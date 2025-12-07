Slušaj vest

Mnogi ljudi ne mogu da započnu dan bez jutarnjekafe, a za neke je ona i jedini "pokretač"creva. Međutim, ako odlazak u toalet zavisi od kofeina, to nije dobar znak za varenje.

Na to na Instagramu upozorava detoksikolog Inesa Blažić, Ruskinja koja godinama živi u Srbiji, i na društvenim mrežama piše o čišćenju organizma i prirodnim načinima očuvanja vitalnosti.

- Imate stolicu samo kada popijete kafu? To nije norma. Prava norma je pražnjenje creva pre doručka, najčešće dvadeset do četrdeset minuta nakon buđenja i unosa dovoljne količine vode. Idealno je kada se telo samo probudi sa prirodnim pozivom na stolicu, bez stimulansa i laksativa - objašnjava Blažić.

nasmejana žena stoji pored prozora i pije vodu
Dan započnite sa čašom do dve mlake vode Foto: Shutterstock

Prema njenim rečima, kada creva zavise od spoljašnjeg podsticaja, poput kofeina, to znači da digestivni trakt ne funkcioniše samostalno. Takvo stanje može ukazivati na usporeno varenje, disbalans crevne mikroflore ili nedovoljno unošenje vlakana i tečnosti.

- Ako kafu doživljavate kao jedini način da "pokrenete" creva, to je signal da bi nešto trebalo menjati - ističe ona.

Šta možete da uradite sami

Da bi creva radila bez kofeina, ključ je u jutarnjim navikama. Nakon buđenja popijte čašu do dve mlake vode, jer to pomaže crevima da se aktiviraju prirodno. Lagano istezanje ili nekoliko minuta kretanja takođe podstiču peristaltiku.

starija žena se isteže kod kuće, pretkolon
Jutranje istezanje pokreće creva Foto: Shutterstock

Ishrana je jednako važna, jer unos dovoljne količine vlakana iz povrća, voća, integralnih žitarica i semenki održava redovnu stolicu. Pomozite crevima i fermentisanim namirnicama, poput kiselog kupusa, jogurta ili kefira, koji jačaju mikrobiotu.

Izbegavajte dugotrajno sedenje, kasne obroke i stalno odlaganje odlaska u toalet. Telo se najbolje navikava na ritam kad se svako jutro probudite u slično vreme i date mu priliku da obavi svoj posao, bez kafe.

