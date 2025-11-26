Kod žena srce je u proseku starije za četiri, a kod muškaraca čak za sedam godina

Slušaj vest

Besplatan onlajn kalkulator koji procenjuje "starost srca" pokazao je da većina odraslih ima srce starije od svojih stvarnih godina, otkriva novo američko istraživanje objavljeno u časopisu JAMA Cardiology.

Reč je o alatu zasnovanom na novoj formuli Američkog udruženja za srce, poznatoj kao PREVENT Risk Age Calculator, koja računa "godine srca" uzimajući u obzir faktore kao što su krvni pritisak, nivo šećera i holesterola u krvi, indeks telesne mase, navike u ishrani, fizička aktivnost i pušenje.

Istraživanje je obuhvatilo više od 14.000 osoba starosti od 30 do 79 godina koje nisu imale dijagnostikovane kardiovaskularne bolesti. Rezultati su pokazali da su žene prosečne starosti 51 godine imale srce staro 55 godina, dok su muškarci od 49 godina imali srce od skoro 57 godina.

Za razliku od tradicionalnih kalkulatora koji procenjuju rizik od infarkta u narednih 10 godina, novi alat taj rizik prevodi u "starost srca", kako bi ga ljudi lakše razumeli. Ipak, stručnjaci upozoravaju da bi se rezultati uvek trebalo tumačiti uz savet lekara, jer samo on može realno da proceni kardiovaskularni rizik i preporuči mere prevencije.

Kako faktori rizika ubrzavaju starenje srca?

Stručnjaci objašnjavaju da se srce stari brže kada su faktori rizika prisutni godinama. Povišen krvni pritisak, loš holesterol, dijabetes, gojaznost, nedostatak fizičke aktivnosti i pušenje ubrzavaju oštećenje krvnih sudova i slabe sposobnost srca da pumpa krv. Na taj način dolazi do ranijih znakova ateroskleroze, zadebljanja zidova arterija i smanjenog dotoka kiseonika do tkiva - procesa koji se inače dešavaju tek u poznijim godinama.

Loš holesterol (LDL) može da se taloži u zidovima arterija, sužava ih i povećava rizik od srčanog i moždanog udara. Foto: Shutterstock