Lekovi, uključujući antibiotike i antidepresive, mogu narušiti ravnotežu crevnog mikrobioma i dugoročno uticati na zdravlje creva

Opšte je poznato da antibiotici narušavaju zdravlje creva ubijajući „dobre“ i „loše“ bakterije u digestivnom traktu. Sada naučnici istražuju i da li drugi uobičajeni lekovi mogu da ometaju trilione mikroba koji čine crevni mikrobiom – što dovodi do promena koje traju dugo nakon prestanka uzimanja lekova.

- Ovo je bio skriveni problem - kaže dr Martin Dž. Blejzer, direktor Centra za naprednu biotehnologiju i medicinu na Univerzitetu Rutgers u Piskataweju, Nju Džerzi, kao i njegov šef odeljenja za ljudski mikrobiom.

Dve nedavne studije imaju za cilj da bolje identifikuju lekove koji utiču na crevni mikrobiom i objasne njihove efekte.

Ova vrsta istraživanja je ključna jer je napredan mikrobiom od vitalnog značaja za ljudsko zdravlje. Crevni mikrobi ne samo da pomažu u varenju hrane, već obavljaju i druge vitalne funkcije, poput treniranja imunog sistema i stvaranja vitamina, napominje dr Blejzer.

Antidepresivi, beta-blokatori i drugi lekovi mogu uticati na crevni mikrobiom

U prvoj studiji, objavljenoj u časopisu mSystems, istraživači su analizirali uzorke stolice i informacije o lekovima na recept od više od 2.500 ljudi koji su učestvovali u mikrobiomskoj kohorti Estonske biobanke.

Istraživači su otkrili da su mnogi lekovi povezani sa primetnim promenama u crevnom mikrobiomu, a uticaj je često trajao dugo nakon što su ljudi prestali da uzimaju lekove.

Studija je identifikovala nekoliko vrsta lekova koji mogu promeniti crevni mikrobiom, uključujući:

Antibiotike

Antidepresive

Antipsihotike

Beta-blokatore (koriste se za snižavanje krvnog pritiska i srčanog ritma)

Inhibitore protonske pumpe (koriste se za smanjenje proizvodnje želudačne kiseline, kao kod refluksa)

Benzodiazepine (sedativni lekovi) Naučnici pokušavaju da predvide ovaj uticaj

U drugoj studiji, objavljenoj u časopisu Cell, istraživači su izložili uzorke ljudske stolice više od 700 lekova koji se koriste za lečenje oko 5.000 stanja, kako bi utvrdili kakav efekat bi mogli imati.

Istraživači su otkrili da je 141 lek promenio mikrobiom, i čak su i kratkoročni tretmani stvorili trajne promene. Neki lekovi su potpuno uništili određene korisne mikrobe.

Iako je crevni mikrobiom složen i jedinstven za svaku osobu, istraživači su kreirali kompjuterski model za predviđanje potencijalnog uticaja lekova na crevne bakterije.

Ovaj okvir može pomoći lekarima u budućnosti da istraže potencijalne neželjene efekte lekova i njihov uticaj na crevni mikrobiom.

Da li promene u zdravlju creva mogu naštetiti opštem zdravlju?

- Crevni mikrobiom može imati ogromnu ulogu u našem celokupnom zdravlju - kaže dr Sumona Batačarja, gastroenterolog i vanredni profesor medicine na GW Medical Faculty Associates u Vašingtonu.

Stoga je logično da promene u crevnom mikrobiomu mogu imati značajne posledice. - Lekovi su svi hemikalije i deluju protiv ćelija, inhibirajući njihovo razmnožavanje, a ponekad ih i ubijajući - kaže Blejzer. Ali nisu sve bakterijske ćelije podjednako podložne bilo kom agensu. Neke su podložnije; neke su otpornije.“

Na primer, kada neko uzima antibiotik, populacije osetljivih bakterija se smanjuju – što omogućava bakterijama koje su otporne da se razmnožavaju. - Ovo menja sastav i ravnotežu“ crevnog mikrobioma - kaže Blejzer.

- Sa ovim velikim promenama, zdravstvene brige su prikladne - dodaje on.

Pored uticaja na varenje i redovnost creva, značajne promene mikrobioma mogu povećati rizik od bolesti poput dijabetesa tip 2, gojaznosti i raka, navodi Blejzer. „Jedna dobro poznata veza je između karakteristika mikrobioma i rizika od raka debelog creva, ali se i druge veze proučavaju i stalno se otkrivaju nove - kaže dr Aditija Srnivasan, gastroenterolog u bolnici Lenoks Hil u Nortvelu u Njujorku.

Znaci da vam je crevni mikrobiom neuravnotežen

- Teško je reći da li je neki simptom direktna posledica promena u mikrobiomu izazvanih lekovima - kaže dr Srnivasan. Ali generalno, gastrointestinalni problemi, od dijareje do nadimanja, verovatno imaju neke veze sa tim - kaže on.

Blejzer ističe da trenutno ne postoje dobri testovi za procenu ravnoteže mikrobioma, što lekarima otežava da utvrde kada je mikrobiom poremećen.

Kako smanjiti rizik od poremećaja crevnog mikrobioma lekovima

Batačarja naglašava da je važno uzimati lekove kako je propisano. Ali ako ste zabrinuti za zdravlje creva, Blejzer preporučuje da pitate svog lekara da li vam je zaista potreban određeni lek ili možete proći sa manjom dozom ili kraćim trajanjem.

Nema jakih dokaza da probiotici zaista obogaćuju crevni mikrobiom, pa lekari oprezno preporučuju njihovu upotrebu Foto: Shutterstock

Lekari su oprezni prema opštim preporukama za probiotike kao način zamene mikroba koje lekovi mogu uništiti – i to ne samo zato što je industrija suplemenata uglavnom neregulisana. - Nema jakih dokaza koji bi pokazali da probiotici zaista diverzifikuju crevni mikrobiom - kaže Batačarja.

Umesto toga, ona preporučuje raznovrsnu, zdravu ishranu koja uključuje voće, povrće i jogurt. - Sve to može pomoći u obogaćivanju crevnog mikrobioma - dodaje ona.

Srnivasan preporučuje dodavanje fermentisane hrane poput kombuhe i kimčija u ishranu. - One mogu imati i dodatne koristi - kaže on.

Ako imate problema sa zdravljem creva, važno je da posetite lekara radi procene. Neobjašnjiv gubitak težine, kontinuirani refluks kiseline, stalno nadimanje, promene u pražnjenju creva ili krv u stolici treba brzo proveriti, kaže Srnivasan.