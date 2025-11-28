DA LI STE ZNALI?

Hronični stres može ozbiljno da utiče na zdravlje i izgled kože

- Kada ste hronično pod stresom, telo aktivira hipotalamus-hipofizno-nadbubrežnu osu — naš unutrašnji sistem za odgovor na stres, što pokreće oslobađanje kortizola, hormona i neurotransmitera poput kateholamina i neuropetida poput supstance P, koja je neurotransmiter u nervnom sistemu - objasnila je dermatolog dr Hali Makdonald. Oslobađanje ovih medijatora stresa ima višestruke efekte i može povećati upalu i svrab, oštetiti kožnu barijeru i zarastanje rana, pa čak i potisnuti imunitet.

Simptomi na licu uzrokovani stresom

Ako imate problema sa kožom, evo najčešćih simpttoma koji su često uzrokovani stresom:

Akne: - Najčešća dermatološka manifestacija stresa koju vidim su akne izazvane stresom - rekao je Makdonald. Hormoni stresa poput kortizola povećavaju proizvodnju sebuma i upalu, što može pogoršati bubuljice i iritaciju.

Pogoršanja ekcema, psorijaze ili rozacee:

Otok ispod očiju: Povišen kortizol podstiče zadržavanje natrijuma i vode, a kada je to upareno sa poremećenim snom, može dovesti do otoka. - To je suptilan, ali veoma stvaran znak da telo, uključujući i kožu, oseća efekte stresa - objasnio je Makdonald. Tri najčešća tipa Tamni krugovi ispod očiju

- Tamni krugovi ispod očiju mogu biti znak nedostatka sna. Znamo da stres igra ulogu u poremećajima spavanja, tako da mi je važno da utvrdim da li dermatološko stanje, stres ili kombinacija ta dva uzrokuju promene u snu - rekla je Simons.

Tamni krugovi ispod očiju mogu biti znak nedostatka sna koji je usko povezan sa stresom Foto: Shutterstock

Tekstura

- Grublja tekstura kože može se pojaviti i zato što je koža pod stresom često reaktivnija na proizvode i promene u okruženju - rekla je dermatolog dr Loren Moj.

Gubitak ili proređivanje kose

- Još jedan znak koji tražimo je gubitak kose, a može se javiti nedeljama do meseci nakon velikog stresa - rekla je Makdonald. Pacijenti će mi reći da im kosa 'opada iz korena'.

Ovo može biti uzrokovano samim stresom, ali može biti izazvano i bolešću, operacijom, porođajem, nedostacima u ishrani ili hormonskim promenama.“ Moj se složila, dodajući da gubitak kose nije jedini način na koji kosa može reagovati. Stres može uticati na teksturu vaše kose, kao i na njenu gustinu“, rekla je.

Koža odražava stres i životne navike

Ako je vaša koža iznenada počela da reaguje na stres sa kojim se suočavate, prvo što treba da uradite jeste da se opustite. Koliko god je teško to izbeći, Makdonald je rekla da je važno da ne žurite sa primenom svakog „čudotvornog“ tretmana na već problematičnu kožu.

- Promene na koži povezane sa stresom su neverovatno česte, ali se mogu ispraviti, dodala je Makdonald. - Razumljivo je da pacijenti često posežu za brzim rešenjima ili brzo menjaju proizvode u nastojanju da stvari stave pod kontrolu. Nažalost, ovaj pristup često ima suprotan efekat. - Kada je kožna barijera već ugrožena, previše novih sastojaka ili agresivnih tretmana može dodatno pogoršati upalu i osetljivost - napomenula je.

Kada je kožna barijera već ugrožena, previše novih sastojaka ili agresivnih tretmana može dodatno pogoršati upalu i osetljivost Foto: Shutterstock

Umesto toga, ona koristi mnogo nežniji pristup. - Moj prvi korak je da pomognem pacijentima da se smire i obnove svoju kožnu barijeru. Preporučujem da se vratite osnovama poput nežnih sredstava za čišćenje, hidratantnih krema bez mirisa i mineralnih krema za sunčanje. Dosledna, pojednostavljena rutina čini mnogo više za stresiranu kožu nego stalno isprobavanje novih proizvoda.“

- Kada razgovaram o stresu sa pacijentima, često objašnjavam da je koža često odraz onoga što se dešava unutar tela. Podsećam ih da stres, san, ishrana i hormoni igraju ulogu u opštem zdravlju kože - rekao je Moj.

Dr Moj obično pacijentima postavlja pitanja o dnevnim rutinama, rasporedu spavanja, poslu i svim stresorima kojima su izloženi.

- Pomažem pacijentima da izgrade pravilni režim nege kože kako bi rešili svoje probleme sa kožom i razgovaram o važnosti doslednog rasporeda spavanja i zdrave ishrane i načina života. Cilj je uvek osnažiti pacijente da vide vezu između svog načina života i zdravlja kože, uz istovremeno pružanje vidljivih rešenja - naglasila je Moj.