Najbezbednije je prati se rukama ili mekom, čistom krpom

Kupanje uz mirisne gelove i omiljeni sunđer mnogima je svakodnevni ritual, ali upravo taj predmet koji povezujemo s čistoćom može da skriva opasnost. Sunđeri i prirodne lufe lako postaju stanište bakterija i gljivica, upozorava dr Širin Furtado, dermatolog iz bolnice Aster CMI u Bangaloru (Indija).

- Zadržavaju vlagu, sapun i odumrle ćelije kože, što stvara idealne uslove za razmnožavanje mikroorganizama, naročito u vlažnim kupatilima. Takvi sunđeri mogu da izazovu iritacije, sitne infekcije ili akne po telu, posebno ako se koriste bez redovnog čišćenja - objašnjava dr Furtado.

Prirodne lufe brzo propadaju (mogu da "pokvare" već za nekoliko dana), dok plastični sunđeri mogu da traju nešto duže, ali samo ako se pravilno održavaju. Dermatolog savetuje da se posle svakog tuširanja sunđer ispere, iscedi i osuši na mestu gde struji vazduh, a da se zameni najkasnije posle 3-4 nedelje, plastični posle osam. Ako primetite promenu boje, miris ili hrapavu površinu, vreme je za novi.

- Sunđeri su korisni samo ako su čisti. Bakterije mogu da prežive i nekoliko nedelja na vlažnim površinama, pa higijena mora da bude redovna. Jednom nedeljno ih treba potopiti u vruću vodu sa malo sirćeta ili antibakterijskog rastvora, a prirodne lufe mogu se i kratko prokuvati - ističe dr Furtado.

Kad je koža posebno osetljiva

Kod osetljive kože preporučuje blagu rutinu - pranje rukama ili mekom, čistom krpom, uz mlaku vodu i nežan sapun. Posebnu pažnju, dodaje, trebalo bi posvetiti delovima tela koji se više znoje, poput pazuha, prepona i stopala, dok telo posle tuširanja uvek treba dobro obrisati čistim peškirom.