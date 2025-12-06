Slušaj vest

Nikl je svuda oko nas i jedan je od najčešćih uzroka alergijskogkontaktnog dermatitisa. Imuni sistem nekih ljudi pogrešno ga prepoznaje kao štetan, što izaziva neprijatne reakcije na koži koje se mogu pojaviti satima ili danima nakon izlaganja.

Iako se često misli da je kriv samo jeftin nakit, nikl se skriva i u svakodnevnim predmetima poput novčića, ključeva, okvira za naočare, rajsferšlusa na farmerkama, pa čak i u mobilnim telefonima i laptopovima. Reakcije se najčešće javljaju na mestima direktnog kontakta, poput ušnih resica, zglobova ili stomaka, ali u težim slučajevima mogu zahvatiti i druge delove tela.

Simptomi alergije

Simptomi alergije na nikl variraju od blagih do veoma bolnih i mogu značajno da naruše kvalitet života. Najčešće uključuju intenzivan svrab, crvenilo, upalu kože, suva ili ljuskava područja, pa čak i osip s plikovima koji mogu formirati kraste.

Reakcije se obično javljaju 12-48 sati nakon kontakta i mogu trajati dve do četiri nedelje, a stalno češanje ili iritacija mogu da dovedu do sekundarnih bakterijskih infekcija. Alergija se može razviti u bilo kom uzrastu i obično traje doživotno.

Dijagnoza počinje razgovorom i pregledom, dok je zlatni standard test na malu količinu alergena, gde se flaster sa alergenom drži 48 sati, a lekar potom procenjuje reakciju. Žene su podložnije ovoj alergiji zbog češćeg nošenja nakita i bušenja ušiju, ali povećana osetljivost postoji i kod muškaraca.

Najčešći simptomi uključuju intenzivan svrab, crvenilo i upalu kože Foto: Shutterstock

Određena zanimanja, poput frizera, blagajnika i radnika u metalnoj industriji, takođe nose veći rizik, a genetika igra značajnu ulogu.

Trebalo bi biti oprezan i s posuđem od nerđajućeg čelika pri kuvanju kisele hrane, jer kiseline mogu da oslobode nikl u hranu. Osobe sa teškom osetljivošću mogu da razviju i sistemsku alergiju na nikl, gde unošenje hrane bogate niklom, kao što su ovas, orašasti plodovi, soja, mahunarke, kakao, tamna čokolada i spanać, izaziva glavobolje, umor, mučninu i gastrointestinalne tegobe. Ishrana sa niskim sadržajem nikla može da pomogne, ali samo pod stručnim nadzorom.

Kako pomoći sebi i sprečiti reakcije

Upravljanje alergijom na nikl zasniva se na izbegavanju kontakta sa predmetima koji ga sadrže. Preporučuje se nošenje hipoalergenskog nakita od hirurškog čelika, titanijuma, platine ili 18-karatnog zlata, dok bi bižuteriju nepoznatog sastava trebalo izbegavati. Ako je kontakt sa metalom neizbežan, mogu da pomognu barijere poput rukavica, sloja tkanine ili providnog laka za nokte.

Važno je proveravati sastojke proizvoda, jer se nikl može skrivati i u neočekivanim predmetima Foto: Shutterstock

Za ublažavanje simptoma lekari često prepisuju kortikosteroidne kreme protiv upale i svraba, a redovna upotreba hidratantnih losiona pomaže obnavljanju zaštitne barijere kože. Kućni testovi za nikl, koji menjaju boju u ružičastu, korisni su za proveru nakita, okvira za naočare i alata pre kontakta sa kožom (nažalost, nema ih kod nas).

Iako lek za alergiju na nikl ne postoji, kombinacija izbegavanja okidača, pravilne nege kože i blagovremene medicinske intervencije omogućava većini pacijenata normalan život. Važno je proveravati sastojke proizvoda jer se nikl može skrivati i u neočekivanim predmetima poput elektronskih cigareta, baterija i kozmetike, a prevencija ostaje najbolji lek.