sumnjive zone virtualno uokvirene.
► Online konsultacije za lasersku I robotsku hirurgiju prostate - sa urologom iz Bugarske na srpskom.
U Bugarskoj ► Robot-asistirana hirurgija kod karcinoma prostate, bubrega, uretera.
Pruža veću udobnost, beskrvnost i bezbednost zahvaljujući unapređenoj preciznosti i izuzetnoj funkciji robotskih ruku – režim „punog zgloba“.
LASER MED – 4 filijale u Srbiji i Bugarskoj, prvoklasna tehnika i 13-godišnje iskustvo u laserskoj hirurgiji prostate.
tel. 011 7 357 357
mob. 069 5 357 357
