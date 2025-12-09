Sve što bi trebalo da znate

Sve što bi trebalo da znate

Slušaj vest

Trigliceridisu vrsta masti koja se nalazi u krvi i igra ključnu ulogu u pružanju energije našem telu.

Iako su neophodni za normalno funkcionisanje, visoki nivoi triglicerida mogu povećati rizik od srčanih bolesti, moždanog udara, masne jetre, dijabetesa tipa 2 i drugih metaboličkih problema.

Šta su trigliceridi?

Trigliceridi su molekuli koji se sastoje od tri masne kiseline vezane za glicerin. Naše telo koristi trigliceride kao izvor energije, a višak se skladišti u masnom tkivu. Nakon obroka bogatog mastima i ugljenim hidratima, nivo triglicerida u krvi prirodno raste.

Normalne vrednosti

Jednostavan test krvi može otkriti da li su vaši trigliceridi u zdravom rasponu:

Normalno — manje od 150 miligrama po decilitru (mg/dl), ili manje od 1,7 milimola po litru (mmol/l)

Granično visok — 150 do 199 mg/dl (1,8 do 2,2 mmol/l)

Visoko — 200 do 499 mg/dl (2,3 do 5,6 mmol/l)

Veoma visoko — 500 mg/dl ili više (5,7 mmol/l ili više)

Vaš lekar će obično proveriti visoke trigliceride kao deo testa holesterola, koji se ponekad naziva lipidni panel ili lipidni profil. Moraćete da postite pre nego što se uzme krv za tačno merenje triglicerida.

Budući da povišeni trigliceridi ne izazivaju simptome, jedini način da ih kontrolišete jeste redovna analiza krvi. Optimalan nivo triglicerida je ispod 150 mg/dl, dok vrednosti preko 200 mg/dl nose značajan zdravstveni rizik.

Trigliceridi se određuju analizom uzorka krvi. Pre testiranja se obično preporučuje post u trajanju od 9–12 sati, kako bi rezultati bili precizniji. Takođe, važno je obavestiti lekara o svim lekovima i suplementima koji mogu uticati na nivo triglicerida Foto: Shutterstock

Zašto visoki trigliceridi predstavljaju rizik?

Povišeni trigliceridi često idu ruku pod ruku sa:

* Sniženim HDL (“dobrim”) holesterolom

(Ovi faktori povećavaju rizik od srčanih bolesti, ateroskleroze i pankreatitisa - upale pankreasa).

Koja je razlika između triglicerida i holesterola? Trigliceridi i holesterol su različite vrste lipida koje cirkulišu u vašoj krvi: * Trigliceridi skladište neiskorišćene kalorije i obezbeđuju vašem telu energiju.

* Holesterol se koristi za izgradnju ćelija i određenih hormona.

Faktori koji utiču na trigliceride

* Ishrana bogata šećerom i rafinisanim ugljenim hidratima

* Prekomerna telesna težina

* Nedostatak fizičke aktivnosti

* Prekomerna konzumacija alkohola

* Genetska predispozicija

Ponekad su visoki trigliceridi neželjeni efekat uzimanja određenih lekova, kao što su:

* Diuretici

* Estrogen i progestin

* Retinoidi

* Steroidi

* Beta blokatori

* Neki imunosupresori

* Neki lekovi za HIV

Svaki put kada unesemo više kalorija nego što potrošimo, telo taj višak pretvara u trigliceride i skladišti ih u masnim ćelijama. Oni su poput baterije pune energije - korisni kada su u ravnoteži, ali opasni kada ih ima previše. Povišen nivo triglicerida često prolazi neprimećeno, jer ne izaziva simptome, ali može da ošteti krvne sudove i poveća rizik od ateroskleroze.

Kako sniziti trigliceride?

* Prilagodite ishranu: više voća, povrća, integralnih žitarica, ribe i zdravih masti (maslinovo ulje, orašasti plodovi).

* Redovno vežbajte: minimum 150 minuta umerenog aerobnog treninga nedeljno.

* Smanjite unos šećera i alkohola.

* Održavajte zdravu telesnu težinu.

* Redovno kontrolišite nivo triglicerida.

Orašasti plodovi - bademi i orasi mogu da smanje trigliceride za čak 10-20 odsto ako ih redovno unosite Foto: Shutterstock

Ako vam lekar prepiše lekove za snižavanje triglicerida, uzimajte ih kako je propisano. I zapamtite značaj promena u zdravom načinu života koje ste napravili. Lekovi mogu pomoći — ali i način života je važan.

Zaključak