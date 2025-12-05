Ako ne možete odmah da promenite svoju naviku, koristite tanak jastuk ili ga potpuno izbacite

Buđenje s pulsirajućom glavoboljom koja popušta tek nakon nekoliko sati nije retkost. Uzroci mogu da budu stres, dehidracija ili manjak sna, ali, kako upozorava dr Sanjaj Mančanda, načelnik Odeljenja za medicinu spavanja bolnice Sir Ganga Ram u Nju Delhiju, često je problem u samom položaju tela tokom noći.

- Kod pojedinih ljudi glavobolja može da bude posledica slip apneje, poremećaja disanja tokom sna, pri kojem dolazi do prekida disanja i smanjenog dotoka kiseonika - objašnjava dr Mančanda. Osoba se tada budi umorna, s pritiskom u glavi i osećajem iscrpljenosti.

Zašto je najgore za kičmu?

Ako se spava na stomaku, glava mora da se okreće u stranu da bi se disalo. Takav položaj stvara neprirodan ugao u vratu, pomera kičmu i napreže mišiće, što s vremenom dovodi do bola u vratu, ramenima i glavi. Nepravilno poravnanje tela ograničava i protok krvi, pa se javlja osećaj zategnutosti i pritiska u predelu potiljka, navodi doktor.

Duže okretanje glave u stranu dovodi do bola u vratu, ramenima i glavi Foto: Shutterstock

Kada sinusi postanu problem

Određene poze mogu da pogoršaju i sinusne glavobolje. Kada se spava potpuno ravno, sinusi se teže drenira­ju, naročito kod onih koji već imaju zapušen nos. Tako se stvara dodatni pritisak u čelu i slepoočnicama.

Saveti za miran san Najbolje se spava kada je telo u prirodnom, opuštenom položaju i kada su vrat i kičma u ravni. Idealna temperatura sobe je između 18 i 21 stepeni, a umerena vlažnost sprečava isušivanje sluzokože i napetost mišića. Pre odlaska u krevet izbegavajte obilne obroke, alkohol i svetlost ekrana, jer sve to remeti ritam spavanja utiče i na jutarnje buđenje.

- Ni uslovi u sobi nisu zanemarljivi. Previsoka ili preniska temperatura i suv vazduh remete san, napinju mišiće i isušuju sluzokožu, što povećava rizik od sinusnih bolova - upozorva doktor.

Kako sprečiti bolove?

Ako ne možete odmah da promenite svoju naviku, koristite tanak jastuk ili ga potpuno izbacite da biste smanjili napetost u vratu, savetuje dr Mančanda. Optimalna temperatura i dovoljna vlažnost u sobi pomažu telu da se opusti i odmori.

Što viši jastuk, to veće opteraćenje za vratni deo kičme Foto: Shutterstock