HIV je virus koji napada imuni sistem i može dovesti do bolesti side

Testiranje na HIV je jedini način da se utvrdi da li je neko zaražen HIV-om, uzročnikom AIDS -a i trebalo bi da bude sastavni deo brige o zdravlju svakog pojedinca, a posebno onih koji se rizično ponašaju. Gde god da ga radite testiranje na HIV, hepatitis B i C i sifilis – potpuno je besplatno i anonimno. Nisu potrebni ni lična karta, ni zdravstvena knjižica, niti uput lekara.

Rano otkrivanje HIV infekcije omogućuje pravovremeno započinjanje lečenja i očuvan kvalitet života osoba inficiranih HIV-om, zaštitu drugih osoba kao i, u slučaju trudnoće, sprečavanje prenošenja HIV-a sa majke na bebu.

Takođe, pravovremeno savetovanje i testiranje na HIV omogućava osobama koje nisu inficirane HIV-om da tokom poverljivog razgovora sa kvalifikovanim savetnikom sagledaju i procene sopstvene rizike, tj. sopstveno rizično ponašanje i faktore koji tome doprinose, i da nauče kako da primene mere zaštite od HIV infekcije i drugih krvlju i seksualno prenosivih infekcija (SPI).

Od strane Mreže zemalja sa niskom prevalencijom HIV infekcije u Evropi, od 2013. godine se organizuje akcija pod nazivom „Evropska nedelja testiranja“, koja se organizuje i na teritoriji Republike Srbije i prethodi obeležavanju 1. decembra, Svetskog dana borbe protiv HIV i AIDS-a.

Evropska nedelja testiranja na HIV i hepatitise je međunarodna evropska kampanja koja se održava dva puta godišnje, a čiji je cilj da pozove evropsku zajednicu da se ujedini na nedelju dana u maju i novembru, kako bi što više ljudi postalo svesno sopstvenih rizika, da su svesni svog statusa na HIV i/ili hepatitise B i C i da znaju da postoji efikasno lečenje.

Prilikom testiranja klijentima se pruža mogućnost da postave pitanja i dobiju savet, a mogu dobiti i druge usluge podrške (psihološke, logističke..).

U današnje vreme postoji efikasna terepija za lečenje HIV infekcije, hepatitisa i drugih SPI, a studije pokazaju da ljudi koji se testiraju i kod kojih se rano otkrije infekcija imaju bolje zdravstvene rezultate nego oni koji odlažu testiranje (i započinjanje terapije).

U Evropi — i to u “razvijenim” delovima — više od polovine novodijagnostikovanih HIV‑om saznaju za infekciju tek kad je bolest već u uznapredovaloj fazi. To znači da i dalje ne uspevamo dovoljno rano da otkrijemo i lečimo HIV

Takođe, značajno je da organizacije civilnog društva, koje rade sa ključnim populacijama koje su u riziku od HIV-a i drugih SPI, razumeju njihove potrebe i obezbede paket usluga u svojim okvirima delatnosti i u skladu sa potrebama klijenata i, ukoliko su u mogućnosti, upućuju ih dalje na lečenje i negu. Bitno je i deljenje informacija kao i edukacija radi osnaživanja i sticanja znanja u cilju borbe protiv dezinformacija i stigme.

Psihička podrška osobama sa HIV‑om ključna je za očuvanje mentalnog zdravlja i kvalitet života. Foto: Shutterstock

U nedelji od 17. do 24. novembra 2025. godine širom Evrope obeležena je Evropska nedelja testiranja na HIV, hepatitis B i hepatitis C.

Hepatitis B i C su česti među osobama koje su u riziku i među onima koji žive sa HIV-om, jer se ovi virusi prenose istim putevima zaražavanja kako se prenosi i HIV – najčešće putem injektiranja droga i seksualnog odnosa bez kondoma.

I ove godine, Institut za javno zdravlje Vojvodine (IZJZV) se pridružio kampanji obeležavanja Evropske nedelje testiranja kroz kontinuirano pružanje usluga savetovanja i testiranja u zajednici.

U sklopu akcije obeležavanja ovog značajnog datuma, predstavnici IZJZV će u saradnji sa predstavnicima organizacija civilnog društva (Udruženje Prevent, Novi Sad; Razvojni centar preventivnih međusektorskih usluga “PRIMUS”, Šabac; Omladina Jazas, Novi Sad; Udruženje Crvena linija, Novi Sad) kao i Zavodom za zdravstvenu zaštitu studenata sprovoditi savetovanje i besplatno testiranje na HIV, hepatitis B, hepatitis C i sifilis na više lokacija u gradu.

Hepatitis B i C su česti među osobama koje su u riziku i među onima koji žive sa HIV-om Foto: Shutterstock

Ključne poruke ljudima kojima je potrebno testiranje:

* Bolje da saznate svoj HIV status što je pre moguće jer danas, ljudi koji žive sa HIV-om, kada se sa lečenjem započne ranije, mogu da žive kvalitetno sa dugim životnim vekom

* Napredak u lečenju HIV-a znači da osoba kod koje je dijagnostikovana HIV infekcija rano, može dugo živeti zdravo.

* Bolje je da što pre saznate svoj hepatitis B status, jer danas osobe sa hepatitisom B mogu da žive dobro sa dugim životnim vekom kada se sa lečenjem započne ranije, a osobe sa hepatitisom C se mogu izlečiti

* Poznavanjem sopstvenog statusa može se pomoći u sprečavanju prenošenja virusa na druge osobe.

* Napredak u lečenju hepatitisa C znači da je lek sada dostupan.

* Lečenjem hepatitisa se sprečava nastajanje ciroze jetre i hepatocelularnog karcinoma.

* Vakcina protiv hepatitisa B postoji i dostupna je svima.

Podaci registra za HIV/AIDS Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd pokazuju da se svake godine najveći broj inficiranih osoba registruje u Beogradu. Takođe, znatan procenat inficiranih osoba sazna za infekciju u odmakloj fazi, što kao posledicu ima veći rizik za obolevanje od AIDS-a i umiranje.

Ko bi trebalo da se testira na HIV?

U pogledu toga ko treba da se testira na HIV, ključne populacije sa većim rizikom u Evropi variraju od zemlje do zemlje, ali uopšteno uključuju:

* Muškarce koji imaju (povremeno ili isključivo) seks sa muškarcima

* Injektirajuće korisnike droga

* Seksualne radnike/radnice

* Migrante (uključujući osobe poreklom iz zemalja sa visokom prevalencijom) i mobilne populacije

* Transrodne osobe

* Osobe na izdržavanju zatvorskih sankcija

Ko bi trebalo da se testira na na hepatitise?

Ključne populacije sa povećanim rizikom od zaražavanja virusnim hepatitisima su iste kao i kod HIV-a. Osim njih, u grupe sa povećanim rizikom spadaju i:

* Osobe na dugotrajnoj hemodijalizi

* Osobe koje su primale krv, krvne proizvode ili organe u periodu pre nego što je skrining na hepatitis C bio dostupan

* Zdravstveni radnici

Terapija HIV infekcije u Srbiji je savremena, besplatna i dostupna svim pacijentima.

Gde se možete testirati?

Testiranje može da se obavi u institutima za javno zdravlje, na primer Gradski zavod za javno zdravlje Beograd ili Institut za javno zdravlje Vojvodine, u infektivnim klinikama, u privatnim laboratorijama, a test se može uraditi i u nekim udruženjima. Takođe, možete da se obratite i svom lekaru opšte prakse, koji će vas uputiti na odgovarajuću ustanovu.

Testiranje u Beogradu Povodom Svetskog dana borbe protiv HIV/AIDS, ove godine svi zainteresovani građani mogu besplatno da se savetuju i testiraju na HIV, u ponedeljak 1. decembra, u Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd, Bulevar despota Stefana 54, na IV spratu nove zgrade, u periodu od 8-17 časova.

Počev od 2012. godine najveći broj novodijagnostikovanih infekcija je rezultat prenosa seksualnim putem.

Procenjuje se da između 500 i 1.200 osoba u Srbiji ne zna da je inficirano. U cilju eliminacije HIV infekcije kao javnozdravstvenog problema, potrebno je da u svakoj zemlji do 2025. godine ostvari cilji da se infekcija otkrije kod 95% procenjenog broja osoba koje žive sa HIV-om, obezbedi lečenje za 95% pacijenata sa HIV infekcijom i postigne nedetektibilna virusna aktivnost kod 95% lečenih.

Ako rizik nije mogao da se spreči, od izuzetnog značaja je što pre proveriti svoj HIV status. Zato još jednom ističemo značaj testiranja na HIV, koje uvek treba da bude praćeno savetovanjem.