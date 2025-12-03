Slušaj vest

Ako patite od bolova ili imate simptome gripa, verovatno ćete posegnuti za paracetamolom. Ovaj lek protiv bolova se često hvali zbog svoje sposobnosti da ublaži razne tegobe i jedan je od najtraženijih lekova koji se mogu kupiti bez recepta.

Ko bi trebalo da potraži savet pre uzimanja paracetamola? Ljudi koji uzimaju određene lekove

Ljudi sa oboljenjem jetre ili bubrega

Oni koji redovno piju više od maksimalne preporučene količine alkohola (14 jedinica nedeljno)

Osobe težine manje od 50 kg - njima može biti potrebna niža doza

Svako ko je ikada imao alergijsku reakciju na paracetamol ili bilo koji drugi lek

Paracetamol je uobičajeni lek protiv bolova koji se koristi za ublažavanje bolova i snižavanje temperature. Možete ga kupiti u apoteci bez recepta, a ako imate dugotrajne bolove, postoje tablete od 1000 mg.

Dostupan je u obliku tableta, kapsula, sirupa, prahova koji se mešaju sa vodom ili supozitorija. Paracetamol se često kombinuje sa drugim lekovima protiv bolova ili lekovima protiv mučnine i nalazi se u mnogim preparatima za prehladu i grip.

Bezbedno je uzimati paracetamol sa drugim lekovima protiv bolova koji ne sadrže paracetamol Foto: Shutterstock

Paracetamol i drugi lekovi

Paracetamol je generalno bezbedan sa većinom lekova na recept i antibiotika, ali postoje izuzeci.

Ako uzimate varfarin (lek koji sprečava zgrušavanje krvi) ili lekove za epilepsiju ili tuberkulozu, preporučuje se da se konsultujete sa lekarom pre uzimanja paracetamola.

Bezbedno je uzimati paracetamol sa drugim lekovima protiv bolova koji ne sadrže paracetamol , kao što su ibuprofen, aspirin ili kodein.

, kao što su ibuprofen, aspirin ili kodein. Ne uzimajte paracetamol zajedno sa lekovima koji takođe sadrže paracetamol jer postoji rizik od predoziranja, navodi Nacionalna zdravstvena služba (NHS).

Odrasli obično mogu uzimati jednu do dve tablete od 500 mg četiri puta dnevno, sa najmanje četiri sata između doza. Ne preporučuje se uzimanje više od osam tableta u jednom danu.

Odrasli obično mogu uzimati jednu do dve tablete od 500 mg četiri puta dnevno, sa najmanje četiri sata između doza. Foto: Shutterstock

Posledice dugotrajne upotrebe

Iako je paracetamol bezbedan u većini slučajeva, nedavno istraživanje Univerziteta u Notingemu upozorava na moguće rizike kod dugotrajne upotrebe. Studija objavljena prošlog novembra otkrila je da ponovljene doze kod starijih osoba mogu povećati rizik od srčanih problema, kao i gastrointestinalnih i bubrežnih smetnji.

Naučnici su analizirali medicinske kartone 180.483 osobe starije od 65 godina koje su uzimale paracetamol i uporedili ih sa 402.478 osoba istih godina koje ga nisu koristile. Rezultati su pokazali da dugotrajna upotreba paracetamola može značajno povećati rizik od srčane insuficijencije, visokog krvnog pritiska, čira na želucu i hronične bolesti bubrega. Nakon analize, naučnici su upozorili na potrebu da se „pažljivo preispita“ propisivanje paracetamola kao glavnog leka za dugotrajne bolove.

- Iako su potrebna dalja istraživanja kako bi se potvrdili naši nalazi, s obzirom na minimalni efekat paracetamola u ublažavanju bola, njegovu upotrebu kao leka protiv bolova prve linije za dugotrajna stanja poput osteoartritisa kod starijih osoba treba pažljivo razmotriti“, rekla je profesorka Veija Žang, glavna autorka studije.

Za više informacija o paracetamolu, konsultujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.