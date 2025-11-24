Mnoge muškarce nakon 50. „pritiskaju“ svakodnevne tegobe nastale zbog uvećane prostate. U početku, lekovi pomažu u procesumokrenja, ali ne mogu da zaustave rast prostate. A njenim daljim rastom, tegobe se pogoršavaju. Operativnom uklanjanju žlezde najčešće se pribegava u naprednom stadujumu oboljenja, što podrazumeva mnogobrojna noćna ustajanja, nagone na mokrenje koji ne mogu da se odlože, zadržavanje velikih količina rezidualnog urina u bešici, kao i nemogućnost da se on izmokri, zbog čega se nalaže kateterizacija.

S Tulijum laserom od 200 vati ne postoji veličina prostate koja ne može da se ispari. Laserska operacija je najsavremeniju metodu, a Tulijum laser od 200 vati je maksimalno usavršena tehnologija impozantne preciznosti – samo 0,2mm pronicanja u tkivo. Laser uklanja prostatu od njenog jezgra prema kapsuli koja je obavija i to ga čini potpuno bezopasnim za okolna tkiva. Nakon intervencije akt mokrenja se vraća sa parametrima mladog muškarca. Mlaz je ponovo jak, neisprekidan i ističe bez teškoća. Bešika se potpuno prazni i ne zadržava rezidualni urin. Noćna ustajanja se progresivno smanjuju i vremenom iščezavaju. A ako je postavljen stalni kateter, isti se trajno uklanja, omogućavajući muškarcu ponovo pun kvalitet života.

U LASER MEDu Beograd PO CENI KONSULTACIJE radi se KOMPLETAN PREGLED PROSTATE, koji obuhvata: konsultaciju sa urologom, merenje obima prostate, merenje rezidualnog urina, tumor marker PSA.