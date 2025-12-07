Ovo je najopasnija godina vašeg života: Stručnjak za dugovečnost otkriva kako da je preživite
Najopasnija godina u životu nije ni u mladosti ni u starosti, već je prva godina nakon penzionisanja. Prema rečima istraživača Plavih zona, Dena Bitnera, tada naglo raste rizik od smrti, jer mnogi ljudi izgube smisao, rutinu i osećaj pripadnosti.
- Većinu ljudi iznenadi podatak da je najopasnija godina života upravo ona kada odu u penziju. Tada dolazi do čudnog skoka smrtnosti, verovatno zato što ljudi izgube socijalni krug, osećaj svrhe, a često i svakodnevne navike koje su im davale ritam - objašnjava Bitner.
- U Plavim zonama ljudi ne odlaze u penziju, već ostaju angažovani, pomažu drugima i žive sa smislom sve do duboke starosti - dodaje.
Zašto je gubitak rutine opasan
Psiholozi potvrđuju da iznenadna promena tempa i gubitak osećaja korisnosti može da dovede do depresije, smanjenog kretanja, lošijih navika u ishrani i, posredno, do pogoršanja zdravlja.
Upravo zato, mnogi savetuju da se i posle odlaska iz radnog odnosa pronađe novi smisao kroz volontiranje, brigu o drugima, hobije, putovanja ili zajedničke aktivnosti.
Japanski recept za dug život
U Japanu, posebno na Okinavi, ljudi retko koriste pojam "penzija". Umesto toga, imaju svoj ikigai, razlog zbog kog svakog jutra ustaju iz kreveta. Taj osećaj smisla, uz fizičku aktivnost, zajedništvo i ishranu bogatu biljnim namirnicama, stoji iza njihove izuzetne dugovečnosti.
- Nemojte se povući iz života kada se povučete iz posla. Ostanite korisni, delite svoje znanje, budite deo zajednice i vidimo se u stotoj - poručuje Bitner.
