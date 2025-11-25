Važno je da znate

Važno je da znate

nar i limeta na stolu sa suplementima, koncept vitamini

Slušaj vest

Međutim, postoje mnogi drugi razlozi zbog kojih možete imati nedostatak vitamina čak i ako jedete raznovrsne i zdrave namirnice. Kada se pojavi, nedostatak vitamina može izazvati ozbiljne, trajne komplikacije.

Koji su esencijalni vitamini?

Postoji 13 esencijalnih vitamina. Za neke od njih nedostatak se lako razvija, dok je za druge veoma redak i teško ga je razviti. Esencijalni vitamini su:

A (retinol i beta-karoten)

B1 (tiamin)

B2 (riboflavin)

B3 (niacin)

B5 (pantotenska kiselina)

B6 (piridoksin)

B7 (biotin, poznat i kao vitamin H)

B9 (folna kiselina)

B12 (cijanokobalamin)

C (askorbinska kiselina)

D (kalciferol)

E (tokoferoli i tokotrienoli)

K (filokinon i menakinon) Koliko su česti nedostaci vitamina?

Nedostatak vitamina A je najčešći u svetu. Svetska zdravstvena organizacija procenjuje da on svake godine izazove slepilo kod 250.000 do 500.000 dece globalno. A istraživanja pokazuju da mnogo više ljudi svih uzrasta ima ovaj nedostatak, ali ne u meri da izazove simptome.

Ostali najčešći nedostaci u svetu uključuju vitamine D i B12. Drugi nedostaci, poput nedostatka vitamina E, izuzetno su retki.

Najčeši nedostaci uključuju vitamin D, B12 i vitamin A Foto: Shutterstock

Koji su simptomi nedostatka vitamina?

Simptomi prvenstveno zavise od toga kojih vitamina nema dovoljno i koliko je nedostatak izražen. Neki od najčešćih simptoma vitaminskih nedostataka uključuju:

Žudnju za hranom ili pojačan apetit: Nedostaci vitamina mogu dovesti do toga da češće ili intenzivnije osećate glad („skrivena glad“). Takođe možete žudeti za određenim namirnicama.

Nedostaci vitamina mogu dovesti do toga da češće ili intenzivnije osećate glad („skrivena glad“). Takođe možete žudeti za određenim namirnicama. Umor: Učestala ili stalna iscrpljenost moguća je kod nedostatka vitamina C (skorbut). To se može desiti i ako imate anemiju zbog manjka vitamina B6, B9 i B12.

Učestala ili stalna iscrpljenost moguća je kod nedostatka vitamina C (skorbut). To se može desiti i ako imate anemiju zbog manjka vitamina B6, B9 i B12. Promene na koži, kosi i noktima: Osipi i razne vrste dermatitisa javljaju se kod nedostatka vitamina A, B2, B3 i B6. Nedostatak vitamina B7 može izazvati gubitak kose (alopeciju) i lomljive nokte.

Osipi i razne vrste dermatitisa javljaju se kod nedostatka vitamina A, B2, B3 i B6. Nedostatak vitamina B7 može izazvati gubitak kose (alopeciju) i lomljive nokte. Probleme sa očima: Gubitak vida, noćno slepilo i drugi problemi mogu se javiti zbog nedostataka vitamina A, B1, B2 i E.

Gubitak vida, noćno slepilo i drugi problemi mogu se javiti zbog nedostataka vitamina A, B1, B2 i E. Probleme sa kontrolom mišića: Slabost mišića ili poteškoće u koordinaciji mogu se javiti kod nedostatka vitamina B1, B12 i E.

Slabost mišića ili poteškoće u koordinaciji mogu se javiti kod nedostatka vitamina B1, B12 i E. Gubitak mentalnih sposobnosti: Nedostaci vitamina B1, B3, B6 i B12 utiču na rad mozga. To može dovesti do gubitka pamćenja, problema sa koncentracijom, dezorijentacije i konfuzije.

Nedostaci vitamina B1, B3, B6 i B12 utiču na rad mozga. To može dovesti do gubitka pamćenja, problema sa koncentracijom, dezorijentacije i konfuzije. Promene raspoloženja: Apatija ili depresija mogu se javiti kod nedostatka vitamina B3, B6, B9 i B12.

Apatija ili depresija mogu se javiti kod nedostatka vitamina B3, B6, B9 i B12. Oštećenje nerava: Neuropatija se može javiti kod nedostatka vitamina B1, B6, B12 i E. To može izgledati kao utrnulost, peckanje, bolovi u nervima ili slabost. Može izazvati i nekontrolisane pokrete mišića (konvulzije).

Neuropatija se može javiti kod nedostatka vitamina B1, B6, B12 i E. To može izgledati kao utrnulost, peckanje, bolovi u nervima ili slabost. Može izazvati i nekontrolisane pokrete mišića (konvulzije). Promene na jeziku: Boja ili tekstura jezika mogu se promeniti kod nedostatka vitamina B2, B3, B6 i B9.

Boja ili tekstura jezika mogu se promeniti kod nedostatka vitamina B2, B3, B6 i B9. Oticanje: Otok zglobova ili edem mogući su kod nedostatka vitamina B1 i C.

Otok zglobova ili edem mogući su kod nedostatka vitamina B1 i C. Krvarenje i podlivi: Nedostatak vitamina K remeti zgrušavanje krvi. Nedostatak vitamina C i K može izazvati modrice, krvarenje desni ili pojavu tačkastih krvarenja (petehija).

Nedostatak vitamina K remeti zgrušavanje krvi. Nedostatak vitamina C i K može izazvati modrice, krvarenje desni ili pojavu tačkastih krvarenja (petehija). Promene telesnih funkcija: Nedostatak vitamina B12 može izazvati erektilnu disfunkciju i probleme sa kontrolom mokrenja ili stolice. Nedostatak vitamina B3 (pelagra) može izazvati dijareju.

Nedostatak vitamina B12 može izazvati erektilnu disfunkciju i probleme sa kontrolom mokrenja ili stolice. Nedostatak vitamina B3 (pelagra) može izazvati dijareju. Slabije kosti: Nedostatak vitamina D dovodi do mekših ili lakše lomljivih kostiju. Kod dece to može izazvati rahitis, a kod odraslih osteomalaciju.

Nedostatak vitamina D dovodi do mekših ili lakše lomljivih kostiju. Kod dece to može izazvati rahitis, a kod odraslih osteomalaciju. Gubitak ravnoteže ili padovi: Ovo može biti znak nedostatka vitamina B12, jer nervni sistem ima poteškoća sa prenosom signala.

Nedostatak vitamina B12 povećava rizik od megaloblastne anemije Foto: Shutterstock

Šta uzrokuje nedostatak vitamina?

Neodstatak vitamina obično nastaje kada ne unosite dovoljno vitamina putem ishrane. Ali to nije uvek posledica vaših navika.

Drugi česti uzroci uključuju:

Prekomerna upotreba alkohola: Dugotrajno prekomerno konzumiranje alkohola može ometati apsorpciju većine vitamina.

Dugotrajno prekomerno konzumiranje alkohola može ometati apsorpciju većine vitamina. Genetske bolesti: Određene mutacije mogu dovesti do poremećaja u apsorpciji nekih nutrijenata.

Određene mutacije mogu dovesti do poremećaja u apsorpciji nekih nutrijenata. Autoimune poremećaje: Neki ljudi razvijaju pernicioznu anemiju - stanje u kojem imuni sistem napada enzime potrebne za apsorpciju vitamina B12.

Neki ljudi razvijaju pernicioznu anemiju - stanje u kojem imuni sistem napada enzime potrebne za apsorpciju vitamina B12. Vegetarijansku ili vegansku ishranu: Neke nutrijente je teško uneti ovim načinima ishrane - najpoznatiji primer je vitamin B12. Nutricionista može preporučiti dodatke ishrani.

Neke nutrijente je teško uneti ovim načinima ishrane - najpoznatiji primer je vitamin B12. Nutricionista može preporučiti dodatke ishrani. Nedostatak izlaganja suncu: Koži je potrebna sunčeva svetlost da bi proizvodila vitamin D. Mesto stanovanja, posao i drugi faktori mogu ograničiti izlaganje.

Koži je potrebna sunčeva svetlost da bi proizvodila vitamin D. Mesto stanovanja, posao i drugi faktori mogu ograničiti izlaganje. Lekove: Neki lekovi blokiraju obradu vitamina, poput metformina, izoniazida, triamterena ili DMARD lekova poput sulfasalazina.

Neki lekovi blokiraju obradu vitamina, poput metformina, izoniazida, triamterena ili DMARD lekova poput sulfasalazina. Druge bolesti ili nedostatke nutrijenata: Određena stanja, poput bolesti jetre, utiču na obradu vitamina. Nedostatak jednog vitamina može dovesti do manjka drugih. Poremećaji ishrane, poput anoreksije ili bulimije, takođe mogu izazvati nedostatke.

Određena stanja, poput bolesti jetre, utiču na obradu vitamina. Nedostatak jednog vitamina može dovesti do manjka drugih. Poremećaji ishrane, poput anoreksije ili bulimije, takođe mogu izazvati nedostatke. Operacije za mršavljenje: Promene u sistemu za varenje - naročito posle gastričnog bajpasa - mogu značajno smanjiti apsorpciju nutrijenata.

Ukoliko imate nedostatak vitamina, lekar vam može preporučiti namirnice bogate vitaminima. Foto: Shutterstock

Kako se leči nedostatak vitamina?

Lečenje zavisi od uzroka i težine nedostatka. Najčešći načini lečenja su:

Unošenje više određene hrane: Zdravstveni radnik može preporučiti namirnice bogate vitaminima.

Zdravstveni radnik može preporučiti namirnice bogate vitaminima. Prelazak na obogaćene namirnice: Obogaćene namirnice imaju dodatke vitamina, dok obogaćene u procesu prerade vraćaju vitamine izgubljene tokom obrade. Primeri su mleko obogaćeno vitaminima A, B2 i D ili brašno i ulja sa dodatim vitaminima.

Obogaćene namirnice imaju dodatke vitamina, dok obogaćene u procesu prerade vraćaju vitamine izgubljene tokom obrade. Primeri su mleko obogaćeno vitaminima A, B2 i D ili brašno i ulja sa dodatim vitaminima. Oralni suplementi: Dostupni su u apotekama bez recepta, a viši doze može propisati lekar.

Dostupni su u apotekama bez recepta, a viši doze može propisati lekar. Injekcije, infuzije i flasteri: Lekar može prepisati vitaminske injekcije ili intravenske infuzije kod teških nedostataka. Neki vitamini dolaze i u obliku flastera koji se postavljaju na kožu. Da li se nedostatak vitamina može sprečiti?

Nedostak vitamina sse ugavnom može prevenirati, ali ponekad nastaje iz razloga na koje ne možete uticati - kao što su genetska stanja ili drugi nepromenljivi faktori. Mogu se pojaviti čak i uz uravnoteženu ishranu.

Najbolji način da ih sprečite je da jedete raznovrsne namirnice bogate vitaminima i drugim esencijalnim nutrijentima - kao što su povrće, voće i nemasni proteini. Drugi važan korak je da jednom godišnje posetite izabranog lekara. Redovni pregledi i analize krvi mogu otkriti vitaminske nedostatke pre nego što se pojave simptomi.