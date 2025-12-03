Ljudi koji su fizički spremniji i bolje se nose sa stresom obično imaju veću varijabilnost srčanog ritma

Poslednjih godina sve češće se govori o varijabilnosti srčanog ritma (HRV), parametru koji meri promene u vremenu između dva otkucaja srca. Naizgled minimalne, ove razlike traju svega nekoliko milisekundi i ne mogu se otkriti bez specijalizovanih uređaja, ali upravo one otkrivaju mnogo o stanju našeg srca i nervnog sistema.

Kako objašnjava profesor Kristofer P. Kenon, kardiolog i glavni urednik Harvard Heart Lettera, HRV predstavlja meru sposobnosti srca da se prilagođava promenama koje se stalno dešavaju u organizmu.

- Mnogi moji pacijenti me pitaju o varijabilnosti srčanog ritma, jer je to još jedan od parametara koji se može pratiti pametnim satom. Iako bi se moglo pomisliti da je najbolji znak zdravlja srca kada ono kuca ravnomerno i ujednačeno, zapravo je suprotno - veća varijabilnost između otkucaja povezana je s boljim zdravljem srca, jer pokazuje da se ono brzo i suptilno prilagođava promenama u telu - objašnjava dr Kenon.

Pratite li svoj srčani ritam? Puls preko 80 otkucaja u minuti u mirovanju koji traje duže vreme smatra se dodatnim faktorom rizika za razvoj kardiovaskularnih bolesti.

Iako potiče iz aktivnosti srca, HRV zapravo odražava rad autonomnog nervnog sistema, koji automatski upravlja funkcijama poput disanja, varenja i otkucaja srca. Ovaj sistem ima dva suprotstavljena dela: simpatički, koji reaguje na stres (poznat kao "bori se ili beži"), i parasimpatički, koji omogućava opuštanje i oporavak. Njihov stalni balans i međusobno "povlačenje konopca" stvaraju promene u brzini srčanog ritma.

Izmerite sami

Pametni satovi danas automatski mere HRV, najčešće tokom sna, jer su tada rezultati najpouzdaniji, odnosno nisu pod uticajem fizičke aktivnosti, emocija ili spoljašnjih faktora. Vrednosti se prikazuju u aplikaciji za praćenje zdravlja, najčešće kao prosečne vrednosti za određeni period, od jednog sata do čitave godine.

Prosečne varijabilnosti srčanog ritma Varijabilnost srčanog ritma izražava se u milisekundama (ms) i pokazuje prosečnu razliku u vremenu između dva uzastopna otkucaja srca. Merenje se obično zasniva na matematičkim modelima (kao što su SDNN ili RMSSD), ali pametni satovi te podatke prikazuju jednostavno, kao prosečnu vrednost HRV-a: * kod zdravih odraslih osoba: između 50 i 100 ms * kod sportista: često 100-180 ms * ispod 40 ms može ukazivati na stres, iscrpljenost ili neko oboljenje Važno je da svaka osoba ima svoj "lični“ opseg". Zato se HRV ne tumači po jednoj vrednosti, već prema promenama u odnosu na sopstveni prosek.

- Ljudi koji su fizički spremniji i bolje se nose sa stresom obično imaju veću varijabilnost srčanog ritma. Nasuprot tome, niža HRV vrednost javlja se kod osoba koje su iscrpljene, pod stresom ili imaju neko hronično oboljenje, a ujedno je povezana i s većim rizikom od kardiovaskularnih bolesti - navodi dr Kenon.

Šta utiče na varijabilnost?

Ipak, precizne granice "visokog" i "niskog" HRV-a ne postoje, jer na ovaj parametar utiču brojni faktori, od godina i fizičke kondicije, preko genetike i medicinske istorije, do načina života. Zbog toga profesionalna kardiološka udruženja još uvek nisu uspostavila zvanične preporuke u vezi s praćenjem HRV-a.