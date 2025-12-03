devojka leži na sofi i duva nos ispred nje su lekovi i toplomer

Kada ste prehlađeni, sve što želite je da se dobro naspavate, ali možda baš kada bi trebalo da spavate, osećate kao da se simptomi prehlade pogoršavaju. To može biti posledica nekoliko faktora.

Imuni sistem je aktivniji noću

Simptomi prehlade mogu se pogoršati kada pokušavate da spavate jer je vaš imuni sistem aktivniji noću.

Vaš cirkadijalni ritam (unutrašnji sat vašeg tela) signalizira ćelijama vašeg imunog sistema da postanu aktivnije noću. Imune ćelije se bore protiv infekcije izazivajući upalu u vašem telu. Povećana upala doprinosi simptomima prehlade, uključujući kašalj i zapušen nos. Imune ćelije koje pokreću upalu obično dostižu vrhunac tokom ranih noćnih sati, baš kada idete na spavanje.

Nivo kortizola obično pada

Pored uticaja na funkciju vašeg imunog sistema, vaš cirkadijalni ritam reguliše nivoe hormona, uključujući kortizol, koji varira tokom dana. Kortizol, poznat kao hormon stresa, reguliše reakciju vašeg tela na stres. Njegovi nivoi se smanjuju noću, pomažući telu da se opusti.

Ali kortizol takođe pomaže u smanjenju upale, a niži nivoi mogu dovesti do povećane upale u telu, što pogoršava simptome prehlade. Niži nivoi kortizola takođe mogu izazvati porast temperature noću, što doprinosi nelagodnosti i teškoćama pri spavanju.

Kortizol, poznat kao hormon stresa, reguliše reakciju vašeg tela na stres Foto: staras/Shutterstock

Sluz se može nakupljati dok ležite

Vaš položaj tokom spavanja takođe utiče na simptome prehlade. Kada legnete, sluz i sekret iz sinusa mogu se nakupljati u zadnjem delu grla, što može pogoršati kašalj i doprineti bolovima u sinusima i glavoboljama. Da biste bolje spavali i smanjili kašalj, spavajte sa više jastuka kako biste podigli glavu.

Imate manje ometača

Možda ste svesniji simptoma prehlade noću jer vas ne ometaju svakodnevni zadaci i aktivnosti. Groznica može otežati spavanje, pa je normalno da ležite budni i razmišljate o svojoj nelagodnosti. Neka istraživanja pokazuju da obraćanje pažnje na simptome poput bola i nelagodnosti može ih zapravo pogoršati.

Kontrolisanje simptoma prehlade

Mnogi kućni preparati mogu pomoći u poboljšanju simptoma prehlade ili mogu skratiti trajanje obične prehlade:

Grguljanje slanom vodom može smanjiti simptome prehlade i pomoći u sprečavanju budućih infekcija.

Razređivanje sluzi i smanjenje kašlja.

Korišćenje sredstava za ispiranje nosa može ublažiti zapušenost i bol u grlu.

Odmarajte se što je više moguće.

Udisanje pare tokom tuširanja ili korišćenje ovlaživača vazduha može omekšati sluz i smanjiti kašalj.

Pijte puno vode da biste ostali hidrirani i smanjili kašalj.

Suplementi vitamina C mogu pomoći u smanjenju ili skraćivanju simptoma prehlade.

Med može umiriti kašalj i ima antimikrobna svojstva. Ne davati med odojčadi mlađoj od 12 meseci.

Cink može skratiti trajanje prehlade ako se uzme u roku od 24 sata od pojave simptoma.

Suplementi vitamina C mogu pomoći u smanjenju ili skraćivanju simptoma prehlade Foto: Shutterstock

Mnogi lekovi bez recepta mogu smanjiti simptome prehlade i pomoći u boljem snu:

Lekovi protiv bolova ublažavaju simptome poput groznice i glavobolje.

Lekovi protiv kašlja mogu suzbiti kašalj noću.

Ekspektoransi pomažu kod vlažnog kašlja.

Dekongestivi smanjuju zapušenost nosa.

Pastile za grlo ili kapi mogu umiriti bol i kašalj. Kada potražiti medicinsku pomoć?

Većina ljudi može bezbedno da leči prehladu kod kuće. Obratite se lekaru ako se pojave:

problemi sa disanjem

bol u grudima

vrtoglavica ili nesvestica

zbunjenost

nekontrolisan bol ili povraćanje

Simptomi prehlade mogu trajati i do 14 dana. Ako traju duže od dve nedelje, obavezno se konsultujte sa lekarom.